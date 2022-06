Philips lance le Screeneo U4, un vidéoprojecteur à focale ultra-courte à moins de 600 €

Le Philips Screeneo U4 – Crédit : Philips

Si vous êtes en quête d’un vidéoprojecteur, ce nouveau modèle signé Philips devrait attirer votre attention. Le Screeneo U4 brille notamment par sa focale ultra-courte distillant une image FHD. Concrètement, il est possible de positionner le vidéoprojecteur à seulement 30,5 cm de l’écran ou du mur pour diffuser vos contenus de manière idoine avec une diagonale de 80 pouces. À 19,5 cm, l’image s’étalera sur 60 pouces.

Le successeur du Screeneo U3 adopte un format plus compact si bien qu’il devrait se nicher sans problème dans votre intérieur. Le constructeur vante par ailleurs sa configuration qui déploie« un spectre de couleurs à 108 % de la norme HDTV Rec.709 ». De quoi vous offrir une « image incroyable, parfaitement nette et détaillée », s’enthousiasme Philips dans son communiqué. Et de mettre en avant le réalisme des couleurs HDR10 ou encore la technologie DLP de Texas Instrument, synonyme « d’images toujours lumineuses et éclatantes » dans tous les contextes.

Le Screeneo U4 est déjà disponible en précommande

Comme pour les autres aspects du produit, les futurs tests permettront de vérifier ces affirmations dithyrambiques. Outre les 30 000 heures de durée de vie de sa LED, le Screeneo U4 bénéficie d’une connectique complète, à savoir deux ports HDMI 2.0, un port USB-A et une prise jack 3,5 afin d’y connecter tous vos appareils, de la console à l’ordinateur en passant par un Chromecast ou à un récepteur TV.

Enfin, sachez que cet appareil distille un son Surround aux basses accentuées (2×15 watts, système de son 2.1). Doté de la fonction double Bluetooth, il peut même se muer en boombox si vous souhaitez écouter vos morceaux fétiches avec ou sans image. Le Philips Screeneo U4 est proposé en précommande sur la plateforme Indiegogo au tarif très compétitif de 599 euros pour une livraison estimée à août prochain.