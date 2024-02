Une gomme magique débarque dans l’appli Photo de Windows 10 et 11, on connait la date de sortie de A Knight of the Seven Kingdoms, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, on fait le point sur une vulnérabilité qui met en danger des milliards d’utilisateurs d’Android et on vous parle de ce nouveau réseau IPTV démantelé au Canada. Alors que l’on sait désormais que la série A Knight of the Seven Kingdoms sortira en 2025, les fans de l’univers Star Wars pourront découvrir The Acolyte dès le 5 juin prochain.

IPTV : la Sûreté du Québec (SQ) démantèle un nouveau réseau

La lutte contre les réseaux IPTV continue en France, mais également sur le reste de la planète. Cette semaine, c’est au Canada qu’un nouveau réseau a été démantelé par la Sûreté du Québec (SQ). Plusieurs suspects ont été arrêtés, accusés de distribués des décodeurs à 300 $ à des milliers d’abonnés.

© Pixabay

La diffusion de la série The Acolyte est prévue pour le 5 juin

Les fans de l’univers Star Wars seront ravis de découvrir enfin la date de sortie de la nouvelle série de la franchise, The Acolyte. L’information a été partagée par Collider mais aucune date officielle n’a été annoncée par Disney+ ou Lucasfilm. Si l’on ne connait que peu de détails sur l’intrigue de la série, on sait que The Acolyte s’apparentera à un « thriller mystérieux » hanté par le côté obscur de la Force.

Un nouvel outil de retouche débarque dans l’application Photos de Windows 10 et 11

Un outil bien connu des smartphones Google Pixel et Samsung fait son apparition dans l’application Photos de Windows 10 et 11. Il s’agit de la gomme magique, qui permet aux utilisateurs de “corriger et de supprimer les distractions des photos“, comme l’explique Microsoft. Cette nouvelle fonctionnalité est encore en phase de test et seuls les Insiders de Windows 11 peuvent en profiter en mettant à jour l’application Photos.

© Microsoft

Que sait-on de la série A Knight of the Seven Kingdoms ?

HBO a levé le voile sur la date de sortie du spin-off tant attendu de Game of Thrones. On sait donc désormais qu’il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année 2025 pour découvrir A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge of Knight. Le tournage devrait commencer cette année et on peut s’attendre à 2 ou 3 saisons dans le futur. Ce nouveau spin-off s’inspirera des nouvelles de Tales of Dunk and Egg de George R. R. Martin.

© HBO

Gmail pourrait-il disparaître ?

Une récente publication sur X annonçant la disparition de Gmail a fait trembler les utilisateurs. Google vient de rétablir la vérité et a rassuré sa communauté en expliquant que le service de messagerie ne fermerait pas ses portes. La capture d’écran partagée était donc fausse et seule l’interface de Gmail aura été changée en début d’année 2024.

Gmail

Notre test de la semaine

Freebox Ultra : un bond en avant dans le futur

Lors de notre test, nous avons été conquis par le Wi-Fi 7 et l’on a hâte que les équipements compatibles se multiplient. Freebox Connect et ses quelques options pratiques sont bienvenus, tout comme les services de SVOD inclus sans surcoût. La Freebox Ultra est facile à installer, tout comme le répéteur Wi-Fi 7 qui permet d’étendre la connexion n’importe où dans la maison. Attention, il vous faudra débourser 49 euros si vous êtes clients Free et que vous souhaitez migrer.

