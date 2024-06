Orange va faire payer cette option gratuite pour bloquer les arnaques téléphoniques

Orange Téléphone ne bloquera plus gratuitement les appels indésirables, fonction pourtant appréciée des utilisateurs. Il faudra désormais payer 7 euros/mois via un pack CyberSecure pour en profiter.

Orange Téléphone ne bloquera plus gratuitement les appels indésirables

À la place, il faudra souscrire à un pack CyberSecure à 7 euros/mois pour en profiter

Sur X, la pilule passe très mal auprès des internautes

Vous comme moi connaissons l’horreur des appels indésirables qui ne cessent de prendre de l’ampleur ces dernières années. Heureusement, il existe des solutions pour réduire leur impact parmi lesquelles Orange Téléphone. Sauf que mauvaise nouvelle : l’application, pourtant très populaire et appréciée des utilisateurs, stoppe le blocage des arnaques téléphoniques ! Plus exactement, l’opérateur va faire payer ce service à travers une nouvelle solution appelée CyberSecure.

Orange Téléphone est remplacé par une solution payante

Orange Téléphone est redoutable lorsqu’il s’agit de bloquer le démarchage commercial et autres appels indésirables. Certes, d’autres outils arrivent comme la solution proposée par Google via l’IA, mais l’application est simple et efficace. Sauf que ce mardi 4 juin, les utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de recevoir la notification suivante : “Le blocage automatique des appels signalés par la communauté ne sera bientôt plus disponible au sein d’Orange Téléphone”.

La fin de cette fonctionnalité se produit dans le sillage du lancement de CyberSecure qui arrive… dans 48 heures, le 6 juin. Une solution qui “proposera une protection inédite contre les fraudes sur Internet et par téléphone” selon Orange. Les clients de la filiale Sosh en profiteront également tandis qu’un pack à 7 euros/mois sera proposé. Parmi les fonctionnalité de cette offre payante, il y a le fait de “bloquer des appels mobiles et fixes indésirables”, comme Orange Téléphone le proposait gratuitement jusqu’à aujourd’hui.

Ils ont annoncés aujourd'hui même une nouvelle option à 7€ par mois réservés à leurs clients qui permet, entre-autre, de bloquer les appels indésirables, donc forcément le proposer gratuitement à tous c'est un peu se tirer une balle dans le pied https://t.co/bFpNQU3M2m pic.twitter.com/YkDjYsUs1t — Tosh' (au chômage) (@ToshiroAich83) June 4, 2024

Autrement dit, Orange va faire payer un système de blocage des numéros indésirables qui, jusque-là, était gratuit via Orange Téléphonique. Et ce pour tous les utilisateurs, qu’importe l’opérateur. Autant dire que sur X, les internautes enragent d’une telle décision mais après tout, pourquoi l’opérateur se priverait de facturer une option très utile après avoir augmenté le prix de ses offres ?