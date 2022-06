Star Wars : pourquoi le spectre de Force d’Anakin n’apparaît pas dans la postlogie ?

Les spectres de Yoda, Kenobi et Anakin dans l’épisode VI – Crédit : Lucasfilm

Grâce à Qui-Gon Jinn, qui en a percé les mystères, les Jedi peuvent se réincarner en spectres de Force. À la fin du Retour du Jedi, Luke reçoit notamment la visite de Yoda, Obi-Wan et Anakin. Ce dernier a pu accéder à l’immortalité après sa rédemption. Mais une question taraude les fans : pourquoi Anakin n’apparaît pas dans la troisième trilogie ?

L’héritage d’Anakin dans la dernière trilogie

Une absence étonnante quand on sait à quel point la dernière saga explore son héritage à travers Kylo Ren et Rey qui illustrent la dichotomie du personnage. Le premier cherche à honorer la voie des Sith tandis que l’autre celle des Jedi. Un bras de fer qui atteint son paroxysme dans Les Derniers Jedi quand le sabre d’Anakin se brise après un duel de Force entre Kylo et Rey. Qui plus est, Palpatine utilise des visions de Vador pour manipuler Kylo Ren. Et Rey finit par s’attribuer le nom de Skywalker. Malgré toutes ces connexions, le spectre d’Anakin n’apparaît pas dans les films.

Publié le 28 juin dernier, le roman Shadow of the Sith signé Adam Christopher apporte un éclairage à ce sujet. L’intrigue se développe 17 ans après l’épisode VI et 13 ans avant Le Réveil de la Force. À la recherche d’Exegol, Luke utilise la pierre du Destin sur Tython pour tenter de visualiser où se trouve la planète. Brusquement, des esprits Sith l’attaquent, poussant le spectre d’Anakin à intervenir pour protéger son fils. Mais la lutte l’épuise, des indices indiquant que les forces du côté obscur sur Exegol l’affectent profondément.

Le spectre de Force d’Anakin capturé ?

Le recueil Star Wars: Dark Legends de George Mann laisse entendre que les Sith sont capables de piéger les spectres de Force des Jedi. Il est donc probable qu’une telle mésaventure soit arrivée à Anakin lors de sa confrontation avec les esprits d’Exegol. Emprisonné, celui-ci ne peut plus intervenir ensuite pour prêter main forte à la résistance. Rappelons en outre que Ben Solo apprend quelques années plus tard l’identité de son illustre grand-père. Il développe alors une obsessions malsaine, attisée par Palpatine. Ce dernier utilise la voix de Vador pour faire croire à Ben qu’il doit poursuivre la « mission » de son grand-père.

Si le spectre d’Anakin a bel et bien été capturé, ce pan de l’intrigue devient ainsi cohérent. Sidious peut manipuler à souhait le cerveau de Ben Solo sans craindre qu’Anakin lui révèle la vérité. Une emprise qui se disloquerait donc lors du dénouement de L’Ascension de Skywalker. En mauvaise posture face à Sidious, Rey est encouragé par les voix des Jedi qui l’ont précédée.

Et la voix d’Anakin résonne également depuis les profondeurs de la Force, preuve qu’il n’est plus piégé par Palpatine et les esprits Sith. Sentant l’héritage de ses illustres prédécesseurs dans ses entrailles, Rey parvient finalement à terrasser pour de bon Sidious en retournant ses éclairs contre lui.