One UI 8 pourrait être installé sur les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7

Crédit : Samsung

Alors que le déploiement de One UI 7, basé sur Android 15 et initialement introduit avec la gamme Galaxy S25 en janvier, s’étend progressivement à d’autres appareils, des informations suggèrent déjà l’arrivée imminente de son successeur.

Selon des sources relayées par SamMobile, les prochains fleurons pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, pourraient être les premiers à bénéficier de One UI 8 dès leur lancement, attendu aux alentours du mois de juillet.

Une sortie anticipée pour One UI 8

Cette potentielle intégration précoce de One UI 8 coïnciderait avec le calendrier de sortie d’Android 16. Google ambitionne de rendre disponible sa prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation mobile dès le mois de juin, après plusieurs mois de tests bêta. Samsung pourrait donc être parmi les premiers constructeurs à intégrer la nouvelle version d’Android dans des modèles grand public.

One UI 8 devrait suivre les orientations d’Android 16, avec notamment une meilleure prise en charge du mode bureau, des fonctions renforcées autour de la santé et de nouveaux outils de sécurité contre le vol de smartphones. Ces ajouts pourraient s’intégrer naturellement à l’expérience utilisateur améliorée que promettent les prochains modèles pliables.

Sur le plan matériel, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 devraient bénéficier d’évolutions notables. Le Fold 7 pourrait adopter un design plus fin et des performances accrues, notamment au niveau du processeur et des capteurs photo. Le Flip 7, de son côté, serait équipé pour la première fois d’un écran de couverture aux dimensions standard, tout en conservant le design global et les configurations de mémoire actuelles.

Autre amélioration attendue : une meilleure autonomie, rendue possible par des écrans plus économes en énergie. Combinées à l’arrivée d’un nouveau système d’exploitation, ces optimisations pourraient renforcer la position des deux smartphones comme des références sur le segment des appareils pliables en 2025.

Source : Techradar