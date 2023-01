OnePlus 11R : Snapdragon 8+ Gen 1, charge rapide 100W, sa fiche technique dévoilée

À quelques jours du lancement officiel du OnePlus 11, nous connaissons déjà les spécifications du OnePlus 11R. Celui-ci comporte une puce Snapdragon 8+ Gen 1, à l’instar du OnePlus 10T. La charge rapide de 100 W est également au menu. On fait le point.

Le OnePlus 11R

Le 7 février, OnePlus présentera le OnePlus 11 à l’international. Jusqu’alors, le smartphone est seulement disponible sur le marché chinois. En marge de cette annonce, d’autres produits seront dévoilés à l’instar du OnePlus Pad, des OnePlus Buds Pro 2 et du OnePlus 11R. Le constructeur a dévoilé un visuel de ce dernier où l’on peut admirer son module photo circulaire identique à celui du OnePlus 11. La prise en charge de la 5G est également confirmée ainsi que la date de présentation du 7 février.

Sous le capot, le OnePlus 11R sera propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1 signée Qualcomm. Soit le même SoC que celui de son grand frère, le OnePlus 10T. Il ne faudra donc pas compter sur un Snapdragon 8 Gen 2 comme sur le OnePlus 11. La puce serait assistée par 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les configurations. Une nouvelle fonctionnalité “RAM-Vita” mettra à profit l’intelligence artificielle pour optimiser l’attribution de la mémoire entre les utilisations.

Quelles sont les spécifications du OnePlus 11R ?

Le téléphone disposera en outre d’un système de refroidissement à chambre à vapeur qui sera apparemment identique à celui du OnePlus 10T mais 64% plus grand que celui du OnePlus 10 Pro. Côté affichage, le OnePlus 11R disposera également d’un écran LCD LTPS pouvant aller jusqu’à 120 Hz. La fréquence de rafraîchissement est adaptative et peut osciller entre 40 Hz, 45 Hz, 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz.

Le téléphone bénéficiera par ailleurs de la charge rapide SuperVOOC de 100 W et d’une batterie de 5000 mAh. Cette dernière pourra se charger intégralement en 25 minutes. En ce qui concerne la partie photo, le smartphone sera doté d’un capteur de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Reste désormais à connaître son prix, sa date de lancement et les zones géographiques où il sera disponible. Réponse dans quelques jours.

Source : GSMarena