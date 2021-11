Disney : Gal Gadot jouera la méchante reine dans le live-action de Blanche-Neige

Gal Gadot sur l’affiche de Wonder Woman : 1984 (Crédits image : Warner Bros.)

Qui aurait pu imaginer Gisele Harabo de Fast and Furious, ou même Wonder Woman dans la peau d’une des méchantes les plus terrifiantes de l’histoire du cinéma d’animation ? L’actrice Gal Gadot a accepté d’échanger le Lasso de la Vérité contre un miroir magique, puisqu’elle jouera la méchante reine dans le live-action de Blanche-Neige dont le tournage est prévu en 2022.

Blanche-Neige : Gal Gadot « intriguée » à l’idée de jouer une méchante de Disney après Angelina Jolie et Cate Blanchett

L’actrice serait en effet en phase finale de ses négociations avec Disney. Elle rejoindrait alors Rachel Zegler qui jouera pour sa part l’héroïne du film et victime innocente de la terrible sorcière jalouse. Zegler sera pour sa part bientôt en tournée de promotion pour le film West Side Story, réalisé par Steven Spielberg. Elle jouera Maria dans le film musical qui sortira début décembre.

À lire aussi > Wonder Woman s’offre une montagne russe à sensations

Gal Gadot aurait été très intriguée par l’idée de jouer une version live d’une méchante de Disney, comme l’ont fait avant elle Angelina Jolie (dans Maléfique en 2014) et Cate Blanchett (dans le live-action Cendrillon en 2015). Le film Blanche-Neige sera réalisé par Marc Webb, connu pour avoir dirigé Amazing Spider-Man. Gadot incarnera également une autre figure familière dans Cleopatra de Paramount, avec aux commandes Patty Jenkins qui l’avait déjà dirigée dans Wonder Woman et sa suite Wonder Woman : 1984.

La Petite Sirène, Blanche-Neige… Disney accélère les adaptations de ses classiques d’animation en films live-action

Blanche-Neige va ainsi rejoindre la longue liste des adaptations en prises de vues réelles prévue par Disney pour tous ses grands classiques du cinéma d’animation. Après Aladdin en 2019, avec Will Smith dans le rôle du génie et le Roi Lion la même année, tourné par Jon Favreau et qui a été un énorme succès au box-office, c’est au tour de La Petite Sirène d’être actuellement en tournage. Ce dernier devrait sortir en 2023, avec Halle Bailey dans le rôle d’Ariel et Javier Bardem dans celui du roi Triton. La production de La Petite Sirène a récemment été embêtée par une curieuse histoire d’interdiction d’utiliser des poissons sur le tournage.

Marc Webb, le réalisateur de Blanche-Neige, avait loué dans une précédente interview « les capacités vocales extraordinaires de Rachel Zegler », qui jouera l’héroïne de son film. « Sa force, son intelligence et son optimisme » seront l’une des clés pour « redécouvrir la joie dans ce conte de fées classique de Disney », assure Webb. Basé sur le conte des frères Grimm de 1812, Blanche-Neige et les Sept nains a été diffusé pour la première fois en 1937. Il s’agissait alors du premier long métrage d’animation de Disney.

À lire aussi > Disney : voici ses 11 films animés à sortir en 2022 et après

Source : Deadline