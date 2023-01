Le OnePlus 11R est officiel et devrait être disponible d’ici les prochains mois

OnePlus 11R © OnePlus

OnePlus a lancé le OnePlus 11 en Chine en tant que premier produit phare pour l’année 2023. La société, qui a abandonné la série Pro, introduira cependant une nouvelle variante, le OnePlus 11R. Le OnePlus 11 sera lancé en Inde le 7 février et visiblement, le OnePlus 11R sera lancé peu de temps après. Le smartphone est apparu aujourd’hui sur le site officiel de la marque.

Lancement imminent pour le OnePlus 11R : à quoi s’attendre ?

OnePlus avait lancé cette série avec le OnePlus 9R en 2020 et le OnePlus 10R, sorti l’année dernière. La firme est donc sur le point d’introduire le OnePlus 11R et comme d’habitude, il devrait être exclusif au marché indien. Il sortirait en avril ou mai 2023.

Le OnePlus 11R profitera d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec un arrangement qui ressemble à la série des OnePlus 10. Certaines rumeurs évoquent un ensemble de capteurs similaires au OnePlus 11. Il aurait un poinçon à l’avant, en haut et au milieu de son écran, contrairement au OnePlus 11 qui a une découpe en haut à gauche.

Le OnePlus 11R comportera un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution de 1,5K, en 2 772 x 1 240 pixels. L’appareil apportera également un scanner d’empreintes digitales. La dalle profitera d’un taux de rafraîchissement en 120 Hz. Sous le capot, le téléphone disposera d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage. Une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 100 W a été évoquée.

Côté optique, on retrouvera soit un appareil photo Sony IMX590 de 50 MP, soit un capteur IMX766. Il y aura par ailleurs un objectif ultra-large de 8 MP et un macro-shooter de 2 MP. La caméra selfie serait en 16 MP. Le OnePlus 11R exécutera en outre OxygenOS 13.

Source : MSP