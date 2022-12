OnePlus 11 : date de sortie, fiche technique, design, tout savoir

Le OnePlus 11 n’est plus qu’à quelques semaines d’être dévoilé. Nous avons rassemblé un maximum d’informations à son sujet afin de vous éclairer sur le produit : sa possible date de sortie, son prix éventuel, sa fiche technique et son design. Voici tout ce que nous savons sur le OnePlus 11.

OnePlus 11 © OnLeaks

OnePlus nous aura tous surpris en 2022 en ne divulguant pas de version standard du OnePlus 10, mais en passant directement au OnePlus 10 Pro. Qu’est-ce que cela signifie pour le OnePlus 11 et à quoi s’attendre désormais ?

Des rumeurs ont déjà fait allusion à une configuration assez similaire. Sauf que cette fois-ci, la dénomination du smartphone pourrait être inversée puisqu’il n’aurait pas le suffixe Pro. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le OnePlus 11.

Quand sort le OnePlus 11 ?

Si nous regardons les calendriers de sortie mondiaux précédents pour les produits phares OnePlus (sans compter les modèles « T », qui seront lancés plus tard dans l’année), voici ce que nous avons :

OnePlus 10 Pro : mars 2022

: mars 2022 OnePlus 9 & 9 Pro : mars 2021

: mars 2021 OnePlus 8 & 8 Pro : avril 2020

Aucune date de sortie officielle n’a pour l’instant été annoncée par OnePlus, mais la marque lance normalement ses produits phares chaque printemps. Il est donc fortement possible que le OnePlus 11 soit dévoilé courant janvier ou février, avec une sortie en mars ou en avril 2023.

Combien coûtera le OnePlus 11 ?

Comme il n’y a pas encore eu aucune confirmation du prix du OnePlus 11, nous utiliserons les prix précédents pour nous projeter. Voici le prix des derniers produits phares, avec des liens internes menant à nos différents tests sur ces produits :

La pénurie mondiale de puces, ainsi que les perturbations de la fabrication et de la distribution causées par la Covid et l’invasion ukrainienne par la Russie, ont toutefois fait grimper les prix de nombreux smartphones. Difficile en conséquence de se projeter à ce stade. On imagine cependant que OnePlus tient à ne pas passer la barre psychologique des 1000 euros. Espérons-le.

Quelles fonctionnalités et spécifications verrons-nous dans le OnePlus 11 ?

Le téléphone devrait profiter de la puce Snapdragon 8 Gen 2, le prochain chipset phare de Qualcomm qui alimentera la plupart des téléphones Android haut de gamme au premier semestre 2023.

Les informateurs prédisent également l’arrivée d’un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces en 120 Hz, une augmentation jusqu’à 16 Go de RAM et une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 100 W (curieusement plus basse que les 150 W du OnePlus 10T). Une batterie aussi imposante que celle de son prédécesseur donc, qui était déjà particulièrement performant en termes d’autonomie.

En ce qui concerne la caméra, les rumeurs évoquent une caméra à selfie poinçonnée de 16 mégapixels (MPX), tandis que les trois objectifs arrière seront composés d’une caméra principale de 50 MPX, d’un ultra-large de 48 MPX et d’un téléobjectif 2x de 32 MPX.

L’appareil photo principal devrait être un Sony IMX890, l’ultra-large un Sony IMX851 et le téléobjectif un IMX709 2x. Il paraitrait que la stabilisation d’image optique (OIS) pourrait ne pas figurer sur le OnePlus 11, malheureusement.

Pour la connectivité, le OnePlus 11 devrait profiter d’un modem Qualcomm Snapdragon X70, compatible 5G, donc. Les rumeurs annoncent soit 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, soit 12 Go et 256 Go. Une version avec 16 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne pourrait aussi être commercialisée.

Enfin, le OnePlus 11 Pro sera lancé sous OxygenOS 13, la surcouche logicielle du fabricant basée sur Android 13.

Quel design pour le OnePlus 11 ?

Le OnePlus 11 devrait être en céramique plutôt qu’en verre ou en métal, selon plusieurs sources concordantes. Nous avons déjà vu cela sur des téléphones tels que l’Oppo Find X5 Pro, par exemple. Ce matériau offre la recharge sans fil tout en donnant aux téléphones une sensation solide et haut de gamme, plus solide.

Un rendu exclusif du OnePlus 11 avait été divulgué début décembre 2022. Le smartphone rassemble les capteurs arrière dans un rond, ce qui détonne avec le OnePlus 10 Pro et son module photo carré. Le Logo Hasselblad est désormais placé au centre du bloc photo alors qu’il avait été gravé sur la gauche sur le modèle antérieur.

Le OnePlus 11 © OnLeaks

On peut distinguer trois capteurs et un flash LED, ce qui confirme les informations sur sa fiche technique sorties précédemment. Le smartphone profiterait enfin de deux coloris, Émeraude Forêt et Noir Volcanique.

Nous continuerons de mettre ce dossier à jour dès que nous aurons plus d’informations au sujet du OnePlus 11.