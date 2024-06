Streaming : 90 sites sportifs illégaux ont été bloqués, la liste complète est ici

© Envato

La justice belge a ordonné le blocage de 90 sites qui diffusent des rencontres sportives illégalement

La demande a été exprimée par DAZN et 12th Player BV

La liste complète a été dévoilée par la justice

DAZN, où sont notamment diffusés certains combats majeurs, et 12th Player BV, coentreprise entre Eleven Sports Network (qui détient DAZN) et la société espagnole Mediapro Internacional, ont eu gain de cause. Un tribunal bruxellois confirme le blocage d’environ 90 sites qui diffusaient, illégalement, du streaming sportif.

90 sites ont été bloqués par la justice en Belgique

Autant dire une grosse action en Europe où les ayants droit frappent de plus en plus fort pour mener la vie dure aux pirates. Le dossier avait été déposé par les entreprises auprès du tribunal de commerce de Bruxelles car, selon les plaignants, les plateformes illégales diffusaient des rencontres sportives comme du football. Évidemment, il a été demandé aux fournisseurs d’accès belges (Telenet Group, Proximu, Voo et Orange Belgique) de bloquer ces 90 domaines.

Alors certes, il reste des solutions de contournement comme les VPN, ou encore la manipulation des DNS. Dans le second cas, les plaignants demandent aux fournisseurs d’accès de rediriger vers un site anti-piratage de DAZN si la manœuvre est effectuée par un internaute. Ce qui a été refusé par le tribunal mais la décision indique que les FAI “sont libres de fournir au public des informations sur l’accès bloqué”. Attention toutefois puisqu’il est possible que les groupes télécoms, qui collaborent avec DAZN et 12th Player BV, acceptent la mise en place de cette redirection.

Finalement, la justice estime que les fournisseurs d’accès sont des intermédiaires et que donc, à ce titre, il est possible pour eux d’empêcher d’accéder aux sites pirates. La Cour a donc sommé ces entreprises de le faire et 90 domaines, listés ci-dessous, ont été bloqués.