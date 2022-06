Obi-Wan Kenobi : la trilogie de films abandonnée à cause de l’échec de Solo

Avant d’être le meilleur démarrage de Disney+, la série Obi-Wan Kenobi a failli être un film et plus spécifiquement une trilogie. Le scénariste Stuart Beattie avait écrit le scénario du premier film avant qu’il ne soit annulé. La série est donc basée sur ce film qui n’aura jamais vu le jour. Stuart Beattie a d’ailleurs été crédité en tant que scénariste pour les épisodes 1,2,3 et 6 bien qu’il n’ait jamais travaillé sur la mini-série.

Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Au cours d’une interview avec The Direct, Stuart Beattie a expliqué pourquoi les films ne sont jamais sortis au cinéma. En fait, la trilogie de films Obi-Wan Kenobi a été annulée à cause du long-métrage Solo : A Star Wars Story. Sorti en 2018, Solo : A Star Wars Story est un spin-off de la franchise centré sur Han Solo. Il a cependant reçu un accueil plutôt mitigé de la part des fans. Ainsi, l’échec de Solo : A Star Wars Story est à l’origine de la mini-série Obi-Wan Kenobi disponible sur Disney+.

La série Obi-Wan Kenobi s’est basée sur le scénario du premier film écrit par Stuart Beattie

Stuart Beattie a expliqué que : « j’ai écrit le film sur lequel ils ont basé la série. Donc voilà. J’ai passé un an, un an et demi à travailler dessus. Et puis, quand la décision a été prise de ne plus faire de films dérivés après la sortie de ‘Solo’, j’ai quitté le projet et je suis passé à autre chose. Joby [Harold, scénariste en chef] est venu et a pris mes scripts et les a transformés de deux heures à six. Donc, je n’ai pas du tout travaillé avec eux, j’ai juste obtenu le crédit pour les épisodes ».

Le scénariste voulait que les trois films montrent l’évolution d’Obi-Wan Kenobi. « Il y a trois évolutions différentes que le personnage doit faire pour passer d’Obi-Wan à Ben », a expliqué Stuart Beattie. Après avoir fait confiance à la Force pour guider Luke, Obi-Wan serait passé à l’étape suivante, celle d’accepter sa mortalité. Aucun scénario n’a été écrit pour le deuxième film de la trilogie. Néanmoins, Stuart Beattie savait exactement ce qu’il voulait faire avec Obi-Wan Kenobi.

Enfin, Obi-Wan Kenobi est une mini-série composée de 6 épisodes, mais Lucasfilm préfère laisser la porte ouverte à une saison 2. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a récemment confirmé qu’une deuxième saison serait envisagée si « les gens en veulent vraiment plus » et « s’il y a une vraie raison de la faire ».

Source : CBR