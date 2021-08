Google : le Pixel 6 sera livré sans chargeur puisque vous en avez déjà un

Il est vrai que bon nombre de personnes possèdent plusieurs chargeurs à la maison qui, une fois le téléphone changé, restent au fond d’un placard. Bien souvent lorsque votre chargeur devient capricieux, cela est dû à un câble abîmé. L’adaptateur secteur, permettant de transformer le 220 volts alternatifs fourni par EDF en 5 volts continus utilisables par nos téléphones, est relativement solide et souffre moins de l’usure que le câble.

Crédit : Google

Google rejoint donc Apple et d’autres constructeurs qui ont pris la décision de simplement retirer le bloc secteur de la boîte d’origine. Le Pixel 5a sera donc le dernier smartphone fourni avec cet accessoire.

Un phénomène récurrent chez les constructeurs

Lancé par Apple, le retrait des chargeurs a été d’abord moqué par les concurrents avant qu’ils ne décident comme Samsung, Xiaomi ou maintenant Google de s’aligner sur la tendance. Cette histoire ressemble étrangement à celle du notch tant critiqué à sa sortie, mais que l’on retrouve maintenant sur énormément de téléphones.

De son côté, Xiaomi a décidé de laisser le choix au client entre une version avec ou sans bloc chargeur. Ce choix ne sera, pour le moment, destiné qu’au marché chinois puisque la version internationale aura, d’office, le chargeur intégré à la boîte.

La raison avancée par les constructeurs est avant tout écologique. Puisque la plupart des clients possèdent des chargeurs en bon état de fonctionnement, il ne semble pas utile d’en ajouter. Une initiative cohérente permettant d’éviter les doublons, mais qui a aussi le gros avantage de réduire ne serait-ce qu’un peu les coûts de revient du téléphone.

Si l’on compte le prix du bloc, la place occupée dans la boîte (dont la dimension pourra être réduite) et le gain de poids pour le transport, la réduction par smartphone paraît peu signifiante, mais multipliée par le nombre de produits expédiés, l’économie pour le constructeur n’est pas négligeable.

Pixel 6, le virage de Google

La décision de ne plus inclure de chargeur avec le smartphone avec la sortie du Pixel 6 n’est qu’un indice de plus du tournant pris par la firme de Mountain View avec cette nouvelle gamme de smartphones.

Le Pixel 6 devrait avoir une personnalité bien à lui et être reconnaissable au premier coup d’œil avec le nouveau design bi(tri)color mis en place par la marque. Un dos blanc et orange avec un module photo noir séparant les 2 parties et occupant toute la largeur, cela change des designs classiques et sobres proposés par Google jusqu’à présent.

De plus, le Pixel 6 sera le premier équipé d’un processeur maison, le « Whitechapel », aussi puissant qu’un Snapdragon 870. Si sur le papier cela ne semble pas être une révolution en termes de puissance, le fait de posséder un processeur propre permettra à Google d’ajuster parfaitement son système au matériel afin d’en tirer un maximum de fluidité. Il ne serait pas étonnant de voir une version d’Android spécialement modifiée équiper le téléphone dans un avenir proche.

Selon vous, est-ce une bonne idée de retirer les chargeurs des nouveaux téléphones ? N’hésitez pas à nous partager votre opinion en commentaire.

Source : phonearena