Obi-Wan Kenobi : une fin brutale finalement abandonnée

La mort de Reva finalement abandonnée – Crédit : Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi a tiré sa révérence après plusieurs semaines de diffusion sur Disney+. L’occasion d’apprendre qu’à l’origine, ce projet prenait la forme d’une trilogie cinématographique. Des confidences faites par Stuart Beattie, l’un des scénaristes de cette production ambitieuse se déroulant dix ans après la prélogie. En interview pour The Direct, l’homme en profite pour faire une nouvelle révélation, celle de la fin originale de la série Obi-Wan Kenobi. Et figurez-vous que la conclusion se montrait bien plus sombre et brutale.

À lire > Star Wars : pourquoi le spectre de Force d’Anakin n’apparaît pas dans la postlogie ?

La mort de Reva comme conclusion pour la série

Une fin très différente – Crédit : Lucasfilm

Stuart Beattie profite de la fin de la série Obi-Wan Kenobi pour parler de la fin originale prévue par la production. L’arc de Reva Sevander, incarnée par Moses Ingram, était bien plus sombre. Car si l’ancienne Inquisitrice survit dans la fin conservée, elle aurait dû mourir des mains de Dark Vador.

Je me suis demandé comment Reva Sevander pourrait savoir que cette chose dans un costume mécanique que tout le monde appelle Dark Vador est le type qui a essayé de la tuer ? [Obi-Wan Kenobi lui révèle] et elle dit : « Oh mon dieu, je me suis trompée pendant tout ce temps ». Elle sauve donc Obi-Wan Kenobi en disant qu’elle l’a tué. Et Vador l’a tue alors qu’elle savait qu’il allait l’éliminer. Donc cela aurait complété son arc. C’est un peu différent de sa chasse du Jedi tout le long de l’histoire motivée par ses propres démons. Stuart Beattie

Comme expliqué précédemment, le personnage ne meurt pas dans la version définitive de la série. La série conserve une note un peu plus positive pour l’Inquisitrice dont la dualité représente une bonne partie du récit.

Obi-Wan Kenobi se présente comme une mini-série avec un début, un milieu et une conclusion. Même si depuis un petit moment, la communauté milite pour une seconde saison. Affaire à suivre !

Source : CBR