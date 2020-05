OnePlus 8 vs. OnePlus 8 Pro : lequel faut-il acheter ?

Les OnePlus 8 et 8 Pro partagent la même plateforme. Seuls les initiés verront les différences visuelles, pourtant ils sont bien différents. Les ajouts du 8 Pro justifient-ils de dépenser 200 € en plus ?

Comme la plupart des constructeurs de smartphones, le dernier modèle de OnePlus se décline en deux versions : le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Une nouveauté apparue l’an dernier chez le constructeur chinois qui avait alors la volonté de proposer un modèle classique au meilleur prix et un autre, sans concession, plus onéreux. Avec les OnePlus 8, on assiste à une envolée des tarifs pour ses deux modèles. 699 € pour OnePlus 8 et 899 € pour le OnePlus 8 Pro, dans leurs versions basiques.

OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

En règle générale, entre la version normale et la version Pro d’un smartphone, on observe de légères variations. Chez OnePlus, le fossé est plus tranché. Ecran, capteurs photo, batterie, système de charge ou RAM, de nombreux points les différencient. Au final, ils ne partagerait presque plus que leur nom et un design approchant. Détaillons ici les points qui les séparent, ce qui permettra de déterminer s’ils valent tous les deux le coup.

OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro : les plus chers des OnePlus

Commençons par le prix, comme nous l’avons évoqué dans le test du OnePlus 8, le constructeur chinois a largement revu ses tarifs à la hausse en 2020. Sa nouvelle gamme prend 100 € comparé à leurs prédécesseurs. Si OnePlus a démarré avec des smartphones surpuissants pour 300 €, il a oublié cet état d’esprit en cours de route. Aujourd’hui, il est plutôt à tutoyer les ténors du marché comme Samsung ou Huawei sur le plan tarifaire.

En 2020, s’offrir un OnePlus de dernière génération coûte donc 699 € au bas mot. À ce prix, on a un OnePlus 8 doté de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Puisqu’il n’y a pas de microSD chez OnePlus, s’il vous faut plus de stockage, il faut ajouter 100 € à la note. Idem pour le OnePlus 8 Pro qui, quant à lui, débute à 899 €. On finit à 999 € pour le plus haut de gamme, un prix que n’avait encore jamais osé atteindre OnePlus qui, par là même, commence à perdre un de ses atouts : le tarif plus bas que la concurrence.

OnePlus 8 vs. OnePlus 8 Pro : quelles différences entre leurs écrans ?

Les deux OnePlus 8 offrent des fréquences de rafraîchissement rapides. Néanmoins, le 8 Pro fait mieux, ce qui est assez logique étant donnée la différence de prix entre les deux. Ce smartphone de 6,78 pouces offre une dalle QuadHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette valeur lui octroie un affichage deux fois plus rapide qu’un smartphone classique équipée d’une dalle à 60 Hz. Les animations sont plus lisses, ce qui participe à la diminution de la fatigue oculaire.

Le OnePlus 8 n’est pas en reste, mais est un peu moins bien équipé. Une dalle de 6,55 pouces, légèrement incurvée comme celle du OnePlus 8 Pro, orne sa face avant. Elle ne fonctionne pas en 120 Hz, mais en 90 Hz. La même fréquence que OnePlus avait introduit en 2019 sur les OnePlus 7 Pro, 7T et 7T Pro. Petit bémol sur ce modèle avec sa définition qui est limitée au Full HD+. À 0,28 pouce de son grand-frère, on aurait aimé du QuadHD+ également ici.

OnePlus 8 Pro en haut et OnePlus 8 en bas – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Les deux modèles utilisent des dalles Amoled certifiées HDR10+. Cela signifie qu’elles peuvent afficher une large plage de couleurs dans les applications compatibles, comme Netflix. De son côté, le OnePlus 8 Pro possède une puce MEMC exclusive qui lui permet de convertir des contenus 60 Hz en 120 Hz. Similaire au lissage des animations que l’on peut trouver sur les téléviseurs, c’est une fonction appréciable quand on sait le nombre de contenus encore incompatibles d’origine avec le 120 Hz. Cette fonction compensation de mouvements est compatible avec Netflix, YouTube ou encore Amazon Prime Video.

Le OnePlus 8 Pro propose une fonction de compensation des mouvements pour les vidéos – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Autre avantage pour le OnePlus 8 Pro, il filtre 40% plus la lumière bleue que ses prédécesseurs, mais aussi que le OnePlus 8. Son pic de luminosité est mesuré à 1300 nits contre 1100 nits pour le OnePlus 8. Au final, le Pro est bien mieux pourvu et cela se ressent en toute occasion : meilleure luminosité pour une consultation sous le soleil, réduction de lumière bleue pour la nuit, meilleur rafraîchissement, etc. Enfin, OnePlus lui offre un mode « Ton Agréable » qui adapte la teinte de l’écran à l’environnement.

Côté écran, c’est carton plein pour le OnePlus 8 Pro. Si on pouvait oser un commentaire, ce serait sur sa taille. On s’approche des 7 pouces et c’est très grand. De plus, cela influe sur le poids qui frôle les 200 grammes.

OnePlus 8 vs. OnePlus 8 Pro : lequel est le plus puissant ?

Les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 partagent la même plateforme Qualcomm. L’onéreux Snapdragon 865 vient garnir son coeur et distille toute sa puissance. C’est simple, c’est actuellement le processeur le plus performant du marché, hors Apple Ax. Il est ici accompagné au minimum de 8 Go de RAM. Pour un surcoût de 100 € sur les deux appareils, on peut augmenter cette mémoire vive à 12 Go.

Les performances des OnePlus 8 sont très proches – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Notons cependant que même sur cette caractéristique le OnePlus 8 Pro se démarque avec de la mémoire LPDDR5, contre de la LPDDR4X sur le OnePlus 8 classique. D’après le constructeur chinois, la LPDDR5 est 30% plus rapide que la LPDDR4X et consomme 20% moins d’énergie. Une différence qui n’est pas aussi marquée dans les benchmarks. Sous PCMark (Work 2.0) le OnePlus 8 parvient à décrocher 11078 points. Le OnePlus 8 Pro, de son côté, ne le dépasse que d’un cheveu avec 11420 points.

Détail intéressant, les scores sont inversés sous GeekBench. Là, c’est le OnePlus 8 qui rafle la mise avec 3438 points en multicoeur, contre 3301 points pour le 8 Pro. Difficile alors de déterminer lequel est le plus performant. En termes de benchmark, c’est du pareil au même malgré cette histoire de LPDDR5.

Sous Geekbench, c’est le OnePlus 8 qui rafle la mise – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Au final, quel que soit le OnePlus 8, l’expérience sera toute aussi rapide et fluide. Les deux appareils sont fluides en toute circonstance, même dans les jeux les plus gourmands tels que PUBG ou Asphalt 9.

OnePlus 8 vs. OnePlus 8 Pro : sont-ils bons en photo ?

Le OnePlus 8 Pro a quatre capteurs alors que le OnePlus 8 se contente de trois. Et si les deux appareils se ressemblent beaucoup, ils n’utilisent pas pour autant les mêmes pièces. Ainsi le capteur de 48 Mpx du Pro est un Sony IMX689 alors que celui qui équipe le OnePlus 8 est un Sony IMX586, un modèle plus ancien. L’IMX689 a l’avantage d’être un capteur de 1,12 µm par pixel, contre 0,8 µm pour le 8. Cela se traduit par une meilleure sensibilité à la lumière.

Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

On peut s’en rendre compte sur notre photo d’arbre. Néanmoins, on ressent également des couleurs un peu trop éloignées de la réalité. La colorimétrie tire ici clairement vers le bleu. Les OnePlus 8 sont paramétrés pour flatter la rétine et pas pour rendre justice à la vue réelle. Le même cliché pris avec un Pixel 4 met bien cette différence en évidence. Les détails sont en revanche bien rendus sur les deux OnePlus. En se rapprochant des pierres écroulées, on peut voir leurs nervures qui se détachent distinctement. Sur cette partie, on s’aperçoit aussi que le OnePlus 8 se débrouille mieux que son grand frère en termes de rendu de couleur. On a des couleurs bien beige-marron, contre un beige-gris sur le Pro.

Google Pixel 4 – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Bien entendu, on a un mode nuit sur les deux modèles. Il n’est malheureusement pas des plus convaincants lorsque la luminosité est quasiment absente. Le OnePlus 8 Pro se débrouille mieux avec cette maison en Lego, mais le Pixel 4 est clairement un cran au-dessus.

Google Pixel 4 – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

En revanche, lorsque la luminosité est suffisamment présente, le mode normal des OnePlus 8 est performant puisqu’il rehausse les clichés sombres, comme ce dessous d’escalier particulièrement assombri. Là, le Pixel 4 est battu s’il ne passe pas en mode nuit.

Google Pixel 4 – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

En mode portrait, les deux appareils s’en sortent bien tant que la scène n’est pas trop compliquée. Ici, la tortue est bien détourée, avec même un effet bokeh plus naturel qu’avec un Pixel 4. À noter cependant que les capteurs des OnePlus tentent de capter trop de lumière. On se retrouve avec un contraste affaibli. Dommage.

Google Pixel 4 – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Tous deux ont des capteurs ultra grand-angle et macro. Mais ces derniers ne sont pas identiques. On a un ultra grand-angle de 48 Mpx sur le 8 Pro et 16 Mpx sur le 8.

En grand-angle, le rendu est meilleur sur le OnePlus 8 Pro. Le contraste est beaucoup plus mesuré qu’avec le OnePlus 8, surtout en mode 48 mégapixels. On peut le voir sur les buissons qui ornent le centre de cette placette. En revanche, hors 48 Mpx, le OnePlus 8 Pro perd en qualité avec son grand-angle. On peut le voir en comparant ce cliché avec celui du OnePlus 8. Ce dernier arrive parfaitement à capturer la plaque minéralogique de la Peugeot au fond à gauche, ce que ne parvient pas à faire le OnePlus 8 Pro.

En mode super macro, en revanche, il n’y a pas de match. Le OnePlus 8 Pro surpasse en tout point le OnePlus 8. Sur celui-ci, on peut même dire que le super macro est plus un gadget qu’un mode à part entière. Les images parlent d’elles-même. La teinte est plus chaleureuse avec le OnePlus 8 Pro. On y voit le détail des étamines et du pistil de cette rose. Avec son mode super macro, le OnePlus 8 Pro offre une plongée détaillée dans l’infiniment petit.

Le OnePlus 8 Pro possède aussi un téléobjectif avec un Zoom optique x3 (x30 en numérique). Il est donc un peu plus puissant que celui du OnePlus 8, qui se cantonne au x2 (x10 en numérique). Le résultat est de bonne tenue sur les deux appareils tant que l’on ne passe pas en zoom numérique.

Dernier point photo, le capteur dédié aux filtres du OnePlus 8 Pro. De 5 mégapixels, il est une étrangeté de ce modèle. OnePlus veut proposer avec lui une gestion matérielle des filtres. Quatre filtres sont disponibles ici. De notre expérience, aucun ne peut pas être remplacé par un filtre logiciel. L’apport de ce capteur est donc négligeable.

Filtres matériels du OnePlus 8 Pro – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

OnePlus 8 vs. OnePlus 8 Pro : qui a la meilleure autonomie ?

Les nouveaux OnePlus 8 disposent tous deux de batteries importantes. 4300 mAh pour le OnePlus 8 et 4510 mAh pour le OnePlus 8 Pro. Nous avons testé leur autonomie sous PCMark avec leurs meilleures fréquences de rafraîchissement, en définition native et avec la luminosité à 50%.

Ca donne du 90 Hz en FullHD+ pour le OnePlus 8 et du 120 Hz en QuadHD+ pour le OnePlus 8 Pro. À l’arrivée, de 100% à 20% (décharge imposée par PCMark), le OnePlus 8 a tenu 12h58 et le OnePlus 8 Pro n’a mis que 9h45 pour consommer ces 80% d’autonomie. Une différence malheureuse pour le OnePlus 8 Pro qui se justifie par l’utilisation du 120 Hz et d’une définition plus élevée, tous deux plus énergivores.

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro 60hz FullHD+ 14h50 13h10 60hz QHD+ x 11h20 90hz FullHD+ 12h58 x 120hz FullHD+ x 10h58 120hz QHD+ x 9h45 Tests d’autonomie des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sous PCMark

Nous avons répété l’opération pour tous les cas de figure et jamais le OnePlus 8 Pro ne parvient à dépasser ou égaler son petit frère. Là où il se débrouille le mieux, c’est en 60 Hz et FullHD+. Là, il tient 13h10, mais le OnePlus 8 tient quant à lui 14h50 et le bat donc encore largement.

Le OnePlus 8 Pro n’est pas pour autant un mauvais smartphone. Il est moins endurant que sa version basique, mais demeure tout à fait honnête. Attention tout de même, avec ses paramètres d’affichage au maximum, il ne tiendra pas deux jours.

Côté autonomie, le OnePlus 8 Pro est battu à plate couture – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Quoi qu’il en soit, il sera toujours possible d’avoir recours à la charge rapide de OnePlus. Nommée Warp Charge 30, elle est intégrée à un bloc secteur fourni dans la boîte des smartphones, mais aussi dans un chargeur à induction. Une technologie sans fil (Warp Charge 30 Wireless) qui n’est cependant disponible que sur le OnePlus 8 Pro, dommage. D’après nos tests, ce dernier regagne 11% d’autonomie en 15 minutes ou 24% en 30 minutes. C’est peu et on est d’ailleurs très loin des données théoriques du constructeur. Ce dernier annonce en effet un regain de 50% d’autonomie en 30 minutes, soit le double de ce que nous avons constaté.

La Warp Charge n’est pas si efficace en sans fil – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Il est bon de noter que deux facteurs peuvent faire chuter la vitesse de charge : la surchauffe du téléphone ainsi que son mode nocturne. En effet, le chargeur sans fil de OnePlus intègre un ventilateur pour réduire la chauffe du smartphone. Et celui-ci ralentit son fonctionnement dès lors que le smartphone passe en mode nuit, afin de diminuer la pollution sonore. Néanmoins, dans notre cas, le OnePlus 8 Pro n’était pas en surchauffe et le test s’est déroulé en plein jour.

OnePlus 8 vs. OnePlus 8 Pro : l’un est résistant à l’eau, l’autre est IP68

Pour la première fois de son histoire, OnePlus a soumis l’un de ses smartphones à la certification IP68. Le OnePlus 8 Pro est l’heureux élu. Il est donc en mesure de tenir durant 30 minutes immergé jusqu’à 1 mètre de profondeur dans de l’eau douce.

Jusqu’alors, OnePlus se passait de cette certification à cause de son coût prohibitif. L’objectif était alors de proposer un produit au rapport qualité/prix imbattable. Avec la nouvelle orientation de la marque qui s’attaque sans vergogne aux ténors du marché haut de gamme, il fallait en passer par cette certification, gage de produit premium.

OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 – Crédit : Edouard le Ricque/Galaxie Média

Mais seule le OnePlus 8 Pro y a droit. Le OnePlus 8 n’a pas cette certification, tout du moins pas en France. Outre-Atlantique, les opérateurs Verizon et T-Mobile ont obligé le constructeur à ce que le OnePlus 8 soit IP68. C’est chose faite, avec un surcoût pour le consommateur. OnePlus nous a confié à ce sujet qu’il n’avait pas deux lignes de production distinctes et que donc, au final, tous les OnePlus 8 disposent de la même résistance à l’eau et à la poussière. Au final, le OnePlus 8 serait aussi « waterproof » que le OnePlus 8 Pro.

Nous souhaitons nous en assurer personnellement et nos tests d’immersion sont en cours. Nous vous donnerons leurs résultats très bientôt.

OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro, lequel choisir ?

Pour les différences qui séparent les OnePlus 8 et 8 Pro, on est en droit de se demander si ça vaut le coût de dépenser les 200 € qui les séparent, d’autant plus que les tarifs de OnePlus, réputés imbattables il y a peu encore, ne cessent de grimper.

En définitive, on ne saura que trop conseiller aux amateurs de technologies de se ruer sur le 8 Pro. Il rassemble tous les atouts d’un smartphone abouti. Grand écran 120 Hz, compensation de mouvements, mode macro, photo performante. Reste cependant quelques points noirs, comme la performance de la RAM LPDDR5 invisible dans nos benchmarks et une autonomie en-deçà de ce que propose le OnePlus 8.

Ce modèle est quant à lui à préférer si vous préférez les « petits » smartphones. Celui-ci ne dépasse pas de la poche d’un jeans, par exemple. De plus, si sa photo est passable, elle n’est pas aussi bonne que la concurrence et est même moins bonne que celle d’un 8 Pro.

Quel que soit le OnePlus 8 choisit, on aura toujours un appareil résolument haut de gamme qui propose de bonnes prestations. Cependant, le OnePlus 8 a pour lui une meilleure autonomie et des performances plus élevées, du fait de son écran plus petit, FullHD+ et 90 Hz. Ce qui semblait former sa faiblesse finit par être sa force. 8 ou 8 Pro, tout dépend de l’usage et du portefeuille.