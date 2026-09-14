GTA 6 reprendra une recette bien connue de Red Dead Redemption 2

GTA 6 aura une structure narrative que les joueurs de Red Dead Redemption 2 connaissent bien. L’histoire de Jason et Lucia sera découpée en plusieurs chapitres, chacun marquant une rupture scénaristique et une nouvelle étape dans leur aventure à travers Leonida.

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GTA 6 adoptera un autre parti pris scénaristique que les arcs croisés de GTA 5. Son histoire sera séparée en plusieurs chapitres, à la manière de ceux de Red Dead Redemption 2. Rockstar a confirmé le découpage sur la fiche de l’édition Ultime du jeu : “Les bonus de l’Édition Ultime sont liés à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia, avec de nouveaux articles à découvrir dans chaque chapitre”, peut-on notamment lire.

GTA 6 sera structuré en chapitres comme RDR2

“Le jeu est structuré en chapitres, ce qui nous aide également à déterminer comment il va progresser”, abonde Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, dans un entretien accordé au média Trois Couleurs. Il y aura donc bien plusieurs chapitres pour rythmer l’aventure. Chacun devrait marquer une rupture aussi bien dans l’histoire que dans l’atmosphère immédiate de Jason et Lucia. Nelson détaille ainsi comment la conception de l’immense carte a été pensée en parallèle de l’écriture de l’intrigue :

Nous devons donc réfléchir très consciemment à la manière dont nous allons faire avancer les joueurs à travers la carte au moyen des différentes étapes du récit. Nous nous demandons ensuite : ‘D’accord, quel genre de missions et de grandes séquences allons-nous avoir à cet endroit ?’ Puis nous construisons les lieux autour de cela.

Jason et Lucia seront trimballés aux quatre coins de la carte

Dans Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan et sa bande changeaient régulièrement de campement au gré des évènements, ce qui marquait le passage au chapitre suivant. Chaque nouveau refuge accompagnait un tournant dans l’intrigue, permettant à Rockstar de déplacer progressivement les personnages vers différentes régions de la carte.

Rockstar semble reprendre cette logique dans GTA 6. Jason et Lucia seront amenés à rester quelque temps dans certaines zones avant de poursuivre leur route vers d’autres parties de Leonida. Le changement de planque permettra ainsi de renouveler les décors mais aussi d’accompagner les différentes étapes de l’intrigue.

Chaque chapitre devrait ouvrir une nouvelle séquence, avec ses propres enjeux et dynamiques, dans un cadre lui aussi renouvelé. “Une mission sera par exemple le catalyseur qui les fera passer d’une partie du jeu à une autre“, complète Nelson. Malgré ces séquences marquées, l’exploration libre restera bien sûr au cœur de l’expérience.