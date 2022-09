OVNI : une soucoupe volante repérée dans le ciel mexicain ?

Les OVNI sont pris très au sérieux par la NASA qui a d’ailleurs formé une équipe de chercheurs pour les étudier. Dans le même temps, nombre de chasseurs amateurs les traquent dans le ciel. Les objets volants non identifiés fascinent car ils seraient la preuve qu’il existe des civilisations extraterrestres évoluées. Pour autant, nombre d’entre eux sont en réalité des trucages, des phénomènes naturels, des aéronefs de fabrication humaine, bref rien qui ne permettrait de prouver l’existence d’aliens.

Certains restent toutefois inexpliqués. Au Mexique, un mécanicien nommé Juan Manuel Sanchez a capturé des photos montrant un OVNI supposé dans le ciel. De très bonne qualité, ces dernières sont devenues virales sur les réseaux sociaux. L’homme assure avoir repéré l’engin alors qu’il tentait de prendre des photos d’une tempête en approche.

OVNI dans le ciel mexicain : fake ou réalité ?

On ne sait évidemment pas s’il s’agit d’un phénomène naturel, d’un canular élaboré ou d’un véritable objet mystérieux. Sa ressemblance frappante avec une soucoupe volante de film de SF est toutefois jugée grotesque par de nombreux internautes qui crient au fake.

Interrogé par la chaîne mexicaine RDTV, Juan maintient sa version, assurant que l’objet inconnu mesurait 50 pieds de diamètre. Sa femme et l’un de ses collègues affirment également avoir vu la mystérieuse soucoupe avant qu’elle ne disparaisse dans le ciel.

Il regrette toutefois ne pas avoir pris de vidéo, expliquant que son smartphone était en mode photo quand il a repéré l’aéronef. « Quand j’ai mis mon téléphone en mode vidéo, ce n’était plus possible ». Il aurait donc capturé les clichés avant que l’appareil étrange ne disparaisse. « Quand nous avons commencé à le regarder, il était statique puis lorsque j’ai pris la deuxième et la troisième photo, il a commencé à se déplacer vers le haut », raconte-t-il.

Et de préciser qu’il avait observé des lumières dans le ciel la nuit suivante, assurant que d’autres personnes avaient fait des observations similaires dans la région.