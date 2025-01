Oppo Find N5 : le nouveau smartphone pliant ultra-fin et puissant

Zhou Yibao, responsable produit chez Oppo, dévoile des images sur nouveau smartphone pliant de la marque, le Find N5, et il serait vraisemblablement le plus fin jamais conçu.

Crédit : Oppo

Prévu pour un lancement en février 2025, le Oppo Find N5 se dévoile petit à petit aux médias. Aujourd’hui, la nouvelle information distillée par Oppo fait grand bruit, puisqu’il s’agit de l’épaisseur du nouveau smartphone pliant dont il est question.

C’est Zhou Yibao lui-même, responsable produit chez Oppo, qui a publié des images très intéressantes sur le nouveau Find N5 et elles sont sans appel, la finesse du smartphone n’a encore été jamais vue.

Un smartphone aussi fin que 2 pièces de 1 yuan empilées

Les images ne montrent pas le smartphone avec un mètre pour savoir avec exactitude ses dimensions, mais elles comparent l’appareil déplié avec 2 pièces d’un yuan, et avec 4 cartes de crédit empilées, laissant miroiter une épaisseur comprises entre 3,5 et 4 millimètres. Ce qui le place devant le Honor Magic V3 et ses 4,35 millimètres, et bien devant l’iPhone 17 Air, dont l’épaisseur est estimée à 5,5 millimètres selon les rumeurs les plus optimistes. Il reste toutefois proche du Huawei Mate XT qui se plie en 3 et dont l’épaisseur une fois déplié est à 3,6 millimètres. Les images montrent même l’Oppo Find N5 à côté d’un iPhone 16 Pro Max, ce qui donne une comparaison visuelle assez flagrante.

Crédit : Oppo

Zhou Yibao précise que “La finesse n’est pas la limite du Find N5, mais celle du port de charge”, sous-entendu, le port USB-C impose une limite technique à la miniaturisation des smartphones. Au niveau des performances, des infos ont fuité sur des tests de Geekbench, révélant une configuration impressionnante avec un processeur SnapDragon 8 Elite, qui va équiper les Samsung Galaxy S25 entre autres. Le CPU disposerait de 7 coeurs, d’un module photo arrière de 50 Mpx composé de 3 capteurs et d’un flash LED.

Par contre, Oppo étant en pleine fusion avec OnePlus, il est probable que ce nouveau smartphone pliant porte le nom de OnePlus Open 2, successeur du OnePlus Open premier du nom, qui date déjà d’octobre 2023. Mais pour l’instant, aucune info n’a fuité sur sa commercialisation en Europe.