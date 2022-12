Panne massive de Twitter : des milliers d’utilisateurs ont été touchés

Suite à une panne massive de Twitter aujourd’hui, des milliers d’utilisateurs rencontraient des problèmes pour se connecter au réseau social. Vous avez peut-être fait les frais de cette panne si vous étiez connecté en pleine nuit vers 1h du matin. Même si la situation est réglée maintenant, c’était une panne de grosse ampleur pour la plateforme à l’oiseau bleu.

Twitter a eu une panne massive © Alexander Shatov / Unsplash / Tom’s Guide FR

Après les 400 millions de comptes Twitter piratés et une rançon demandée à Elon Musk, le réseau social a eu des soucis techniques. Des milliers de signalements ont été enregistrés dans la nuit. Les problèmes ont commencé vers 1h du matin et ont atteint un pic à 1h44. Tous les utilisateurs n’ont pas été touchés, mais certains affirment avoir eu la panne pendant plus longtemps.

À lire aussi > Twitter : le compte qui piste le jet privé d’Elon Musk fait son grand retour

Elon Musk affirme que « tout fonctionne » pour lui malgré les 10 000 signalements

Le site DownDetector qui enregistre les signalements des sites en panne a reçu plus de 10 000 signalements en moins d’une heure. Ce n’était donc pas une panne isolée qui a touché une poignée d’utilisateurs. Selon la société de surveillance NetBlocks, Twitter a eu « des pannes internationales affectant l’application mobile et les fonctionnalités, y compris les notifications ». Les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter à leur compte ou accéder à celui des autres.

Works for me — Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2022

De son côté, Elon Musk n’a pas eu l’air vraiment préoccupé de cette panne. Il a même répondu à un utilisateur qui expliquait ne pas pouvoir voir un tweet ou y répondre que : « cela fonctionne pour moi ». Les utilisateurs préfèreraient évidemment avoir une explication précise sur ce qu’il s’est passé. Il faudra cependant se contenter de l’affirmation d’Elon Musk puisque Twitter n’a encore rien communiqué officiellement. D’ailleurs, Elon Musk a perdu 132 milliards de dollars en 2022.

La veille de Noël, Elon Musk a déclaré qu’il avait déconnecté l’un des racks de serveurs les plus importants de Twitter. Il a cependant assuré que cela n’empêcherait pas le bon fonctionnement de la plateforme. Difficile de savoir si cette déconnexion a un quelconque rapport avec la panne massive. En tout cas, Isik Mater qui est le directeur de recherche de NetBlocks a expliqué que « l’API de la plateforme est affectée, elle sert l’application mobile ainsi que de nombreux aspects du site ».

Source : Engadget