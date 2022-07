Oppenheimer : le prochain Nolan (The Dark Knight) dévoile un trailer saisissant

Le nouveau Christopher Nolan se dévoile – Crédit : Universal Pictures

Vous connaissez sans doute Christopher Nolan pour sa trilogie The Dark Knight avec Christian Bale qui n’a toujours pas vu The Batman. Le réalisateur enchaîne les succès commerciaux et critiques grâce à ses blockbusters bien calibrés. On peut aisément citer Inception, Interstellar ou encore Tenet qui a été une prise de risque pour la Warner avec sa sortie en pleine pandémie. Et aujourd’hui, Christopher Nolan se tourne vers Universal Pictures pour son prochain projet : Oppenheimer. Un trailer se dévoile pour l’occasion.

Un trailer court mais intense pour Oppenheimer

The first trailer for Christopher Nolan’s ‘OPPENHEIMER’, starring Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt, Florence Pugh, Jack Quaid, Matt Damon, Josh Peck, Rami Malek, Benny Safdie & Alden Ehrenreich.



The film releases on July 21 in theaters. pic.twitter.com/th5FDfUOzr — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 28, 2022

Premier trailer intriguant pour Oppenheimer, le prochain film de Christopher Nolan. Un long-métrage que le réalisateur a écrit et tiré du livre American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Il s’agit de la biographie de Robert Oppenheimer par Kai Bird et Martin J. Sherwin sorti en 2005. Pour ceux qui l’ignorent, Robert Oppenheimer a été le chef du laboratoire de Los Alamos durant la guerre. On le considère comme le « père de la bombe atomique » avec d’autres personnes pour sa place lors du projet Manhattan.

Le trailer nous montre Cillian Murphy (L’Épouvantail dans la trilogie The Dark Knight) en train de se préparer. L’acteur incarne Robert Oppenheimer. On découvre alors un décompte avant que « le monde ne change à jamais » avec des images en noir et blanc. Ces plans sont entrecoupées par des explosions en couleurs qu’on imagine être le projet Manhattan.

Une distribution prestigieuse pour Oppenheimer

Comme toujours avec Christopher Nolan, les spectateurs profitent d’une distribution prestigieuse. On retrouve Emily Blunt ou encore Rami Malek et Matt Damon. Les amateurs de Marvel seront ravis d’apprendre la présence de Robert Downey Jr. et Florence Pugh, respectivement Iron Man et Yelena Belova. Sans oublier Gary Oldman, éternel commissaire Gordon dans la trilogie The Dark Knight, ou encore Dane DeHaan, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, etc.

Oppenheimer sort le 19 juillet 2023 au cinéma en France.

Source : Twitter