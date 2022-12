Oppo promet 4 ans de mises à jour pour ses smartphones

Fin novembre, OnePlus a annoncé sa nouvelle politique de support logiciel en promettant 4 mises à jour majeures du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité pour ses prochains smartphones. C’est désormais au tour d’Oppo d’annoncer un support logiciel plus long pour ses futurs smartphones. À partir de 2023, les smartphones Oppo bénéficieront également de 4 ans de mises à jour logicielles Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

OPPO Find X5 Pro 5G © Oppo

Oppo a modifié pour la dernière fois sa politique de mise à jour logicielle en 2021. Jusqu’à présent, les smartphones haut de gamme de la marque comme les Find X bénéficiaient de trois mises à jour Android majeures et de 4 ans de mises à jour de sécurité. La nouvelle politique ajoute donc un an supplémentaire de prise en charge logicielle.

Dès 2023, les smartphones haut de gamme Oppo auront 4 mises à jour majeures de ColorOS

Dans un communiqué officiel, le fabricant chinois de smartphones a annoncé sa nouvelle politique concernant les mises à jour de ColorOS, son système d’exploitation. Il garantit « quatre mises à jour majeures de ColorOS avec 5 ans de correctifs de sécurité pour les utilisateurs mondiaux sur certains modèles phares à partir de 2023 ».

Concrètement, cela signifie que les flagships d’Oppo auront 4 ans de mises à jour logicielles et 5 ans de mises à jour de sécurité après leur sortie. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui pourront conserver leurs smartphones plus longtemps. Oppo n’a pas donné plus d’informations sur les modèles qui profiteront du support logiciel plus long. Il ne s’agira certainement pas de tous les smartphones Oppo, mais plutôt des modèles haut de gamme qui sortiront en 2023. Le Find N2 Flip qui sera lancé en France dès le premier trimestre 2023 en fera donc sûrement partie.

Avec cette nouvelle politique, Oppo rejoint OnePlus et Samsung qui proposent la même durée de mises à jour Android. Google est cependant toujours en retard par rapport à ces trois constructeurs. Ses Pixel n’ont que trois mises à jour Android majeures, mais ils ont également 5 ans de mises à jour de sécurité.

Source : Oppo