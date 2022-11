Xbox Series : Microsoft perd entre 100 et 200 dollars sur chaque console vendue

Les Xbox Series X et S ne sont pas rentables pour Microsoft. Phil Spencer a révélé que la société perd entre 100 et 200 dollars sur chaque console vendue. Les ventes des jeux et des accessoires comme les manettes aident donc à compenser ces pertes.

Les consoles de jeux vidéo représentent des investissements conséquents pour les joueurs, mais aussi pour les fabricants. Non seulement Microsoft ne gagne pas d’argent en vendant les Xbox Series X et S, mais il en perd aussi. Phil Spencer, le responsable de Xbox, a lui-même confirmé que Microsoft perd actuellement entre 100 et 200 dollars sur chaque console vendue.

Xbox Series S et X © Microsoft

Il y a seulement quelques jours, nous apprenions que tous les prix des Xbox Series X, S, Game Pass et accessoires risquent d’augmenter. Phil Spencer a déclaré que Microsoft devra augmenter les prix de certains produits, mais n’a pas précisé lesquels. Il n’y aura pas d’augmentation pour les fêtes de fin d’année, mais les Xbox Series X et S pourraient bientôt coûter plus cher.

À lire aussi > PS5, Xbox Series X : ne les utilisez plus pour le streaming !

Microsoft perd jusqu’à 200 dollars sur chaque Xbox Series S vendue à 299 dollars

Au cours d’une interview accordée à CNBC, Phil Spencer est revenu sur la situation de Xbox par rapport au ralentissement de la croissance de l’économie mondiale. Avec l’inflation qui accélère et atteint de nouveaux records, Xbox ne se porte pas aussi bien qu’avant. Phil Spencer a ainsi confirmé que Microsoft perd actuellement 100 dollars pour chaque Xbox Series X vendue.

Encore plus étonnant, Microsoft perd jusqu’à 200 dollars sur chaque vente de la Xbox Series S qui est pourtant moins chère. On rappelle que la Xbox Series X coûte 499 dollars et que la Xbox Series S est vendue à 299 dollars. Les pertes de Microsoft sont donc particulièrement importantes. Elles sont évidemment compensées par les ventes de jeux vidéo et d’accessoires, mais cela ne suffira probablement pas à long terme. Les ventes des consoles Xbox Series continuent d’augmenter avec près de la moitié des acheteurs de la Series S qui sont nouveaux dans l’écosystème. C’est une bonne nouvelle pour la popularité de Xbox, mais cela n’empêche pas Microsoft de perdre de l’argent sur chaque unité vendue.

C’est la raison pour laquelle Microsoft va devoir augmenter les prix de certains produits Xbox. Phil Spencer n’a pas directement confirmé l’augmentation des prix des consoles, mais il s’attend néanmoins à ce que les jeux soient prochainement vendus plus cher. Pour le moment, rien n’a encore été officiellement annoncé.

Source : Kotaku