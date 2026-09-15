Orange va bientôt mettre fin à un service historique

Les abonnés mobiles Orange peuvent encore consulter leur messagerie vocale directement en ligne. Mais ce service vit ses derniers mois : l’opérateur a annoncé sa fermeture en juin prochain.

Les messages vocaux qu’on laisse sur le répondeur d’un téléphone portable n’ont plus vraiment le vent en poupe. Ils continuent toutefois d’être utilisés, notamment dans le cadre professionnel. Certaines générations restent également attachées à ce mode de communication. Chez Orange, il est possible de consulter ses messages en composant le 888, mais aussi en ligne via le portail Web de la messagerie vocale accessible depuis l’espace client.

Ce service s’apprête toutefois à disparaître. Comme l’ont repéré plusieurs abonnés, Orange y affiche désormais le message suivant : “L’accessibilité à votre service de messagerie vocale 888 depuis cette page fermera définitivement le 1er juin 2027. Votre messagerie continuera à fonctionner normalement sur votre mobile”, peut-on notamment lire.

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Orange va fermer son portail Web de messagerie vocale

La messagerie en ligne s’avère utile pour écouter ses messages vocaux en cas de perte ou de vol du smartphone et de batterie en berne. Elle permet également de les sauvegarder, de les transférer ou de les effacer sans avoir son téléphone à portée de main. La consultation à distance sera toujours possible depuis un autre téléphone en composant le 06 08 08 08 08, puis en renseignant le numéro de la ligne et le code secret de la messagerie.

On ignore ce qui a poussé Orange à fermer boutique. Son utilisation, devenue plus marginale avec l’évolution des usages, ne justifiait sûrement plus les coûts nécessaires à son fonctionnement.