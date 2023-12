Permis de conduire : votre CPF pourra le financer dès 2024

© Envato

Beaucoup de changements attendent les automobilistes français en 2024. Par exemple, Gérald Darmanin a annoncé la fin du retrait des points pour les petits excès de vitesse. Renaissance compte également “faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire” comme l’annonce le député Sacha Houlié avec sa proposition de loi adoptée depuis juin 2023. Elle va permettre de financer le permis de conduire avec votre Compte personnel de formation (CPF).

Le CPF pourra financer votre permis de conduire en 2024

A partir du 1er janvier 2024, vous pourrez aussi utiliser votre CPF pour préparer l’examen de TOUS les permis des véhicules terrestres à moteurs (notamment 🏍️).



Et je vous donne rdv bientôt pour la plate-forme qui recensera toutes les aides ! https://t.co/MU1NR9PEgv — Sacha Houlié (@SachaHoulie) December 22, 2023

Le CPF va donc regrouper tous les permis de conduire. Seuls les permis B, C et D peuvent être financés via cette solution jusqu’à présent. Dès le 1er janvier 2024, on comptera les permis moto A1, A2 et A, les voiturettes B1 et les remorques B96 et BE. Si Sacha Houlié prétexte le manque de mobilité dans certaines zones qui empêchent les jeunes d’accéder au marché du travail, cette loi reste paradoxale.

Comment financer un permis de conduire via le CPF si l’on a pas encore assez cotisé en travaillant, notamment chez les personnes à peine majeures ? Par exemple, les jeunes conduisent énormément de motos A1 à partir de 16 ans. Et forcément, ils n’ont pas les fonds suffisants avec leur Compte personnel de formation.

Bien évidemment, si vous exercez une activité professionnelle depuis plusieurs années, il s’agit d’une bonne nouvelle. Même si les auto-écoles ne sont pas forcément enchantées par cette loi puisque le financement par le CPF arrive après les examens. Ce qui veut dire qu’elles doivent avancer la trésorerie avant et parfois après en cas de délai allongé.

D’autres nouveautés attendues pour 2024

Mais ce n’est pas la seule nouveauté attendue en 2024 pour le permis de conduire, voici les autres changements :

Les fonctionnaires et agents contractuels publics pourront passer l’épreuve pratique du permis de conduire où qu’ils soient

L’âge légal d’obtention du permis de conduire passera à 17 ans

Les écoles pourront organiser des cours de Code

Réduction des délais d’attente avec une augmentation du nombre d’examinateurs

Prenez toutefois en compte qu’il vous sera interdit de le financer avec votre CPF en cas d’interdiction de passage de l’examen ou si vous faites l’objet d’une suspension de permis de conduire.