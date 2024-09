Test Honor Magic V3 : le smartphone pliant le plus fin au monde passe à l’IA

Avec son Magic V3, Honor continue de miser sur un design tout en finesse et légèreté, sans rien sacrifier au niveau de l’équipement. S’il ressemble beaucoup à son prédécesseur, ce smartphone pliant a plus d’une nouveauté dans son sac et n’oublie pas d’être performant.

9/10 Honor Magic V3 1999,90€ Voir le verdict Le boîtier super fin et léger

La luminosité de l’écran externe

Les portraits Studio Harcourt

La qualité photo en général

Les fonctions IA

L'autonomie satisfaisante

La charge rapide

La résistance (antirayure, IPX8…) Le prix élevé hors promo

12 Go de RAM au lieu de 16 Go

Les nouveautés peu expliquées

L’écran interne salissant

Pas de chargeur rapide fourni

L'ultra grand-angle en retrait

Avec son nouveau smartphone pliant grand format, Honor tente à nouveau de faire tomber de son piédestal le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, voire de barrer la route au Pixel 9 Pro Fold de Google. Il a pour cela quelques solides arguments pour convaincre. Succédant au Magic V2 salué pour sa finesse et ses bonnes performances, le Magic V3 a été dévoilé en Chine cet été et vient tout juste de faire l’objet d’une présentation au salon IFA de Berlin, avec une commercialisation immédiate en France.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En termes de format, rien de change et mis à part le bloc photo qui prend une forme différente, le Magic V2 et son successeur le Magic V3 se ressemblent comme 2 gouttes d’eau. Pourtant, beaucoup de choses ont changé, avec ce nouvel appareil qui se veut plus puissant, plus endurant et dopé à l’IA.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Nous avons testé le Magic V3 quelques jours en amont de son lancement. Faut-il céder aux sirènes du nouveau pliant de Honor ? La réponse dans ce test.

Quels sont le prix et la disponibilité du Honor Magic V3 ?

Le nouveau Magic V3 est en vente dès ce jeudi 5 septembre avec une disponibilité immédiate. Sa commercialisation est prévue chez Amazon, les revendeurs spécialisés habituels, certains opérateurs et surtout sur le site de Honor qui propose une offre promotionnelle de lancement.

Honor Magic V3 en vert et en noir / Crédit : Honor

Décliné cette fois-ci en noir et en vert, le smartphone profite d’une seule version de mémoire, très confortable, mais moins généreuse que pour le Magic V2 (16 Go) :

Honor Magic V3 12 Go / 512 Go : 1999,90 euros

Au moins, le prix n’a pas augmenté depuis la précédente version et c’est plutôt une bonne chose, puisqu’on le verra plus loin, l’équipement a été considérablement rafraîchi. Ceux qui attendaient de la marque Honor, anciennement connue pour ses tarifs très agressifs, un prix inférieur à ceux pratiqués par la concurrence seront un peu déçus. Précisons tout de même que pour un montant de 2000 euros, le Fold de Samsung n’embarque que 256 Go. Le Fold de Google, en revanche, ne coûte que 30 euros de plus que le Magic V3 en 512 Go.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Magic V3 est livré avec un étui de protection assez luxueux, en simili cuir, qui n’alourdit pas le smartphone outre mesure. Cet étui offre par ailleurs un pied original, un cerclage autour du bloc photo à déclipser, pour poser l’appareil sur une table afin de regarder une vidéo. Il n’y a pas de chargeur dans la boîte comme chez de plus en plus de constructeurs. Pour profiter de la charge rapide, il faudra se procurer un adaptateur propriétaire SuperCharge.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide



Ceux qui profiteront de l’offre de lancement du Honor Magic V3 sur le site du constructeur ne rencontreront pas ce problème. Ils pourront obtenir 300 euros de remise grâce à un coupon Early Bird disponible en ligne et le smartphone sera livré avec le stylet Magic Pencil ainsi que le chargeur maison 66 W. Les 300 premiers acquéreurs recevront aussi un casque Marshall Major IV.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Magic V3 ?

Comme la plupart des smartphones haut de gamme de 2024, le Magic V3 est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3. Puissance et fonctions IA sont donc au programme. Honor a également procédé à quelques ajustements bienvenus au niveau de la batterie, de meilleure capacité, et de certains capteurs photo.

Honor Magic V3 et ses accessoires / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il reste, à ce jour, le smartphone vendu en France équipé du plus grand écran externe et son écran interne ne concède que quelques millimètres au Google Pixel 9 Pro Fold, récemment testé par la rédaction (8 pouces).

Honor Magic V3, la fiche technique :

Écran pliable : Oled QHD+ LTPO (2344 x 2156 points) de 7,92 pouces, 120 Hz, 402 ppp, 1600 nits,

: Oled QHD+ LTPO (2344 x 2156 points) de 7,92 pouces, 120 Hz, 402 ppp, 1600 nits, Écran externe : Oled FHD+ LTPO (1060 x 2376 points) de 6,43 pouces, 120 Hz, 405 ppp, 5000 nits

: Oled FHD+ LTPO (1060 x 2376 points) de 6,43 pouces, 120 Hz, 405 ppp, 5000 nits Grand-angl e : f/1.6, capteur de 50 Mpx, OIS, 4K

e : f/1.6, capteur de 50 Mpx, OIS, 4K Ultra grand-angl e : f/2.2, capteur de 40 Mpx, champ de vision : 112 degrés

e : f/2.2, capteur de 40 Mpx, champ de vision : 112 degrés Téléobjectif : f/3.0, capteur de 50 Mpx, zoom optique x2 et x3,5 zoom numérique 100x, OIS

: f/3.0, capteur de 50 Mpx, zoom optique x2 et x3,5 zoom numérique 100x, OIS Caméras frontales des deux écrans : f/2.2, capteurs de 20 Mpx

: f/2.2, capteurs de 20 Mpx Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm

: Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm Mémoire : 12 Go/ 512 Go

: 12 Go/ 512 Go Batterie : 5150 mAh,

: 5150 mAh, Charge : filaire 66 W, sans-fil 50 W

: filaire 66 W, sans-fil 50 W Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Dimensions écran plié : 156,6 x 74 x 9,2 mm

: 156,6 x 74 x 9,2 mm Dimensions écran déplié : 156,6 x 145,3 x 4,35 mm

: 156,6 x 145,3 x 4,35 mm Poids : 226 g (230 g. pour la version verte).

: 226 g (230 g. pour la version verte). Résistanc e : verre NanoCrystal Shield (petit écran), IPX8, charnière améliorée

e : verre NanoCrystal Shield (petit écran), IPX8, charnière améliorée Sécurité : lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale, puce dédiée

: lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale, puce dédiée OS : MagicOS 8.0.1 / Android 14

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Magic V3 profitera le moment venu d’Android 15 et de Magic OS 9. Le constructeur prévoit pour son nouveau pliant quatre ans de mise à jour de l’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité. C’est moins que ce que proposent Samsung et Google, mais ce n’est pas négligeable pour autant.

Design : toujours le plus fin des pliants

Avec une épaisseur de seulement 9,2 mm fermé et 4,35 mm ouvert, le Magic V3 conserve son titre de smartphone pliant le plus fin au monde. Le constructeur s’est même octroyé les services d’un artiste britannique, Graham Short, qui est parvenu à graver 813 caractères sur la charnière d’un Magic V3. Honor y présente les plus petites excuses au monde, à l’attention des propriétaires du Galaxy Z Fold 6, acheté trop tôt.

Honor Magic V3 / Crédit : Honor

Lorsqu’on tient à deux mains l’appareil déplié, l’impression de légèreté qui se dégage est vraiment surprenante, les 226 grammes (230 grammes pour la version de couleur verte avec son dos en verre poli) étant extrêmement bien répartis.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Fermé, l’appareil offre le format d’un smartphone classique, un à deux millimètres plus bedonnant que les smartphones les plus élancés. On peut le glisser dans un petit sac, voire dans une veste. Le bloc photo dépasse de seulement 2 ou 3 mm et c’est le seul élément qui peut être un peu gênant en poche.

La charnière du Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour réussir ce tour de force, Honor a encore réduit l’épaisseur de sa charnière, sans nuire à la robustesse du pliant. Le constructeur annonce ainsi la garantie de 500000 ouvertures / fermetures, bien plus que chez ses concurrents directs.

La charnière du Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

D’une façon générale, l’appareil a été conçu dans un souci de résistance avec un revêtement à l’arrière du modèle noir à la fois moins épais et plus solide. Honor a fait appel pour cela à un nouveau matériau de qualité aérospatiale, plus résistant que l’acier.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

De capacité pourtant plus importante (5150 mAh contre 5000 mAh), la batterie en silicon-carbone, ultrafine et de dernière génération n’est pas étrangère non plus à la finesse du smartphone. Du côté de l’étanchéité, l’appareil est enfin certifié IPX8 et se targue de résister à une chute dans l’eau jusqu’à 2,5 mètres de profondeur, une première !

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme l’an passé, il n’y a pas d’interstice entre les deux parties du grand écran replié dans lequel la poussière pourrait s’immiscer. La pliure est relativement peu visible et peu sensible sous les doigts. Même après 10000 pliures, Honor affirme que l’épaisseur de la bosse qui peut se créer est extrêmement limitée.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ce grand écran est protégé par une couche qui assure une résistance aux impacts 20% plus haute qu’auparavant et une résistance aux rayures 5 fois plus importante. Seul bémol, cet écran pliant est assez sensible aux traces de doigts. L’écran externe est pour sa part recouvert du NanoCrystal Shield (une technologie maison) 10 fois plus résistant aux chutes et aux rayures.

La charnière du Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme l’année dernière, la charnière tient bien à 90 degrés, mais dès qu’on l’incline un peu plus vers l’arrière, avant même les 45 degrés, l’écran a tendance à retomber à plat. Enfin, pas complètement puisque le bloc photo créée une protubérance qui déséquilibre le smartphone lorsque le grand écran est ouvert.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Nous n’avons pas testé le stylet sur la Magic V3, mais ce qui pourrait être un désagrément, si l’on souhaite poser l’appareil, s’arrange avec l’étui fourni gratuitement. Grâce à l’anneau qui cercle bloc photo et peut se transformer en pied, l’appareil peut être posé sur une table, grand ou petit écran incliné vers l’utilisateur. À voir à l’usage, si c’est assez résistant pour supporter la pression du stylet.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On apprécie les bordures relativement fines autour des écrans et le design octogonal du nouveau bloc photo, plus original et centré. Les tranches en métal sont joliment bombées. L’une d’elles accueille le bouton de verrouillage avec lecteur d’empreintes digitales intégré. Contrairement à l’an passé, le Magic V3 est compatible e-SIM ou double NanoSim.

Affichage : luminosité en hausse pour l’écran externe

Les deux écrans du Magic V3 sont de technologie AMOLED avec un rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. Les deux écrans sont LTPO, une technologie qui abaisse la fréquence jusqu’à 1 Hz sur des images fixes afin de préserver la batterie. Honor mise à fond la technologie Silicon-Carbone de cette dernière pour l’autonomie de son smartphone et privilégie le confort oculaire avec moult fonctions de protection des yeux.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Honor a augmenté la luminosité de l’écran externe de son Magic V3 car c’est le plus utilisé, surtout en extérieur. Le constructeur annonce jusqu’à 5000 nits. L’écran interne doit lui se contenter de 1600 nits comme l’an passé. À l’aide de notre sonde, nous avons relevé pour l’écran de 6,4 pouces un résultat de 769 cd/m² et jusqu’à 1116 cd/m² en activant le mode automatique. Notre vieille sonde limitée à un peu plus de 2000 cd/m² a tout de même dépassé les 2230 cd/m² sur des images HDR. Un excellent résultat qui va dans le sens des promesses de Honor. Le grand écran affiche 510 cd /m² et 870 cd/m² en mode automatique. Sur des fichiers HDR, nous avons relevé 940 cd/m². La lisibilité sera un peu moins bonne en extérieur.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Côté colorimétrie, deux modes d’affichage sont proposés (avec les couleurs) Vives et Normales et un réglage possible de la température en chaud ou froid. En mode par défaut Vives, l’écran extrene est à peu près bien calibré avec un Delta E de 2,37 et une température de 6650 K. En mode Normales, le Delta E baisse encore, mais la température est trop chaude (6000 K) par rapport à la température de référence de 6500K.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Sur le grand écran, c’est l’inverse. En mode Vives, le Delta E est de 2,62 et la température, trop froide, de 6950K. En mode Normale, le Delta E baisse à 1,83 et la température (un peu chaude) passe à 6200 K. Ce sera à vous d’ajuster en fonction de vos préférences.

Le Snapdragon 8 Gen 3 au service des fonctions IA

Épaulé de 12 Go de mémoire vive auxquels s’ajoutent 12 Go de RAM virtuelle (avec Honor RAM Turbo), le Snapdragon 8 Gen 3 apporte une puissance suffisante pour tous types d’usages, y compris les jeux de dernière génération.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dans les benchmarks, le mobile est toutefois loin derrière un Galaxy S24 Ultra. La chauffe est, quoi qu’il en soit, maîtrisée avec une montée en température de 49 degrés au maximum dans les stress tests de 3DMark. En pratique, même avec un jeu, nous n’avons pas été gêné par un boîtier trop chaud sous les doigts. L’appareil assure une navigation fluide, y compris en multitâches. Comme l’an passé, on retrouve la barre des tâches personnalisable et la possibilité de travailler sur deux applications simultanément, ce qui s’avère pratique depuis le grand écran.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La puissance de calcul du 8 Gen 3 et de son NPU est surtout mise à contribution dans les fonctions liées à L’IA, dont le Magic V3 ne se prive pas. L’appareil reste sous Magic OS 8 (8.0.1 précisément), mais des nouveautés viennent enrichir le système de Honor. Le constructeur propose ainsi la fameuse fonction « entourer pour chercher » présente sur les Pixel et les derniers Galaxy, tout en réduisant le nombre d’étapes et en l’enrichissant.

Recherche Recherche

On peut glisser directement une photo (ou en sélectionner une partie en entourant un détail avec son doigt) dans Google pour lancer une recherche qui s’ouvre alors dans une fenêtre pop-up. Grâce à Magic Portal, les icônes des applications dont vous avez besoin apparaissent sur le côté de l’écran.

Traduction face à face Traduction face à face

Autre nouveauté, la traduction face à face, s’avère très efficace avec une traduction instantanée des propos de deux interlocuteurs parlant des langues différentes. Dans le même esprit, l’application Notes inclut la possibilité de lancer un enregistrement vocal avec la retranscription immédiate à l’écran d’un discours ou même sa traduction dans une autre langue. L’ensemble peut bien sûr être sauvegardé. Le partenariat avec Google Cloud annoncé en mai dernier par Honor a manifestement porté ses fruits. Le Magic V3 profite des fonctions IA de Google, réadaptées par la marque chinoise.

Notes : enregistrement Notes : enregistrement Notes : enregistrement

En retouche, Honor propose sa propre gomme magique, pour transformer ou effacer certains détails d’une photo. D’une manière générale, ces nouveaux outils dopés à l’IA fonctionnent plutôt bien pour leurs débuts, mais l’ensemble n’est pas très intuitif et mériterait des explications, voire un guidage pas-à-pas. Il est toujours possible que cela s’arrange par la suite, mais aucune certitude.

Photo d’origine Gomme AI

Photo d’origine Gomme AI

Au-delà de ces nouveautés, Honor fait en sorte que le Magic V3 tire au mieux parti du grand écran de 7,92 pouces et sa pliure, notamment dans les contenus photo et vidéo.

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Photo : un as du portrait

Les composants du module photo évoluent. On retrouve un équipement polyvalent, le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif liés cette année à des capteurs de 50, 40 et 50 Mpx (contre 50, 50 et 20 Mpx sur le Magic V2). L’accent est donc clairement mis sur le téléobjectif, ce qui est logique compte tenu du partenariat avec le Studio Harcourt, débuté sur le Honor 200 Pro et qui se poursuit avec le Magic V3.

Grand-angle

Ultra grand-angle 2x 3,5x

Depuis le menu de la caméra, le zoom 2,5x et le zoom numérique 10x ont été remplacés par deux zooms optique 2x et 3,5x. Ce dernier offre de bons résultats, à condition d’avoir une scène suffisamment éclairée. D’une manière générale, les photos prises avec la caméra principale sont satisfaisantes, avec un ultra grand-angle un peu en retrait sur les scènes trop sombres.

Grand-angle

Ultra Grand-angle 2x 3,5x

3,5x

3,5x

Pousser le zoom en numérique en en 5x ou 10x est possible en conservant une qualité acceptable, mais pas beaucoup plus.

5x 10x

Grand-angle Ultra grand-angle

Les portraits réalisés avec les filtres Harcourt sont très réussis. Les filtres sont au nombre de trois, appelés Eclatant, Couleur et Classique (le noir et blanc) et apportent une touche professionnelle à vos photos. Pour cela, Honor offre – et c’est une première – trois focales, pour du portrait rapproché ou plus lointain (1x, 2x et 3,5x).

Harcourt Classique

Harcourt Couleur Harcourt Eclatant Harcourt Classique

On se prend vite au jeu de tirer le portrait de tout son entourage, jusqu’aux animaux de compagnie. L’occasion de se découvrir des talents de photographe animalier tant le résultat est flatteur !

Harcourt Eclatant Harcourt Couleur Harcourt Classique

Harcourt Classique Harcourt Classique Harcourt Classique

Le mode Super Macro fonctionne correctement, mais on fait parfait aussi bien avec le zoom 3,5x et plus rapidement. Les deux caméras frontales, en haut des écrans interne et externe, passent de 16 à 20 Mpx. La qualité est correcte, mais le piqué moins bon. On n’atteint pas le niveau obtenu avec le mode Harcourt.

Grand-angle

Ultra grand-angle 2x 3,5x

10x

Super Macro 3,5x

0,8x 1x

Autonomie satisfaisante et charge rapide, filaire et sans-fil

Malgré l’intégration d’un processeur plus puissant que l’an passé, le Magic V3 conserve une autonomie très satisfaisante. Bien sûr, cette bonne endurance est plus remarquable lorsque c’est seulement le petit écran qui est sollicité. En fonctions de vos usages, il vous faudra en tenir compte. A l’aide PCMark et l’écran réglé à 200 cd/m² comme d’habitude, nous avons relevé un temps de 12h45 avec un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et de 15h32 jusqu’à 60Hz. Avec le grand écran, ces mesures sont ramenées à respectivement 8h22 et 10h03. Loin de toute prise électrique, il faudra donc utiliser ce dernier avec une certaine parcimonie. En lecture vidéo streaming sur Wi-Fi, les deux écrans tiennent environ 13h30, ce qui semblent indiquer que le grand écran a plutôt bien été optimisé pour cet usage

Honor Magic V3 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Heureusement la charge rapide est au programme et Honor recommande d’ouvrir l’écran pliant pour qu’elle soit optimale. Comptez un petit peu plus de 50 minutes pour passer de 2 à 100 %. En 20 minutes, vous récupérez plus de 50% de batterie et en 30 minutes un peu moins de 75%. La nouveauté vient cette année de la charge sans-fil désormais supportée par le Magic V3. Il faudra bien sûr acheter le chargeur adéquat.

