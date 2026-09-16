RED by SFR enterre l’ADSL : 2 euros de plus par mois et plus le choix

Depuis le 15 septembre 2026, RED by SFR ne propose plus aucune offre fixe sur réseau cuivre. Les nouveaux abonnés devront opter pour la fibre, le très haut débit coaxial ou la 5G.

La RED Box Fibre, désormais l’offre d’entrée de gamme de RED by SFR après l’abandon de l’ADSL. © RED by SFR

La page se tourne sans bruit. RED by SFR a retiré l’intégralité de ses offres ADSL et VDSL de sa brochure tarifaire ce 15 septembre 2026.

Concrètement, quiconque souhaite souscrire une box fixe chez la marque low cost de SFR sera désormais orienté vers la fibre, le réseau coaxial (FTTB) ou la 5G, selon l’éligibilité de son adresse. L’ancienne RED Box ADSL facturée 20,99 euros par mois disparaît au profit de la RED Box Fibre et de la RED Box THD, toutes deux affichées à 22,99 euros mensuels sans engagement, et de la RED Box 5G à 24,99 euros.

Qui est concerné par l’arrêt de l’ADSL chez RED by SFR

Les abonnés actuels peuvent souffler : leur connexion cuivre reste active. Seules les nouvelles souscriptions sont verrouillées. L’extinction technique dépend du calendrier local piloté par Orange, propriétaire du réseau, commune par commune, jusqu’à l’horizon 2030. RED prévient toutefois dans ses nouvelles conditions générales que la technologie ADSL « ne sera plus accessible dès le 15/09/2026 ».

Fait notable : SFR, maison mère de RED, continue de commercialiser certaines offres cuivre sous sa propre marque. Les deux enseignes du même groupe avancent donc à deux vitesses.

Fibre, 5G, coaxial : quelles alternatives pour les foyers sans fibre

Pour les logements encore privés de fibre optique, la 5G constitue le principal relais, avec un débit descendant théorique allant jusqu’à 1,1 Gb/s sur le réseau SFR. Le très haut débit coaxial couvre quant à lui les zones câblées historiques.

RED by SFR emboîte le pas de Bouygues Telecom, qui avait déjà cessé toute commercialisation ADSL en 2025. Côté infrastructure, Orange a enclenché la fermeture commerciale massive du cuivre le 31 janvier 2026, touchant plus de 25 000 communes selon la Direction générale des Entreprises. Environ 8 000 d’entre elles ont obtenu un report d’un an. L’ARCEP estime par ailleurs que le cuivre consomme 1,8 watt par ligne, contre 0,5 watt pour la fibre : un argument écologique qui pèse lourd dans l’accélération du calendrier.

Orange et Free maintiennent pour l’instant leurs offres ADSL, mais le compte à rebours tourne pour tout le monde.

Source : Alloforfait