Oscars 2022 : voici la liste complète des nominations et des gagnants

Retrouvez ici tous les résultats de la 94ème cérémonie des Oscars qui récompense les meilleurs films sortis depuis le 1er mars 2021. Voici la liste complète des nominations et des gagnants dans chaque catégorie, du meilleur film d’animation à la meilleure musique de film.

Les récompenses de la 94ème cérémonie des Oscars sont remises aux meilleurs films et prestations du cinéma. Tous les films sortis depuis le 1er mars 2021 sont éligibles aux Oscars. D’ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne s’est finalement pas exprimé lors de la cérémonie, mais une minute de silence a été respectée pour l’Ukraine.

Statuette des Oscars – Crédit : Martin Vorel, CC0

Les Oscars 2022 récompensent les meilleurs films, réalisations, musiques, acteurs/actrices, maquillages, effets visuels et bien d’autres catégorie. Retrouvez ci-dessous la liste complète des nominations. Les gagnants de chaque catégorie sont affichés en gras.

Meilleur film

Coda

Déni Cosmique

Nightmare Alley

Dune

Drive My Car

Belfast

Licorice Pizza

The Power of the Dog

West Side Story

La Méthode Williams

Meilleur acteur

Will Smith – La Méthode Williams

Andrew Garfield – Tick, Tick… Boom !

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Javier Barderm – Being the Ricardos

Denzel Washington – La tragédie de Macbeth

Meilleure actrice

Jessica Chastain – Dans Les Yeux de Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Kristen Stewart – Spencer

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Penélope Cruz – Madres paralelas

Meilleure réalisation

Jane Campion – The Power of the Dog

Kenneth Branagh – Belfast

Steven Spielberg – West Side Story

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car

Meilleure création de costumes

Cruella – Jenny Beavan

Nightmare Alley – Luis Sequeira

Dune – Jacqueline West et Robert Morgan

West Side Story – Paul Tazewell

Cyrano – Massimo Cantini Parrini et Jacqueline Durran

Meilleur film en langue étrangère

Drive My Car

Flee

L’école du bout du monde

La Main de Dieu

Julie (en 12 chapitres)

Meilleur acteur secondaire

Troy Kotsur – Coda

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Ciarán Hinds – Belfast

Jesse Plemons – The Power of the Dog

Meilleure actrice secondaire

Ariana DeBose – West Wide Story

Kirsten Dunst – The Power of the Dog

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Aunjanue Ellis – La Méthode Williams

Judi Dench – Belfast

Meilleur film d’animation

Encanto : la fantastique famille Madrigal

Luca

Flee

Les Mitchell contre les machines

Raya et le Dernier Dragon

Meilleurs effets visuels

Dune

Spider-Man : No Way Home

Free Guy

Mourir peut attendre

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Meilleure photographie

Dune – Greig Fraser

Nightmare Alley – Dan Laustsen

The Power of the Dog – Ari Wegner

La tragédie de Macbeth – Bruno Delbonnel

West Wide Story – Janusz Kamiński

Meilleur mixage de son

Dune

Belfast

The Power of the Dog

West Wide Story

Mourir peut attendre

Meilleur court métrage documentaire

The Queen of Basketball

Quand on était des petites brutes

Audible : Vaincre sur tous les terrains

Lead Me Home

Three Songs for Benazir

Meilleur film documentaire

L’été de la Soul

Ascension

Writing with Fire

Flee

Attica

Meilleur court métrage de fiction

The Long Goodbye

Ala Kachuu – Take and Rune

Please Hold

On My Mind

The Dress

Meilleurs maquillages et coiffures

Dans Les Yeux de Tammy Faye

Dune

House of Gucci

Cruella

Un prince à New York 2

Meilleure musique de film

Dune – Hans Zimmer

Encanto : la fantastique famille Madrigal – Germaine Franco

Déni Cosmique – Nicholas Britell

The Power of the Dog – Jonny Greenwood

Madres paralelas – Alberto Iglesias

Meilleur court métrage d’animation

The Windshield Wiper

Robin Robin

L’Art dans le sang

Boxballet

Beast

Meilleur montage

Dune

Déni Cosmique

Tick, Tick… Boom !

The Power of the Dog

La Méthode Williams

Meilleurs décors

Dune

Nigthmare Alley

The Power of the Dog

La tragédie de Macbeth

West Side Story

Meilleure chanson originale

No Time To Die – Mourir peut attendre

Dos Oruguitas – Encanto : la fantastique famille Madrigal

Somehow You Do – Four Good Days

Be Alive – La Méthode Williams

Down to Joy – Belfast

Meilleur scénario original

Belfast

Déni Cosmique

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

La Méthode Williams

Meilleur scénario adapté

Coda – Siân Heder

The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal

Dune – Denis Villeneuve et Eric Roth

The Power of the Dog – Jane Campion

Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi et Takamasa Oe

Source : AV Club