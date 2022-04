Pack Samsung Galaxy S21 FE et Galaxy Watch 4

Chez Cdiscount, le pack contenant le Samsung Galaxy S21 FE et la montre Galaxy Watch 4 est à 599 €.

Chez Cdiscount, vous allez faire une bonne affaire sur le smartphone Samsung Galaxy S21 FE. En effet, actuellement le Samsung en question est accompagné de la montre Galaxy Watch 4 pour un prix global de moins de 600 € soit 599 € précisément.

Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Watch 4 le pack est à petit prix

Cette offre est plus que correcte puisque la montre Galaxy Watch 4 est encore proposée à 269 € sur le site officiel de la marque. Chez Cdiscount, vous pourrez obtenir l’ensemble comprenant le Samsung Galaxy S21 FE et la montre pour seulement 599 €. Toutefois, avant de valider votre panier, vous souhaitez certainement avoir plus de détails.

Ce smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,41 pouces avec une définition full HD+ de 2340 x 1080 pixels avec à l’intérieur un processeur Snapdragon 888 et une mémoire vive de 6 Go de RAM. Sa batterie de 4500 mAh vous permettra de tenir votre journée mais pour les plus gourmands vous pourrez sans problème utiliser la charge rapide.

Si vous avez le moindre doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones ainsi que notre guide des meilleures montres connectées.