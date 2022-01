Peter Dinklage critique violemment le remake de « Blanche-Neige et les sept nains », Disney répond

Peter Dinklage, la star de Game of Thrones, n’apprécie pas du tout le remake en live-action du film Blanche-Neige et les sept nains. Il n’a pas hésité à violemment critiquer le concept qu’il trouve arriéré. Disney a répondu.

Disney est en train de préparer le remake en live-action du classique Blanche-Neige et les sept nains sorti en 1937. Ce remake n’est cependant pas au goût de tout le monde. Il n’est surtout pas à celui de Peter Dinklage, la star de Game of Thrones. L’acteur américain est atteint d’une maladie de l’os appelée l’achondroplasie qui est responsable de causer le nanisme.

Peter Dinklage – Crédit : HBO

La popularité de Peter Dinklage et les gros rôles qu’il a joués au cours de sa carrière ont permis de faire évoluer la représentation des nains dans l’industrie du cinéma. Cependant, il considère que le remake de Blanche-Neige et les sept nains est un énorme pas en arrière. D’ailleurs, Gal Gadot jouera le rôle de la méchante reine dans le film.

Peter Dinklage est surpris qu’une actrice Latina ait été choisie pour jouer Blanche-Neige alors que le concept des sept nains est conservé

Peter Dinklage a été invité pour un podcast avec Marc Maron. Ce dernier a mentionné le casting de l’actrice Rachel Zegler d’origine colombienne qui interprétera Blanche-neige dans le prochain film Disney. Peter Dinklage a répondu que : « sans vouloir offenser, j’ai été un peu surpris quand ils étaient très fiers de choisir une actrice Latina pour Blanche-Neige alors qu’ils racontent toujours l’histoire de Blanche-Neige et les sept nains ».

L’acteur américain trouve effectivement le concept du film datant de 1937 totalement arriéré à notre époque. « Prenez du recul et regardez ce qui se passe. Ça n’a aucun sens. Vous êtes progressiste d’une certaine manière, mais vous faites toujours cette putain d’histoire arriérée à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte ? Qu’est-ce que vous foutez ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma position ? Je suppose que je ne suis pas assez fort », a déclaré Peter Dinklage.

Cette critique violente de Peter Dinklage est loin d’être passée inaperçue. Disney a donné sa réponse officielle à The Hollywood Reporter. D’après les propos d’un porte-parole de l’entreprise, « pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme. Nous sommes impatients de partager plus d’informations alors que le film entre en production après une très longue période de développement ».

Apparemment, Disney aurait réinventé les sept nains, mais aucun détail officiel n’a encore été communiqué. Selon un rapport de The Wrap, ces personnages auraient été transformés en « créatures magiques » pour le remake en live-action.

Source : Gizmodo