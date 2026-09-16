One UI 9.5 : voici les Samsung Galaxy qui devraient être compatibles

One UI 9.5 fera ses premiers pas au début de l’année prochaine avec les futurs Galaxy S27. En se basant sur la politique de mises à jour de Samsung, il est déjà possible de lister les modèles qui devraient en profiter.
One UI 9.5 sera introduit début 2027 avec le lancement des Galaxy S27, les prochains flagships de Samsung. Alors que One UI 9 se déploie encore progressivement sur les appareils compatibles, la future mise à jour commence déjà à livrer ses premiers secrets, entre animations plus fluides, ajustements esthétiques, mode sombre amélioré et alternative au Dossier sécurisé. D’autres nouveautés seront dévoilées au fil de l’eau.
Pour le moment, Samsung n’a pas dévoilé de liste officielle des modèles éligibles à One 9.5. Il est toutefois possible de l’anticiper en se basant sur la politique de mises à jour du constructeur et sur l’historique de déploiement des précédentes versions de la surcouche. Les modèles listés ci-dessous devraient ainsi recevoir la mise à jour l’année prochaine.
Quels smartphones Samsung bénéficieront de la mise à jour One 9.5 ?
Série Galaxy Z
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Flip 8
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold Édition Spéciale
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold 8
- Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Galaxy Z TriFold
Série Galaxy S
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 FE
Série Galaxy A
- Galaxy A07 (LTE/5G)
- Galaxy A08
- Galaxy A15 (LTE/5G)
- Galaxy A16 (LTE/5G)
- Galaxy A17 (LTE/5G)
- Galaxy A18
- Galaxy A25
- Galaxy A26
- Galaxy A27
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A37
- Galaxy A54
- Galaxy A55
- Galaxy A56
- Galaxy A57
Série Galaxy F
- Galaxy F06
- Galaxy F07
- Galaxy F15
- Galaxy F16
- Galaxy F36
- Galaxy F55
- Galaxy F56
Série Galaxy M
- Galaxy M06
- Galaxy M15
- Galaxy M16
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M55
- Galaxy M56
Série Galaxy XCover
- Galaxy Xcover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Nous mettrons cet article à jour si la liste venait à évoluer.