Oups, ce jeu Xbox coûte 2000 $ sur le Microsoft Store

Disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S, le jeu Ball Race 2: Ramp est actuellement proposé au tarif exorbitant de 2000 dollars sur le Microsoft Store. Soit dix fois le prix qu’il est censé coûter. Une mauvaise manipulation est visiblement à l’origine de cette erreur qui n’a toujours pas été corrigée.

Grosse erreur sur la fiche du jeu Ball Race 2: Ramp © Microsoft Store

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le jeu Ball Race 2: Ramp est mis à prix à 1999 dollars sur le Microsoft Store. Une énorme erreur puisque ce titre coûte normalement aux alentours de 20 dollars. Le développeur du jeu voulait probablement entrer un point décimal plutôt qu’une virgule. Une mauvaise manipulation a toutefois multiplié son prix par dix, de quoi amuser fortement les internautes.

“Est-ce comme une réduction, pourquoi est-ce si bon marché ?” ironise un utilisateur de Reddit. Un autre avance même qu’un réseau criminel est à la manœuvre. “Lorsque vous l’achetez, le développeur appelle et vous demande où vous souhaitez que votre héroïne soit livrée. Je ne plaisante qu’à moitié, il s’agit probablement d’un stratagème de blanchiment d’argent et de drogue”.

Ball Race 2: Ramp coûte actuellement 2000 $ sur le Microsoft Store

Lorsque que l’affaire sera médiatisée, l’erreur devrait être corrigée par les développeurs. Et si des joueurs ont bel et bien investi les 2000 dollars demandés pour le jeu (ce qui est toutefois très improbable), on ose espérer qu’ils seront remboursés. Disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC, Ball Race 2: Ramp est simple à comprendre. L’objectif est d’atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement possible avec un ballon le long d’un parcours truffé de plateformes suspendues et mobiles.

Il est possible d’y jouer tout seul ou à deux. Selon la description sur la fiche produit, Ball Race 2: Ram mettra votre acuité et vos réflexes à rude épreuve. Toujours au rayon des erreurs de prix, FIFA 23 avait été proposé à seulement 6 centimes sur l’Epic Games Store indien en août dernier. Après avoir corrigé son erreur, EA avait assuré que les joueurs l’ayant acheté à ce prix n’auront rien à débourser de plus.