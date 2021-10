Pikmin Bloom : le jeu mobile en réalité augmentée des créateurs de Pokémon GO sort aujourd’hui

Niantic vient d’annoncer la sortie de Pikmin Bloom, le jeu mobile en réalité augmentée sur iOS et Android. Les créateurs de Pokémon GO se sont associés à Nintendo pour amener les petites créatures mignonnes et colorées sur mobile.

Avec Pikmin Bloom, Niantic continue dans la lancée des jeux mobiles en réalité augmentée qui ont explosé avec le célèbre Pokémon GO. Le développeur avait annoncé un jeu en réalité augmentée basé sur l’univers des Pikmin au début de l’année. Ce jeu s’appelle finalement Pikmin Bloom et il est disponible à partir d’aujourd’hui sur iOS et Android.

Pikmin Bloom – Crédit : Niantic

Pikmin Bloom est déployé progressivement, donc vous ne le verrez peut-être pas immédiatement sur le Play Store et l’App Store. Le nouveau jeu mobile de Niantic sera d’abord disponible en Australie et à Singapour. Son fonctionnement est similaire à celui de Pokémon GO qui a connu un énorme succès à travers le monde. Ce jeu mobile est tellement populaire que les joueurs ont dépensé des milliards en achats in-app.

Marchez pour collecter d’adorables créatures dans Pikmin Bloom

Comme Pokémon GO, Pikmin Bloom vous encourage à sortir dehors et à marcher. Vous pouvez collectionner les différents Pikmin en récoltant et en plantant des graines. Les créatures végétales grandissent au fur et à mesure que vous marchez. Cela fait penser aux œufs dans Pokémon GO qui éclosent quand vous parcourez une certaine distance.

Vous pouvez également nourrir vos Pikmin pour les faire fleurir et collecter leurs pétales. Vous créez ensuite un chemin fleuri que les autres joueurs de Pikmin Bloom peuvent voir dans le jeu. De plus, Pikmin Bloom est davantage orienté vers la marche que Pokémon GO. En effet, le jeu enregistre des statistiques quotidiennes comme le nombre de pas que vous avez fait, les Pikmin que vous avez collectés et les endroits que vous avez visités au cours de la journée. Vous avez ensuite une vidéo à la fin de la journée qui récapitule tout ce qu’il s’est passé à la manière d’un journal quotidien.

Bien entendu, vous pouvez faire apparaître les adorables Pikmin dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Shigeru Miyamoto de Nintendo a déclaré que : « pour moi et pour tout le monde chez Niantic, aider cette application à prendre forme a été une nouvelle expérience et très amusante. J’espère que tout le monde pourra créer des souvenirs durables avec Pikmin ».

Source : The Verge