Meilleurs smartphones Oppo : quel modèle choisir en 2021 ?

Avec un catalogue varié qui couvre tous types de smartphones, de l’entrée au très haut de gamme, Oppo est un constructeur qui compte de plus en plus sur le marché du mobile. La rédaction vous aide à trouver celui qui couvrira vos attentes, au meilleur prix.

Arrivée en 2018 avec dans son escarcelle un superbe smartphone haut de gamme baptisé Find X, la marque chinoise Oppo a rapidement su s’imposer sur le marché français. Elle est aujourd’hui capable de rivaliser, dans le monde Android, avec des marques aussi prestigieuses que Samsung ou Xiaomi, que ce soit au niveau du design, des performances ou encore de l’innovation dans le domaine du mobile.

Si Oppo manque encore un peu de notoriété auprès du grand public, la marque propose désormais un large éventail de modèles répartis en trois gammes, de la moins chère à la plus onéreuse. Présente dans le top 4 des plus gros vendeurs de smartphones en 2021 (avec Samsung, Apple et Xiaomi qu’elle talonne), elle pourrait bien rapidement remplacer Huawei, toujours privé des services Google, dans le cœur des technophiles. Rappelons aussi qu’Oppo partage sa R&D avec Oneplus et Realme, les trois marques appartenant au même groupe chinois.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné pour vous quelques modèles emblématiques d’Oppo.

Notre sélection des meilleurs smartphones Oppo

Oppo Reno 6 5G Pour son design réussi, en clin d’œil à l’iPhone 499€ > Fnac On aime L’écran Amoled 6,4 pouces à 90 Hz

Le revêtement Glow, doux au toucher et mat

La charge ultra rapide 65 W

L’autonomie satisfaisante

La compatibilité 5G

La qualité photo

Les modes vidéo originaux

La fluidité de ColorOS On n’aime pas La puissance insuffisante pour le jeu

L’absence de lecteur microSD

Le son mono Verdict : Avec son format compact et ses tranches plates en aluminium, le Reno 6 a un faux air d’iPhone 12 ou 13, ce qui n’est pas désagréable. D’autant plus que ce smartphone offre un bel écran Amoled, mis en valeur par des bordures ultrafines et un poinçon discret. Les performances sont au rendez-vous, à condition de ne pas pousser l’appareil dans ses retranchements, dans les jeux gourmands en ressources, par exemple. Le triple module photo donne entière satisfaction dans les clichés de jour, un peu moins de nuit, sans que ce soit rédhibitoire.

Oppo Find X3 Neo Pour l’expérience du haut de gamme à prix modéré 659€ > Rue du Commerce On aime Le design fin, très élégant

L’écran Amoled incurvé de 6,67 pouces

Le rafraîchissement à 90 Hz pour une navigation fluide

La puissance du processeur

La mémoire vive de 12 Go

L’espace de stockage de 256 Go

L’autonomie satisfaisante

La charge ultra rapide 65 W

La qualité photo du capteur principal

La connectivité dernier cri (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) On n’aime pas Le dos brillant sensible à la poussière

L’absence de recharge sans-fil

Le capteur macro assez inutile Verdict : Extrêmement bien équipé avec sa solide configuration, son grand et bel écran Amoled, sa confortable batterie de 4500 mAh et son triple module photo convaincant, ce Neo bénéficie d’un prix avantageux. Pour y parvenir, Oppo a, par exemple, fait le choix d’un processeur moins récent, sans pour autant rogner sur sa puissance. Avec son design fin et sophistiqué en verre minéral, le Find X3 Neo n’a pas grand-chose à envier à son grand frère haut de gamme le Find X3 Pro. Comme, lui il bénéficie de beaucoup de mémoire et d’une fonction de charge rapide impressionnante. L’appareil peut ainsi être intégralement rechargé en à peine plus de 30 minutes !

Oppo A54 5G Pour un smartphone 5G sans payer le prix fort 259€ > Darty On aime L’écran confortable de 6,5 pouces

Le rafraîchissement à 90 Hz

La batterie de 5000 mAh très endurante

La qualité de la surcouche ColorOS

La compatibilité 5G double SIM

La puissance suffisante pour les usages classiques

La présence d’un port microSD

La présence d'une prise mini-jack On n’aime pas L’absence de charge rapide

La luminosité moyenne de la dalle

La photo de nuit perfectible Verdict : Malgré son prix abordable, ce smartphone d’entrée de gamme bénéficie d’un équipement remarquable, à commencer par sa compatibilité 5G. Son grand écran est d’autre part rafraîchi à 90 Hz. Cette caractéristique associée à l’excellente surcouche ColorOS d’Oppo et au processeur suffisamment puissant pour les tâches classiques, offre une fluidité de navigation hors pair. L’utilisateur appréciera également la présence d’une prise mini-jack pour brancher un casque et d’un emplacement pour carte microSD afin d’étendre la mémoire de 64 Go. Même le NFC, utile au paiement sans contact, est de la partie.

Oppo A94 5G Pour son bon rapport qualité-prix 319€ > Boulanger On aime L’écran Oled de 6,43 pouces

L’autonomie très satisfaisante

La compatibilité 5G dual SIM

La charge rapide 30W

La puissance suffisante pour les usages classiques

La prise en main agréable

La qualité photo de jour On n’aime pas Le rafraîchissement limité à 60 Hz

L’absence d’emplacement microSD

L’absence d’étanchéité Verdict : L’Oppo A94 5G est le smartphone le mieux équipé de la série A du constructeur qui regroupe ses modèles les moins coûteux. Pour un prix qui reste raisonnable, il arbore notamment un écran Oled, pour des couleurs vives et des noirs profonds et bénéficie d’une fonction de charge rapide 30W qui permet de recharger sa batterie de 4300 mAh en une petite heure. Ses seuls points faibles ? Une fréquence de rafraîchissement classique (60Hz) et un équipement photo qu’on sollicitera de préférence dans de bonnes conditions de lumière.

Oppo Find X3 Pro Pour les technophiles en quête d’exception 1049€ > Darty On aime Le design sophistiqué

L’excellent écran Amoled de 6,7 pouces

Le rafraîchissement adaptatif à 120 Hz

La puissance du processeur

La mémoire vive de 12 Go

L’espace de stockage de 256 Go

La connectivité dernier cri

La qualité des deux principaux capteurs photo

La charge ultra rapide 65W On n’aime pas L’autonomie juste dans les jeux les plus gourmands

Le capteur « macro » puissant, mais un peu gadget

Le zoom optique seulement x2 Verdict : En plus d’un design éblouissant avec un module photo qui se fond parfaitement dans la coque arrière, le Find X3 Pro est caractérisé par un équipement complet dernier cri. De son puissant processeur Snapdragon 888 à son écran Amoled LTPO parfait, lumineux et capable d’un rafraîchissement de 10 à 120 Hz selon les usages, ce smartphone fait l’objet de tous les superlatifs et ne craint pas de se mesurer aux meilleurs modèles haut de gamme du marché. Excellent en photo, il ne pêche que par son zoom optique moins puissant que chez son prédécesseur, le X2 Pro. Un défaut que ne parvient pas à compenser le mode « microscope » du capteur macro.

Oppo Find X3 Lite Pour sa compacité et sa légèreté 349€ > Rue du Commerce On aime L’écran Amoled de qualité de 6,43 pouces

La fluidité de navigation grâce au 90 Hz

La puissance du processeur

L’autonomie satisfaisante

La charge rapide 65 W

La qualité photo en mode selfie

Les filtres photo originaux

La compatibilité 5G On n’aime pas La qualité photo moyenne de nuit

L’absence de port microSD

L’absence d’étanchéité

Le son mono Verdict : La gamme Find X d’Oppo n’est généralement pas à portée de toutes les bourses. Avec ce modèle « allégé », la marque crée une passerelle avec ses milieux de gamme Reno. Pour un prix un peu moins élevé que celui du Reno 6, le Find X3 Lite offre un équipement tout aussi solide et se paye même le luxe d’une prise jack dans un boîtier fin, encore plus léger. De quoi ravir les amateurs de smartphones au format compact. Même la charge est tout aussi rapide (moins de 40 minutes de 0 à 100%) et le rafraîchissement d’écran poussé, lui aussi, à 90 Hz pour un confort visuel accru.

Comment bien choisir son smartphone Oppo

Comprendre les gammes.

Arrivée en France par la grande porte avec un modèle haut de gamme à près de 1000 euros, Oppo est restée un certain temps une marque un peu inaccessible. Aujourd’hui, les choses ont changé, grâce à la qualité de ses smartphones, le constructeur a rapidement accru sa notoriété et mieux encore, il répond désormais à toutes les attentes, grâce à un vaste catalogue qui s’oriente autour de trois grands axes. La série des Find X regroupe les modèles les plus haut de gamme, la série Reno les appareils de milieu de gamme avec des rapports qualité-prix attrayants et la série A les mobiles les moins chers.

Quel modèle choisir pour jouer

Nul besoin d’acheter un modèle dédié au gaming pour profiter pleinement des derniers jeux en vogue, même les plus gourmands en ressources. Chez Oppo, le Find X3 pro, par exemple, associe le processeur le plus puissant du monde Android, le Snapdragon 888, à 12 Go de RAM et à un écran rafraîchi à 120 Hz pour une fluidité inégalable. Des modèles deux à fois moins coûteux méritent aussi le détour pour leur aptitude au jeu. C’est le cas du Find X3 Neo avec son puissant processeur d’ancienne génération ou même le Find X3 Lite équipé d’un processeur milieu de gamme estampillé gaming.

Quel modèle choisir pour surfer et communiquer

Pour les tâches les plus classiques qui ne nécessitent pas une grosse puissance pour fonctionner correctement, un smartphone d’entrée ou milieu de gamme suffit amplement et vous coûtera bien moins cher. Avec l’Oppo A94, vous pourrez surfer et échanger sur les réseaux sociaux tout en profitant d’un grand écran Oled. Avec le 454, encore moins coûteux vous disposerez d’un affichage moins contrasté mais bien plus fluide grâce au rafraîchissement à 90 Hz. Quel que soit votre choix, vous bénéficierez d’un appareil double SIM, compatible avec le dernier réseau mobile 5G.

Quel modèle choisir pour ne pas alourdir ses poches

S’il n’existe pas véritablement de modèles petit format chez Oppo (à savoir équipés d’un écran inférieur ou égal à 6,2 pouces), la marque est reconnue pour ses appareils au design vraiment soigné. Quelques modèles équipés d’une dalle de 6,4 pouces offrent ainsi un encombrement et un poids vraiment remarquables, à peine plus élevés que sur le Galaxy S21 et sa diagonale de 6,2 pouces. C’est le cas du Reno 6 ou même du Find X3 Lite, très agréables en main.

Quel modèle choisir pour éviter la panne sèche

Afin de proposer des smartphones fins et légers, Oppo intègre dans leurs boîtiers des batteries qui excèdent rarement 4500 mAh. Grâce à une bonne optimisation, l’autonomie n’en pâtit pas face des mobiles équipés en 5000 mAh, en témoignent les nombreux tests réalisés. Ce qui distingue surtout la marque Oppo de ses concurrentes, c’est sa fonction de charge ultra rapide SuperVooc 2.0, présente sur de nombreux appareils milieu et haut de gamme. Avec un chargeur 65W fourni, il est possible de recharger intégralement une batterie en une trentaine de minutes environ. Impressionnant.

Quel modèle choisir pour stocker des applis et des fichiers

Sur les smartphones haut de gamme, le port microSD tend à disparaître et Oppo ne déroge pas à la règle. En revanche, le constructeur propose sur ce type d’appareils au moins 128 Go et même jusqu’à 256 Go sur les plus coûteux, comme sue le Find X3 Pro ou le Find X3 Neo. Sur les modèles d’entrée de gamme comme le Oppo A54, le stockage interne est limité (64 Go), mais l’emplacement pour carte mémoire est, lui, bien présent.