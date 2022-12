Elon Musk a perdu 132 milliards de dollars en 2022 à cause de Tesla

Suite à la chute de Tesla en Bourse qui a perdu 63 % de sa valeur, Elon Musk a aussi perdu une partie de sa fortune. Il a précisément perdu 132 milliards de dollars en 2022. Cela ne l’empêche néanmoins pas de conserver sa place de deuxième homme le plus riche de la Terre.

Au début du mois, Elon Musk a perdu la première place de l’homme le plus riche du monde. Il a été doublé par Bernard Arnault, le Français propriétaire du conglomérat de produits de luxe LVMH. Le milliardaire américain a vu sa valeur nette perdre 132 milliards de dollars en 2022. Il reste néanmoins toujours le deuxième homme le plus riche de la Terre.

Elon Musk © Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

2022 a été une année noire pour Tesla. Même si le constructeur automobile a livré un nombre record de voitures électriques au troisième trimestre, son action a chuté en Bourse. À tel point que 2022 pourrait bien devenir la pire performance boursière de l’histoire de Tesla. La semaine dernière était sa pire semaine enregistrée depuis 2020. Et pour cause, la valeur de Tesla a chuté de 63 %, passant de 1 200 milliards de dollars début 2022 à moins de 400 milliards.

La fortune d’Elon Musk a culminé à plus de 300 milliards de dollars plus tôt cette année

La chute de l’action Tesla impacte directement Elon Musk qui a perdu 132 milliards de dollars de sa fortune. Les investisseurs de Tesla craignent que l’homme d’affaires soit trop dispersé entre ses différentes responsabilités depuis le rachat de Twitter. On rappelle d’ailleurs qu’Elon Musk a récemment revendu 3,6 milliards d’actions Tesla probablement pour financer le massacre de Twitter.

D’après le Bloomberg Billionaires Index, la fortune d’Elon Musk est estimée à 130 milliards de dollars au 28 décembre 2022. Bernard Arnault a une valeur nette de 163 milliards de dollars. D’ailleurs, Elon Musk se fait aussi rattraper par l’homme d’affaires indien Gautam Adani qui occupe la troisième place avec 110 milliards de dollars.

Plus tôt cette année, la fortune d’Elon Musk avait dépassé 300 milliards de dollars. La situation ne va probablement pas s’améliorer de sitôt pour Tesla, donc nous ne savons pas quand Elon Musk redeviendra l’homme le plus riche. Le PDG de Tesla pourrait même bientôt devenir le premier trillionaire de l’Histoire, mais cela va peut-être prendre plus de temps que prévu.

Source : Markets Insider