Amazon Prime Video novembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Amazon Prime Video prépare un mois de novembre chargé. Et il y en aura pour tous les goûts ! En plus de la nouvelle saison de Hanna, les spectateurs profiteront de Flashback, production originale française. Sans oublier le documentaire Always Jane sur une jeune femme transgenre. Et que les amateurs de fantastique se rassurent, The Wheel of Time arrive. On vous propose un récapitulatif des programmes à venir pour le mois de novembre 2021 !

À ne pas manquer en novembre 2021 sur Amazon Prime Video

Flashback, la production française du mois (11 novembre)

C’est la production originale du mois. Flashback, un film résolument féministe dans lequel une avocate un brin détestable, Charlie, traverse les époques avec son chauffeur, Hubert. La jeune femme va découvrir la Révolution française mais aussi la préhistoire et des figures importantes du combat des femmes. Prime Video mise gros avec ce projet réalisé par Caroline Vigneaux, également l’interprète de Charlie.

Le parcours hors-norme de Jane dans Always Jane (19 novembre)

Always Jane suit le parcours atypique d’une jeune adolescente transgenre. Jane vit dans le New Jersey et nous présente son attachante famille, ses études etc. Le tout sur fond de contexte politique et sociale difficile en raison de sa différence. Un programme original Amazon qui nous promet un humour plutôt irrévérencieux.

Un peu de fantastique pour le mois de novembre avec The Wheel of Time (19 novembre)

C’est la nouvelle série originale Prime Video : The Wheel of Time (La Roue du Temps). Une histoire fantastique et un dangereux voyage à travers le monde avec cinq jeunes villageois. Et l’un d’eux n’est autre que le Dragon renaissant. Celui qui sauvera le monde ou le détruira. La série met en scène une organisation féminine puissante appelée les Aes Sedai avec Rosamund Pike (Gone Girl).

Le plus apprécié des films de Batman, The Dark Knight (15 novembre)

The Dark Knight, c’est le plus apprécié des fans avec Batman. Christian Bale reprend le costume de super-héros pour affronter deux ennemis majeurs, Double-Face mais surtout… Le Joker. Un vilain incarné par le regretté Heath Ledger et une performance saluée par les fans et la presse.

De nouvelles aventures pour la tueuse Hanna (24 novembre)

Hanna livre sa troisième saison en novembre sur Prime Video. L’occasion de découvrir les nouvelles aventures d’une jeune femme formée pour être une meurtrière infaillible de l’organisation Ultrax. Mais Hanna tente en réalité de détruire ce groupe de l’intérieur. Un grand voyage en Europe l’attend avec l’ex-agent de la CIA Marissa Weigler, autrefois son ennemie.

Amazon Prime Video : le calendrier des sorties de novembre 2021

Lundi 1er novembre :

Demon Slayer > Les citadins locaux ne s’aventurent jamais dans les bois la nuit à cause de démons mangeurs d’hommes. Un jour, le jeune Tanjiro découvre que sa famille s’est fait massacrer et que la seule survivante, sa sœur Nezuko, est devenue un démon. Ainsi, commence la dure tâche de Tanjiro, celle de combattre les démons et de faire redevenir sa sœur humaine.

Urgences (saisons 1 à 15) > Le quotidien des médecins et infirmières travaillant au service des urgences d’un hôpital de Chicago.

Bohemian Rhapsody > Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Comment c’est loin > Après une dizaine d’années de non-productivité, Orel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album de rap. A l’issue d’une séance houleuse avec leurs producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24h pour sortir une chanson digne de ce nom.

Mardi 2 novembre :

Interstellar > Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

Les Goonies > Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants… « Il ne se passe jamais rien ici », soupira un jour l’un d’eux, mélancolique.

Mercredi 3 novembre :

American Sniper > Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d’innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de « La Légende ».

Vendredi 5 novembre :

Pete the Cat (saison 2) > Pete est un chat très cool et adorable. Avec ses amis, il affronte les épreuves de la vie qu’un enfant pourrait rencontrer.

Lundi 8 novembre :

Very Bad Trip 3 > Deux ans ont passé. Phil, Stu et Doug mènent des existences tranquilles et heureuses. Ils ont fait disparaître leurs tatouages et se sont rachetés une conduite. Seul Alan n’a pas trouvé son équilibre et laisse libre cours à ses impulsions.

Pacific Rim > Lorsque des légions de monstreuses créatures extraterrestres surgirent des océans, une terrible guerre débuta. Pour les combattre, les hommes créèrent des robots géants, les Jaegers. Mais meme ces terribles Jaegers ne pouvaient vaincre ces créatures. Alors que la défaite est proche, l’humanité doit désormais se reposer sur deux héros improbables, qui décident de faire revivre un vieux Jaegers. C’est l’ultime espoir face à l’apocalypse…

Mardi 9 novembre :

Beauté cachée > Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un stratagème radical pour l’obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue…

Magic Mike XXL > Trois ans après que Mike ait renoncé à sa vie de strip-teaseur, les Kings of Tampa sont eux aussi prêts à jeter l’éponge. Mais ils veulent le faire à leur façon – en enflammant la piste de danse lors d’un ultime spectacle époustouflant à Myrtle Beach et en partageant l’affiche avec le légendaire Magic Mike.

Mercredi 10 novembre :

Mad Max: Fury Road > Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d’un véhicule militaire piloté par l’Imperator Furiosa.

Jeudi 11 novembre :

Flashback > L’histoire de Charlie, une avocate surdouée, cynique et narcissique, qui, après avoir gagné un nouveau procès, fait la connaissance d’Hubert, un chauffeur VTC anticonformiste qui va l’embarquer dans une course inattendue dans les couloirs du temps ! Lors de ce voyage qui la mènera de la préhistoire à la Révolution française, elle va croiser la route de celles qui se sont battues pour les droits des femmes et être le témoin d’événements historiques qu’elle n’aurait jamais dû oublier. Pour sortir de cette boucle temporelle, elle devra comprendre quel est son rôle en tant que femme dans la société et apprendre à aider celles dont la voix n’est pas entendue, encore aujourd’hui.

Vendredi 12 novembre :

Always Jane (saison 1) > Documentaire sur une jeune femme transgenre.

Lundi 15 novembre :

Batman v Superman : L’Aube de la Justice > Craignant que Superman n’abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide de l’affronter : le monde a-t-il davantage besoin d’un super-héros aux pouvoirs sans limite ou d’un justicier à la force redoutable mais d’origine humaine ? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l’horizon…

The Dark Knight (et The Dark Knight Rises) > Batman entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles de Gotham. Mais il se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans la ville : le Joker…

Marie-Francine > Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents… … à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer Miguel.

Palais Royal > Une orthophoniste toute simple, mais mariée au fils cadet du roi, devient reine malgré elle à la mort du monarque… Et ça rigole pas tous les jours sous les couronnes… Ou alors si.

L’Idéal > Octave Parango est « model scout » à Moscou. Ce cynique individu chasse les mannequins russes pour le compte de ses amis oligarques… jusqu’au jour où il est contacté par L’Idéal, un des leaders mondiaux de l’industrie cosmétique, secouée par un gigantesque scandale médiatique.

Mardi 16 novembre :

San Andreas > Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas finit par s’ouvrir, et par provoquer un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote d’hélicoptère de secours en montagne et la femme dont il s’est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco dans l’espoir de sauver leur fille unique.

Tarzan > Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu’au jour où il est convié au Congo en tant qu’émissaire du Commerce.

Mercredi 17 novembre :

Jupiter : Le Destin de l’Univers > Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais elle enchaîne les coups durs et n’a d’autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant des toilettes.

Vendredi 19 novembre :

The Wheel of Time (saison 1) > Dans un monde où la magie existe mais ne peut être utilisée que par les femmes, Moiraine, membre d’une organisation féministe influente mais mystérieuse, embarque avec cinq jeunes hommes et femmes dans un voyage épique pour sauver l’humanité… ou la détruire !

Lundi 22 novembre :

Overlord > À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupée. Alors qu’ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles, aussi étranges que terrifiantes.

Mardi 23 novembre :

Spotlight > Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des institutions les plus anciennes et les plus respectées au monde.

Mercredi 24 novembre :

Hanna (saison 3) > Une jeune fille aux compétences extraordinaires est l’un des plus jeunes et dangereux assassins du monde. Tout en semant l’agent de la CIA, qui est à ses trousses, elle tente de découvrir la vérité qui se cache derrière sa naissance et ses facultés innées.

Do, Ré, & Mi : Holiday Season > Les aventures musicales de trois oiseaux meilleurs amis qui vivent dans un monde rempli de rythmes et de mélodies.

Lundi 29 novembre :

Ma belle-famille, Noël et moi > Une jeune femme souhaite demander sa petite amie en mariage lors du repas de Noël, mais ses plans sont chamboulés lorsqu’elle découvre que sa partenaire n’a pas fait son coming-out auprès de ses parents conservateurs.