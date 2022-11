Pixel Fold : rendus, date de sortie, prix, le premier smartphone pliable de Google a fuité

Le premier smartphone pliable de Google est bel et bien en cours de développement et pourrait arriver plus tôt que prévu. Après d’innombrables rumeurs, on a appris l’année dernière que Google avait décidé d’abandonner le projet. Finalement, le Pixel Fold se précise. Une énorme fuite partagée par Front Page Tech révèle des rendus, la date de sortie et même le prix du smartphone pliable.

Rendu du Google Pixel Fold © Front Page Tech

Front Page Tech a précisé que les rendus du Pixel Fold ont été recréés pour conserver l’anonymat de ses sources. Celles-ci ont d’ailleurs déclaré qu’il faut s’attendre aux performances dont nous avons l’habitude avec les Pixel, y compris pour la caméra. Comme nous l’avons vu dans notre test du Google Pixel 7 Pro, la qualité photo est toujours aussi excellente.

Le Pixel Fold serait « vraiment lourd » et vraiment cher aussi

Le Pixel Fold fait évidemment penser au Galaxy Z Fold 4 de Samsung, mais il y a quelques différences au niveau du design. Il n’y aurait pas de capteur frontal sous l’écran intérieur comme sur le smartphone de Samsung. À la place, Google aurait préféré opter pour des bords un peu plus larges. Ceux-ci accueillent la caméra de 9,5 Mpx de l’écran interne. Les rendus ont été partagés dans les deux couleurs attendues du Pixel Fold, à savoir « Craie » et « Obsidienne » (ces noms auraient été choisis par Google).

Rendu de l’écran interne du Pixel Fold avec les bords plus larges pour la caméra frontale © Front Page Tech

On ne peut pas s’en rendre compte avec les rendus, mais une source a aussi déclaré que le Pixel Fold est « vraiment lourd ». Ce n’est pas forcément une mauvaise chose et cela pourrait même indiquer des matériaux de meilleure qualité. Il faudra attendre d’avoir le smartphone entre les mains pour le confirmer.

Rendu du Pixel Fold lorsqu’il est à moitié plié © Front Page Tech

En ce qui concerne le prix, il va falloir s’attendre à une note plutôt salée. En effet, le Pixel Fold serait vendu à partir de 1 799 $. C’est un prix bien plus élevé que le Galaxy Z Fold 4 qui démarre à 1 349 $, par exemple. Quoi qu’il en soit, la bonne nouvelle est que le Pixel Fold arriverait assez rapidement. Sa date de sortie est prévue pour le courant du mois de mai 2023.

Source : Gizmodo