Orange vous fait payer 100 € pour conserver votre Livebox pour tout changement de forfait !

Sur Twitter, un abonné à Orange a eu une bien mauvaise surprise. Alors qu’il souhaitait simplement modifier son forfait Internet chez l’opérateur historique, il explique qu’il a dû payer un supplément de 100 euros pour pouvoir conserver sa box actuelle. Aucune explication le lui aura été donnée.

Un changement de forfait qui coûte cher chez Orange

Si de nombreux abonnements vont faire l’objet d’une augmentation de prix et notamment chez Orange, certains ont droit à de mauvaises nouvelles en supplément. Painout, un utilisateur de Twitter, a découvert qu’il pouvait prendre le même forfait mobile et fibre — dont il bénéficiait déjà — pour 5 euros par mois moins cher. Mauvaise nouvelle : Orange l’informe qu’il devra payer 100 euros de « frais de conservation » de sa Livebox, en plus.

Le problème, c’est qu’Orange ne lui aura donné aucune explication. Painout rapporte qu’il a cliqué sur un lien destiné à lui fournir plus de contexte, en vain. « En changeant dès maintenant pour une offre moins chère, des frais s’appliquent », lui explique la page Orange. L’utilisateur a en outre expliqué qu’il avait tenté de passer à une offre sans engagement, avec d’autres complications, puisqu’on lui propose un changement d’offre facturé 150 euros, en plus des 100 euros de frais déjà appliqués.

« Merci de m’avoir convaincu d’aller chez Bouygues, même si j’hésitais », témoigne avec cynisme un utilisateur sur Twitter.

