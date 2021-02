OPPO Find X3 Pro : de nouvelles images officielles du smartphone ont fuité

Si le design du module photo vous semble familier, c’est parce qu’il est très similaire à ceux des iPhone 12 Pro d’Apple. Cependant, il semble mieux intégré au dos du smartphone, à l’image de celui des récents Galaxy S21.

OPPO Find X3 Pro design – Crédit : Evan Blass

Evan Blass avait été le premier leaker à partager les rendus officiels de l’OPPO Find X3 Pro. On y découvrait son module photo très atypique, mais qui rappelait énormément celui d’Apple.

On sait que le smartphone haut de gamme sera équipé d’un Snapdragon 888 de Qualcomm, qui lui a permis d’atteindre les 770 000 points sur AnTuTu. Sur la face avant, on retrouvera un écran QHD+ 120Hz (525 ppi) de 6,7 pouces 10-bit. Il utilisera la même technologie LTPO que celui du S21 Ultra de Samsung. Elle permet notamment au smartphone de profiter d’une fréquence de rafraîchissement adaptative, de 10 Hz jusqu’à 120 Hz. En outre, selon Samsung, la consommation énergétique de l’écran serait ainsi réduite d’un peu plus de 10 %.

L’OPPO Find X3 Pro sera alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W. OPPO avait présenté une charge rapide de 125W l’été dernier, mais il semble que le constructeur chinois ait décidé de ne pas l’inclure dans son smartphone haut de gamme. Néanmoins, on sait que le Realme Race serait le premier à l’adopter.

OPPO Find X3 Pro : une partie photo un peu décevante

Au niveau de la photo, OPPO aurait fait le choix d’utiliser un capteur principal de 50 MP, l’IMX 766. Ce choix peut sembler assez étonnant, puisqu’il s’agit du même capteur que son nouveau smartphone plus abordable, l’OPPO Reno 5 Pro+. Les fans espéraient une nouvelle génération de l’IMX689 du Find X2 Pro, qui était un capteur de Sony spécialement conçu pour OPPO et OnePlus. Ce capteur devrait être moins performant en basse luminosité que celui de l’année dernière à cause de ses petits photosites et de sa taille réduite.

On retrouve également un autre capteur ultra grand-angle IMX 766, un capteur macro de 3 MP qui permettra un zoom 25X, et enfin un capteur 13 MP avec un zoom optique X2. Il faut noter que ce dernier est le même capteur que celui du OPPO Find X2 standard l’année dernière. Mis à part le nouvel objectif grand-angle et le zoom macro qui pourrait se montrer impressionnant, la configuration photo du Find X3 Pro déçoit.

OPPO Find X3 Pro caméras – Crédit : Evan Blass

Source : Evan Blass