Votre vidéoprojecteur pourrait bientôt partir à la casse à cause d’une nouvelle loi de l’UE

Votre home cinéma est-il équipé d’un vidéoprojecteur à lampe ? Si c’est le cas, c’est le moment de faire le plein d’ampoules de rechange. En effet, une réglementation de l’UE interdisant la fabrication et la vente de produits contenant du mercure entrera bientôt en vigueur. Je vous le donne en mille : les lampes utilisées dans certains vidéoprojecteurs en contiennent.

Les vidéoprojecteurs à lampes des homes cinéma bientôt interdits

Le règlement européen 2023/2049 entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Bien que ce texte vise principalement les ampoules domestiques, elle s’applique également aux lampes ultra-haute performances (UHP) de vidéoprojecteurs. Ces appareils ne seront plus proposés à la vente dans l’UE une fois que la réglementation entrée en vigueur et leurs propriétaires ne pourront plus acheter d’ampoules de remplacement.

Certains fabricants comme Epson, BenQ et Optoma proposent encore des projecteurs à lampe traditionnels. L’avantage des lampes UHP réside dans le fait qu’elles permettent d’obtenir une luminosité élevée à un prix plus abordable.

Cependant, le lampes UHP doivent être remplacées toutes les 2 000 à 4 000 heures pour maintenir le niveau de luminosité du projecteur. À partir de 2026, si l’ampoule pète, c’est terminé. À moins de se lancer dans une expédition à l’étranger pour faire entrer en Europe des lampes au mercure de contrebande, cela signera l’arrêt de mort du projecteur.

La plupart des vidéoprojecteurs ne sont pas concernés par la loi

Heureusement ces vidéoprojecteurs sont de moins en moins répandus. Aucun modèle de la sorte ne réside dans notre guide des meilleurs modèles de vidéoprojecteurs en 2024. Ces appareils sont moins adaptés aux petits salons, comme ce vidéoprojecteur dédié au cloud gaming de Samsung. Pour le grand public, il s’agit plutôt d’appareils dédiés au home cinéma.

Si vous envisagiez l’achat un tel vidéoprojecteur, la viabilité du projet à long terme est sévèrement compromise. À moins d’émigrer juste pour vous offrir le home cinéma de vos rêves équipé d’un projecteur à lampe, il faudra plutôt vous offrir un projecteur à LED ou laser. Heureusement, ce type d’appareil, comme ceux vendus par Sony, est beaucoup plus répandu de nos jours.