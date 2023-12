Meilleur vidéoprojecteur : quel modèle acheter en 2023 ? 

Les vidéoprojecteurs sont la meilleure alternative aux téléviseurs. Si l’on veut regarder des films ou des séries en immersion, il n’y a rien de mieux. De plus, alors que les TV avec de grandes diagonales sont de plus en plus chères, ces produits ont parfois ont des tarifs plus abordables. Découvrez notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs.

Notre top 3 des meilleurs vidéoprojecteurs

Xgimi MoGo 2 Pro, le meilleur premier prix 599€ Voir 599€ Voir 713.20€ Voir 716.99€ Voir 772.99€ Voir LG HU70LS, le vidéoprojecteur compatible 4K au meilleur prix 908.03€ Voir 949€ Voir 949€ Voir 949.99€ Voir 956.97€ Voir 1,069.92€ Voir Plus d'offres Hisense PX1-PRO, le vidéoprojecteur haut de gamme à moins de 2000 euros 1,802.62€ Voir 1899€ Voir 1899€ Voir 1,960.26€ Voir 2,175.99€ Voir

De base, les vidéoprojecteurs étaient des appareils très onéreux, réservés à une certaine clientèle. Mais avec le temps, leurs prix ont baissé, et maintenant il est possible de trouver des modèles à des tarifs plus abordables. De plus, ils sont simples à utiliser et sont la seule véritable alternative aux téléviseurs. En effet, ces derniers ont des diagonales toujours plus grandes, mais les prix ont eux aussi augmenté.

Ensuite, si vous êtes un cinéphile, ces produits sont des compagnons de choix. Certains sont même compatibles 4K. Cependant, il faut prendre en compte plusieurs facteurs au moment de votre achat. On peut citer, par exemple, la taille de votre mur ou le type d’installation (fixe ou mobile). Voici notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs.

À lire aussi : découvrez notre sélection des meilleurs téléviseurs

Xgimi MoGo 2 Pro, le meilleur premier prix

Xgimi MoGo 2 Pro Le meilleur premier prix 599€ Voir l’offre

599€ Voir l’offre

713.20€ Voir l’offre

716.99€ Voir l’offre

772.99€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Facilement transportable

Facilement transportable Mise au point automatique

Mise au point automatique Ecosystème Google

Ecosystème Google Facile d’utilisation On n’aime pas Absence de batterie

Absence de batterie Contraste et luminosité faibles

Pour commencer cette sélection, nous proposons un vidéoprojecteur abordable et facilement transportable (1,1 kg), le Xgimi MoGo 2 Pro. C’est d’ailleurs un des derniers appareils à avoir rejoint le catalogue du fabricant chinois. Pour rappel ce type de modèle est également appelé picoprojecteur. Précisons-le tout de suite, il n’embarque pas de batterie. Pour l’utiliser il faut le brancher à une alimentation électrique via un câble USB-C.

Du côté de l’affichage, il est capable de diffuser des images dans une résolution de 1920 x 1080p en 60 Hz soit du Full HD. De plus sa luminosité atteint les 400 lumens. Sinon, il est capable d’atteindre les 120 pouces en affichage d’images. Pour la partie connectique on trouve, en plus de la prise USB-C, un port USB-A et un connecteur HMDI 2.0 compatible ARC. Enfin, il dispose des fonctions Bluetooth et Wifi. De même, il est possible de l’utiliser avec une Chromecast. On retrouve aussi un pas de vis sous l’appareil pour pouvoir le fixer à un trépied.

Au niveau du son, il possède un ensemble de deux hauts parleurs pour une puissance totale de 16W. De plus, ils sont compatibles Dolby Atmos. Pour ce prix, le rendu est vraiment honorable. Cela est utile sachant que la nuisance sonore peut atteindre 30 dB. A moins de regarder quelque chose sans son, vous ne devrez pas être dérangé.Dernier point, ce vidéoprojecteur utilise l’environnement Android TV et possède donc l’assistant vocal du géant américain. Il est donc possible d’avoir accès à des applications comme Molotov TV et bien d’autres.

Cependant, on note qu’il est impossible de directement utiliser l’application Netflix. Bien évidemment, l’ensemble est vendu avec une télécommande basique.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro Le meilleur rapport qualité/prix 799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

834€ Voir l’offre

843€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

899.99€ Voir l’offre

942.25€ Voir l’offre

1,073.50€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Bonne luminosité

Bonne luminosité Belle qualité d’image

Belle qualité d’image Compact

Compact Ecosystème Google

Ecosystème Google Facile d’utilisation On n’aime pas Consommation élevée

Consommation élevée Un peu lent au démarrage

Une nouvelle fois, on retrouve un produit Xiaomi dans notre comparatif. Rien de surprenant quand on sait que la marque est présente dans de nombreux secteurs. D’ailleurs, il existe de très nombreux fabricants sur le marché du vidéoprojecteur, même LIDL propose le sien. Enfin, pour revenir à ce qui nous intéresse, nous allons vous présenter le Mi Smart Projector 2 Pro.

C’est un appareil (comme souvent avec Xiaomi) disposant d’un très bon rapport qualité/prix. Pour commencer, il est compact et donc facilement transportable. Mais à l’inverse du Xgimi MoGo 2 Pro il pèse tout de même 3,7 kg. Sinon, il dispose d’une définition Full HD et est capable de diffuser des images allant de 60 à 120 pouces. Il fonctionne avec un système LED et la puissance lumineuse peut atteindre 1300 lumens. Cette dernière est amplement suffisante pour une utilisation en journée. Enfin, il est même compatible HDR10. Seul bémol, l’optique est fixe. Il vous faudra déplacer le déplacer pour obtenir la taille souhaitée.

D’un autre côté, il est équipé d’une mise au point électrique. Ensuite, la connectique se compose de deux connecteurs HDMI, dont un compatible HRC, deux ports USB 2.0, un port Ethernet, une sortie sonore et une autre optique. Enfin, on trouve les fonctionnalités Wifi, Bluetooth et on peut brancher une Chromecast. En bref, c’est très complet. Le système son embarque lui deux haut-parleurs pour une puissance totale de 20W. Là aussi, le Mi Smart Projector 2 Pro se révèle convaincant.

Pour finir, ce modèle fonctionne sous Android TV et on peut donc utiliser l’assistant vocal Google. Enfin une télécommande est fournie avec le vidéoprojecteur.

LG HU70LS, le vidéoprojecteur compatible 4K au meilleur prix

LG HU70LS Le vidéoprojecteur compatible 4K au meilleur prix 908.03€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

949.99€ Voir l’offre

956.97€ Voir l’offre

1,069.92€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Compatible 4K

Compatible 4K Belles couleurs

Belles couleurs Silencieux et compact

Silencieux et compact Écosystème très réussi On n’aime pas Partie son à oublier

Partie son à oublier Certains réglages à faire manuellement

La marque coréenne LG est bien plus connue pour ses TV de grande qualité que pour ses vidéoprojecteurs. Pourtant, avec le HU70LS, le fabricant nous offre un produit performant avec un prix raisonnable comparé à celui de ses concurrents. Ce modèle à moyenne focale, assez compact, utilise la technologie DLP LED (au nombre de 4). Cette dernière permet d’attendre une luminosité de 1500 lumens. Le tout avec une résolution 4K des plus convaincantes (compatible HDR10). Enfin, les couleurs sont ici particulièrement profondes et sa capacité de projection peut atteindre 140 pouces.

En bref, comparé au prix d’un téléviseur, c’est un appareil très intéressant. Seul bémol, ses deux haut-parleurs de 6W chacune, rendent obligé l’achat d’une barre de son. D’autre part, la connectique est ici aussi très complète. En effet, on retrouve un port USB-C, deux ports USB-C, deux connecteurs HDMI, un support pour câble RJ45 et une prise jack pour brancher un casque. Pour finir, ce vidéoprojecteur dispose du système d’exploitation webOS 4.5 du fabricant.

Ce dernier est basique, mais il a l’avantage de posséder toutes les applications essentielles comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Enfin, il a la particularité de pouvoir être utilisé avec une souris et un clavier (en plus de la télécommande). De même, on peut directement partager des images depuis son smartphone ou sa tablette. Pour conclure, si vous cherchez un modèle 4K, il va être difficile de trouver moins cher que ce LG HU70LS.

BenQ TK700sTi, le vidéoprojecteur adapté au gaming

BenQ TK700sTi Le vidéoprojecteur adapté au gaming 1,249.99€ Voir l’offre

1,254.98€ Voir l’offre

1,268.17€ Voir l’offre

1,330.71€ Voir l’offre

1,461.06€ Voir l’offre

1,586.69€ Voir l’offre On aime Tarif intéressant pour ce type de vidéoprojecteur

Tarif intéressant pour ce type de vidéoprojecteur Compatible 4K

Compatible 4K Superbe luminosité

Superbe luminosité Très faible latence

Très faible latence Télécommande ergonomique On n’aime pas Absence HDMI 2.1

Absence HDMI 2.1 Mode HDR anecdotique

On continue ce comparatif avec un vidéoprojecteur destiné au gaming, le BenQ TK700sTi. De plus comparé à d’autres appareils destinés au gaming, son tarif est correct. Il s’agit d’un modèle avec une focale courte avec une définition 4K. D’ailleurs, avec cette dernière la latence est d’à peine 16 ms en 60 Hz. Mais si vous trouvez cela trop élevé, vous pouvez passer en Full HD et faire descendre la latence à seulement 8 ms en 120 Hz.

Sinon, il est possible d’avoir une image avec 2 mètres de diagonales avec juste 1,60 mètre de recul. Dernier point sur l’affichage, la luminosité peut atteindre 3000 lumens. Ensuite vient la partie connectique. Cette dernière comprend un port USB-A, trois ports HDMI, dont deux compatibles HDMI 2.0b. Enfin, il y a aussi une entrée RS232. En résumé, un produit parfaitement adapté au gaming. Seul problème, on trouve seulement un haut-parleur de 5W, il faut donc se procurer un système son pour une expérience optimale.

Enfin la nuisance sonore peut atteindre 35W en mode normal. Dernière chose, il est lui aussi équipé du système d’exploitation Android TV et d’une télécommande aussi design qu’ergonomique. Pour finir, bien que le vidéoprojecteur BenQ TK700sTi soit un modèle destiné au gaming, il est également très bon pour regarder des films et des séries entre deux sessions de jeux.

Hisense PX1-PRO, le vidéoprojecteur haut de gamme à moins de 2000 euros

Hisense PX1-PRO Le vidéoprojecteur haut de gamme à moins de 2000 euros 1,802.62€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

1,960.26€ Voir l’offre

2,175.99€ Voir l’offre On aime Tarif agressif

Tarif agressif Bonne luminosité

Bonne luminosité Connectique complète

Connectique complète Faible consommation

Faible consommation Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Allumage rapide On n’aime pas Contraste un peu limité

Contraste un peu limité Impossible de télécharger Netflix

Si vous cherchez un vidéoprojecteur pour transformer votre salon en véritable pièce de cinéma, alors le Hisense PX1-PRO est un choix tout indiqué. De plus le fabricant chinois réussit à proposer un produit très performant pour un prix de seulement 1999€. Quand on compare ce dernier avec les tarifs de la concurrence, on pourrait presque le qualifier d’abordable.

Pour commencer, c’est le premier appareil de cette sélection à utiliser la technologie laser. De plus c’est un modèle à ultra-courte focale (ajustable de 90 à 130 pouces), c’est-à-dire qu’il s’installe presque contre le mur. Un point intéressant, si vous avez peu de recul dans la pièce où vous l’installer. Bien évidemment, il fournit une image en 4K Ultra HD à 60 Hz avec une luminosité pouvant atteindre 2200 lumens. Il est compatible HDR10 et HLG. En bref, il est aussi bon pour regarder des films que pour jouer.

Pour la partie son, il déploie une puissance de 40W pour un résultat excellent. Mais pour une expérience optimale, on conseille quand même d’acheter un système dédié. Ensuite, la partie connectique comprend deux ports HDMI 2.1, deux ports USB-A, dont un compatible 3.0, une sortie audio numérique optique et une prise Ethernet. En bref, un des modèles les plus complets de cette sélection.

Et une fois n’est pas coutume, on retrouve le système d’exploitation Android TV avec tous les avantages dont on a l’habitude. Enfin, la Chromecast est directement intégrée. Cependant, Netflix n’est pas disponible sur la boutique. Dernier point, la télécommande ressemble littéralement à celle que l’on trouve avec les box internet et elle dispose d’un micro pour utiliser l’assistant vocal.

Samsung The Premiere LSP7, le meilleur vidéoprojecteur

Samsung The Premiere LSP7 Le meilleur vidéoprojecteur 2279€ Voir l’offre

2399€ Voir l’offre

2490€ Voir l’offre

2,581.54€ Voir l’offre

3499€ Voir l’offre

3553€ Voir l’offre

3,745.66€ Voir l’offre On aime Joli design

Joli design Excellente qualité d’image

Excellente qualité d’image Silencieux

Silencieux TyzenOS toujours aussi réussi

TyzenOS toujours aussi réussi Bonne luminosité On n’aime pas Colorimétrie en deçà de la concurrence

Colorimétrie en deçà de la concurrence Tarif élevé

Pour conclure notre sélection, nous vous proposons le Samsung The Premiere LSP7. C’est un des meilleurs modèles sur le marché et son prix, bien qu’élevé, n’atteint pas les 5000 euros comme pour certains vidéoprojecteurs haut de gamme. Tout d’abord, il utilise la technologie laser et dispose lui aussi d’une ultra-courte focale (jusqu’à 120 pouces). Il faut donc l’installer près d’un mur.

Sur ce point, il a design très sobre, mais qui permet de facilement l’intégrer à son salon. D’ailleurs sa couleur blanche lui permet de parfaitement se fondre sur un mur blanc (couleur nécessaire pour utiliser un vidéoprojecteur). Sinon il offre une résolution 4K et est est compatible HDR10+ et HLG. Enfin sa puissance lumineuse peut monter à 2200 lumens. Seul bémol, une colorimétrie décevant à la vue du tarif.

D’autre part, sa connectique s’appuie sur un port USB et 3 connecteurs HDMI (compatible ARC), une sortie audio numérique optique et une prise Ethernet. De même le Wifi et le Bluetooth sont de la partie. Côté sonore, ce modèle délivre une puissance de 30W et on peut utiliser la fonction Dolby Digital Plus. Dans l’ensemble, le résultat se montre convaincant. Produit Samsung oblige, on retrouve l’écosystème TyzenOS.

Ce dernier est toujours aussi riche en contenu et simple d’utilisation. Dernier la télécommande est similaire à celle des téléviseurs du géant coréen. Seul bémol, elle ne comprend aucun raccourci vers les applications, mais embarque tout de même un permettant d’utiliser les assistants vocaux Alexa et Bixby.

💰 Quel est le prix d’un vidéoprojecteur ?

Comme vous avez pu le constater lors de ce comparatif, les prix varient énormément d’un appareil à l’autre. Pour commencer, les vidéoprojecteurs mobiles (ou picoprojeteur) sont les plus abordables. Mais il faut tout de même compter environ 500 à 600 euros pour un produit convenable. Ensuite, en milieu de gamme, on peut trouver des modèles à plus ou moins 1000 euros. Pour conclure, si vous cherchez un vidéoprojecteur haut de gamme, il va falloir débourser au moins 2000 euros voir plus. Certains peuvent allègrement dépasser les 4000 euros.

💡 Quel éclairage choisir pour mon vidéoprojecteur ?

Sur cette question, il faut avant toute chose prendre en compte votre budget et la qualité d’image recherchée. Dans tous les cas, il existe 3 grands types d’éclairages.

Les lampes UHP (ou à haute puissante) : c’est la première technologie utilisée dans les vidéoprojecteurs. Elles sont les moins chères et les plus répandues. Cependant, elles peuvent faire chauffer l’appareil et leur durée de vie est d’ environ 5000 heures. Il est possible de les remplacer.

: c’est la première technologie utilisée dans les vidéoprojecteurs. Elles sont les moins chères et les plus répandues. Cependant, elles peuvent faire chauffer l’appareil et leur durée de vie est d’ Il est possible de les remplacer. Les lampes laser : tout d’abord, elles offrent une meilleure qualité d’image et ont une durée de vie d’ environ 20.000 heures. Elle permet d’obtenir des couleurs riches et une excellente luminosité. De plus, la consommation électrique est limitée.

tout d’abord, elles offrent une meilleure qualité d’image et ont une durée de vie d’ Elle permet d’obtenir des couleurs riches et une excellente luminosité. De plus, la consommation électrique est limitée. Les LEDs : elles ont duré de vie similaire aux modèles avec le laser. On les trouve, généralement, dans les picoprojecteurs. Elles offrent de belles couleurs, mais la luminosité est parfois limitée. Elles sont, en règle général, les plus silencieuses.

Dernier point, les deux dernières technologies présentées ont le désavantage d’être chères et difficiles à remplacer.

🤔 Mieux vaut projeter sur un mur blanc ou sur un écran ?

Si vous voulez profiter à fond des capacités de votre vidéoprojecteur, acheter un écran est la meilleure solution. C’est surtout vrai pour les produits haut de gamme. D’un autre côté, un mur est une solution qui ne devrait rien vous coûter. Mais dans ce cas, ce dernier doit-être lisse et de couleur blanche. De plus, il est dorénavant possible de trouver des peintures spécialement adaptées pour la diffusion d’image d’un vidéoprojecteur. Pour revenir sur les écrans, ces derniers ont l’avantage de fournir une meilleure qualité d’image et de moins souffrir des reflets et des contrastes.

Enfin, ils permettent d’obtenir une meilleure colorimétrie. Dernier point, il existe des modèles fixes et déroulant. Évidemment, le prix va varier d’un produit à l’autre.

🔊 Est-il nécessaire d’acheter un système son avec un vidéoprojecteur ?

En règle général, il est conseillé voir obligatoire d’acheter une barre de son avec son vidéoprojecteur. Certains appareils embarquent un système de haut-parleur d’assez bonne qualité, mais ce n’est pas suffisant pour profiter d’une expérience digne de ce nom. Si votre utilisation est occasionnelle, vous pouvez vous passer de cet investissement, sinon, il va falloir penser à ce point au moment de votre achat. Selon vos besoins, un simple système d’enceinte peut s’avérer suffisant.

Les vidéoprojecteurs comme les téléviseurs dans une certaine mesure sont très sensibles à la lumière extérieure. Alors si vous ne voulez pas rester calfeutré pour regarder vos films et séries, il existe des solutions. La solution la plus économique est de se procurer un une toile adaptée à ce type d’usage. Il en existe actuellement dans le commerce. Sinon la méthode la plus sûre est de se procurer un appareil avec une bonne puissance lumineuse. Il est ici conseillé de se procurer un vidéoprojecteur avec une luminosité d’au moins 3000 lumens ANSI. Cette dernière est généralement indiquée sur les fiches techniques des produits.

📺 Nos autres guides autour des téléviseurs