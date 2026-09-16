One UI 9.5 : voici les Samsung Galaxy qui devraient être compatibles

One UI 9.5 fera ses premiers pas au début de l’année prochaine avec les futurs Galaxy S27. En se basant sur la politique de mises à jour de Samsung, il est déjà possible de lister les modèles qui devraient en profiter.

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One UI 9.5 sera introduit début 2027 avec le lancement des Galaxy S27, les prochains flagships de Samsung. Alors que One UI 9 se déploie encore progressivement sur les appareils compatibles, la future mise à jour commence déjà à livrer ses premiers secrets, entre animations plus fluides, ajustements esthétiques, mode sombre amélioré et alternative au Dossier sécurisé. D’autres nouveautés seront dévoilées au fil de l’eau.

Pour le moment, Samsung n’a pas dévoilé de liste officielle des modèles éligibles à One 9.5. Il est toutefois possible de l’anticiper en se basant sur la politique de mises à jour du constructeur et sur l’historique de déploiement des précédentes versions de la surcouche. Les modèles listés ci-dessous devraient ainsi recevoir la mise à jour l’année prochaine.

Quels smartphones Samsung bénéficieront de la mise à jour One 9.5 ?

Série Galaxy Z

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold Édition Spéciale

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z TriFold

Série Galaxy S

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 FE

Série Galaxy A

Galaxy A07 (LTE/5G)

Galaxy A08

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A17 (LTE/5G)

Galaxy A18

Galaxy A25

Galaxy A26

Galaxy A27

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A37

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A56

Galaxy A57

Série Galaxy F

Galaxy F06

Galaxy F07

Galaxy F15

Galaxy F16

Galaxy F36

Galaxy F55

Galaxy F56

Série Galaxy M

Galaxy M06

Galaxy M15

Galaxy M16

Galaxy M54 5G

Galaxy M55

Galaxy M56

Série Galaxy XCover

Galaxy Xcover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Nous mettrons cet article à jour si la liste venait à évoluer.