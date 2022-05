Pirates des Caraïbes 6 : un retour de Johnny Depp est toujours possible

Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar – Crédit : Disney

Lors du procès contre Amber Heard, Johnny Depp a indiqué qu’il ne comptait plus incarner Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes alors que Disney l’a évincé de la franchise. Toujours est-il qu’un éventuel retour de l’acteur dans le sixième opus n’est pas impossible à en croire les déclarations récentes de Jerry Bruckheimer, le producteur historique de la saga qui prépare actuellement le sixième volet.

Interrogé par The Times, il a souligné que Pirates des Caraïbes 6 était toujours en développement actif, confirmant des discussions avec Margot Robbie. « Nous développons deux scénarios – un avec elle, un sans », précise-t-il. Le média lui demande ensuite si le personnage de Depp, Jack Sparrow, était intégré dans l’un des deux scénarios. « Pas à ce stade [mais] l’avenir doit encore s’écrire », répond le producteur.

Pirates des Caraïbes : deux pétitions exigent le retour de Depp

Une déclaration qui entrouvre la porte. De quoi faire plaisir aux nombreux fans qui militent pour que le comédien soit réintégré dans la franchise. Une pétition exhortant Disney à faire revenir Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes gravite à plus de 673 000 signatures à l’heure où nous écrivons ces lignes. Une autre pétition militant pour la même cause a quant à elle dépassé les 840 000 signatures. Autant dire que l’attente est forte, le personnage de Depp étant l’un des ingrédients majeurs du succès de la saga.

Pour autant, les relations entre Disney et Johnny Depp sont loin d’être au beau fixe, l’acteur ayant assuré qu’il n’accepterait plus aucune proposition même pour « 300 millions de dollars et un million d’alpagas ». Johnny Depp avait toutefois regretté ne pas avoir pu faire ses adieux à Jack Sparrow. « J’avais prévu de continuer jusqu’à ce qu’il soit temps d’arrêter », a-t-il notamment confié. De quoi entretenir la flamme de l’espoir pour les fans de Jack Sparrow ? Nous en saurons plus lors des prochains mois.

