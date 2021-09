Pixel 6 et 6 Pro : les smartphones de Google seront lancés le 28 octobre prochain

On en sait un peu plus au sujet de la sortie des Pixel 6 et 6 Pro, puisque d’après Jon Prosser de Front Page Tech, celle-ci n’aura pas lieu en septembre. Il faudra attendre le mois d’octobre avant de pouvoir essayer les deux nouveaux appareils.

Selon les informations des sources de Jon Prosser, les Pixel 6 et 6 Pro seront officiellement disponibles en magasin à partir du 28 octobre prochain, soit dans près de deux mois. Pourtant, leur présentation pourrait bien avoir lieu dès le mois de septembre.

Google Pixel 6 et 6 Pro – Crédit : Google

Selon un célèbre leaker sur Weibo, Google aurait l’intention de présenter ses deux smartphones un jour avant la Keynote consacrée aux iPhone 13, soit le 13 septembre prochain. Pourtant, selon les informations de Jon Prosser, cet événement ne devrait pas avoir lieu à cette date.

Bien qu’il ne donne pas de nouvelle date pour la présentation des Pixel 6 et 6 Pro, celui-ci spécule que l’événement d’annonce pourrait avoir lieu en octobre, comme c’était le cas du Pixel 5 l’année passée. Selon Jon Prosser, Google n’aurait aucun intérêt à annoncer ses Pixel 6 jour avant la sortie des smartphones les plus attendus de l’année, puisque l’attention des médias serait vite éclipsée par l’événement d’Apple.

Vous pourrez précommander les Pixel 6 et 6 Pro le 19 octobre

En plus de la date de disponibilité en magasins le 28 octobre prochain, Jon Prosser précise qu’il sera possible de précommander les Pixel 6 et 6 Pro dès le 19 octobre. Cela signifie que Google pourrait choisir de dévoiler officiellement ses smartphones le 19 octobre, ou bien tenir un événement quelques jours auparavant.

En attendant d’en savoir plus sur une date de présentation, les informations s’accumulent petit à petit au sujet des deux nouveaux smartphones. Google a d’ailleurs lui-même lâché les premières informations à leur sujet pour couper l’herbe sous le pied des leakers. On sait donc déjà que les smartphones utiliseront bien une nouvelle puce Tensor.

De plus, grâce aux différentes fuites, nous savons qu’ils utiliseront un nouveau capteur principal de 50 MP, un second capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un capteur périscope de 48 MP permettant un zoom optique 4X sur le Pixel 6 Pro. Sur la face avant, on retrouvera un écran AMOLED de 6,4 pouces sur le Pixel 6, et un écran AMOLED de 6,71 pouces sur le Pixel 6 Pro. Les deux seraient compatibles 120 Hz et seront respectivement FHD+ et QHD+. Le Pixel 6 sera alimenté par une batterie de 4614 mAh, contre 5000 mAh sur la version Pro.

Enfin, nous avions appris récemment que les deux Pixel 6 ne seraient plus livrés avec un chargeur dans la boîte, comme c’est déjà le cas chez Apple et Samsung. Les smartphones seraient compatibles avec la recharge rapide filaire 33 W, et la recharge rapide sans fil 23 W.

Source : Front Page Tech