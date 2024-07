Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold : tout savoir sur la prochaine génération de photophones Google

© OnLeaks/91Mobiles

Dans quelques semaines, nous ferons la connaissance des Pixel 9. Cette année, Google aurait décidé d’innover en lançant un tout nouveau modèle : le Pixel 9 Pro XL. Celui-ci deviendrait ainsi le téléphone le plus premium et le plus grand de la famille. Le Pixel 9 Pro fera quant à lui office de version améliorée de la version standard. Il disposera d’une fiche technique plus musclée comme le modèle Pro XL, tout en affichant des dimensions plus contenues, semblables à celles du modèle de base. Par ailleurs, une nouvelle déclinaison pliable devrait également être de la partie, le Pixel 9 Pro Fold, contrairement à son prédécesseur, le Pixel Fold, qui n’était pas commercialisé en France.

Mais que nous réserve en détail le constructeur ? Date de sortie, prix, performances, autonomie, photo, voici tout ce que l’on sait sur les futurs smartphones Google Pixel.

Google a pour coutume de dévoiler ses nouveaux smartphones au mois d’octobre. Mais le constructeur va changer ses habitudes cette année. Un évènement Made by Google sera organisé le 13 août prochain pour présenter les Pixel 9. Ces derniers devraient être commercialisés dans la foulée. Google pourrait lever le voile sur quatre modèles, contre deux habituellement : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Voici le teaser de présentation de l’évènement :

Pour rappel, le Pixel 9a devrait quant à lui arriver en 2025.

💰 Quels seront les prix des Pixel 9 ?

Les prix des futurs Pixel 9 restent encore inconnus à ce jour. Toutefois, selon le leaker billbil-kun de Dealabs, Google aurait prévu d’augmenter le prix de ses smartphones cette année. Voici les nouveaux tarifs qui pourraient s’appliquer selon lui :

Pixel 9

128 Go : 899 €

256 Go : 999 €

Pixel 9 Pro

128 Go : 1 099 €

256 Go : 1 199 €

512 Go : 1 329 €

Pixel 9 Pro XL

128 Go : 1 199 €

256 Go : 1 299 €

512 Go : 1 429 €

1 To : 1 689 €

Pixel 9 Pro Fold

256 Go : 1 899 €

512 Go : 2 029 €

Si cela s’avère juste, le Pixel 9 connaîtrait une hausse de 100 € par rapport au Pixel 8 dans sa version 128 Go, et de 140 € dans sa version 256 Go. Le Pixel 9 Pro serait pour sa part commercialisé 40 € plus cher que son prédécesseur dans sa version 256 Go, et 30 € plus cher dans sa version 256 Go. Bien que ce leaker soit réputé pour la fiabilité de ses informations, rappelons toutefois qu’il s’agit seulement de suppositions à l’heure actuelle. Il faudra attendre l’annonce officielle pour en avoir le cœur net.

La famille Pixel 8 au grand complet Google Pixel 8 (128 Go) Google Pixel 8 (256 Go) Google Pixel 8 Pro (128 Go) Google Pixel 8 Pro (256 Go) Google Pixel 8 Pro (512 Go) Google Pixel 8a (128 Go) Google Pixel 8a (256 Go) Darty 508.33€

RueDuCommerce 534.98€

Fnac 553€

Cdiscount 559.66€

Pixmania FR 582.12€

Amazon 589€

Boulanger 589.99€

RED by SFR 599€

SFR 599€

orange.fr 599€

sosh.fr 599€ Plus d’offres RueDuCommerce 644.40€

Darty 649€

Boulanger 649€

Amazon 649€

Fnac 657€

Pixmania FR 759.41€

Cdiscount 800.24€ Plus d’offres RueDuCommerce 694.98€

Darty 709.33€

Fnac 713.22€

Cdiscount 718.99€

E.Leclerc 799€

Amazon 799€

Boulanger 799.99€

Pixmania FR 810.48€

RED by SFR 899€

SFR 899€

Carrefour 899.99€

orange.fr 949€

sosh.fr 949€ Plus d’offres Darty 819.33€

RueDuCommerce 838.88€

Fnac 859€

E.Leclerc 859€

Boulanger 859€

Amazon 859€

Pixmania FR 980.86€

Cdiscount 999.99€ Plus d’offres RueDuCommerce 910.56€

Fnac 926.22€

Darty 999€

Boulanger 999.99€

Amazon 1,023.09€

orange.fr 1149€

sosh.fr 1149€

Cdiscount 1,168.45€

Pixmania FR 1,212.29€

E.Leclerc 1222€ Plus d’offres Fnac 499€

E.Leclerc 499€

Darty 499€

Boulanger 499.99€

Carrefour 499.99€

orange.fr 549€

sosh.fr 549€

Amazon 571.99€

Cdiscount 575.20€

Pixmania FR 582.39€ Plus d’offres Boulanger 559€

Amazon 559€

E.Leclerc 609€

orange.fr 609€

sosh.fr 609€

Fnac 648€

Pixmania FR 649.51€ Plus d’offres

🤳 À quel design s’attendre pour les Pixel 9 ?

Des images dévoilant la nouvelle gamme ont fuité et viennent confirmer les premiers visuels 3D proposés par OnLeaks et 91Mobiles il y a quelques mois. On sait donc déjà à quoi devrait ressembler les Pixel 9. À en croire les clichés, les bords arrondis introduits sur la gamme Pixel 8 devrait toujours être d’actualité sur les prochains smartphones de Google.

© OnLeaks/91Mobiles © OnLeaks/91Mobiles © OnLeaks/91Mobiles

Toutefois, le Pixel 9 Pro présentera des rebords plats contrairement aux arrêtes bombées du Pixel 8 Pro. Le futur flagship devrait donc afficher un design qui se rapproche davantage des modèles concurrents. Si le constructeur ne semble pas avoir opéré de gros changements à l’avant, le design des futurs smartphones interpelle plus à l’arrière.

À en croire les premiers clichés, le module dorsal contenant les appareils photo des Pixel 9 a été totalement repensé, afin de marquer une rupture avec les modèles précédents. En effet, Google conserve la disposition horizontale des capteurs, mais ces derniers seront désormais intégrés dans un îlot ovale, plutôt que dans une barre qui s’étend sur toute la largeur du smartphone.

Le design des trois principaux Pixel 9 © ROZETKED

Concernant les dimensions des smartphones, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro devraient être de taille identique. La déclinaison Pro afficherait toutefois une plus grande diagonale d’écran grâce à ses bordures plus fines. Comme on peut également le constater sur la photo ci-dessus, Google aurait manifestement opté pour un dos brillant et des bordures mates pour son Pixel 9, tandis qu’il aurait à l’inverse privilégié un dos mat et un cadre brillant pour ses déclinaisons Pro.

Les Pixel 9 et 9 Pro à côté des Pixel 8 et 7 © ROZETKED

Les Pixel 9 Pro et Pro XL devraient par ailleurs conserver le capteur de température introduit sur le Pixel 8 Pro. On pourrait donc s’attendre à ce que Google facilite son utilisation, qui est pour l’heure très complexe. Selon Android Authority, la nouvelle gamme devrait également résoudre le problème de lenteur de déverrouillage des anciennes générations, en remplaçant le capteur d’empreinte optique par un capteur ultrasonique. La même source rapporte que le nouveau capteur serait beaucoup plus rapide. Il pourrait s’agir d’un capteur 3D Sonic Gen 2 de Qualcomm, le même qui équipe le Galaxy S24 Ultra.

Enfin, une fuite a révélé les coloris des nouveaux Pixel. Selon la source, le Pixel 9 pourrait être proposé en 4 déclinaisons de couleurs : jade, obsidienne, porcelaine et pivoine (un rose flashy). Les déclinaisons Pro seraient quant à elles proposées dans les teintes suivantes : noisette, obsidienne, porcelaine et rose. Le leaker billbil-kun a quant à lui évoqué d’autres possibilités. Selon lui, le Pixel 9 serait proposé dans les coloris suivants : noir volcanique, porcelaine, cosmo et mojito. Les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL, en obsidienne, porcelaine, vert sauge et rose, et le modèle 9 Pro Fold en obsidienne et porcelaine. On rappelle bien évidemment, qu’il ne s’agit pas d’informations officielles.

À lire aussi : Le Pixel 9 Pro et l’iPhone 14 Pro Max côte à côte, la différence est de taille.

📱 Les Pixel 9 auront-ils droit à un nouvel écran ?

Les prochains Google Pixel 9 profiteront d’un écran OLED M14, les écrans les plus avancés créés par Samsung. Cette technologie sera également présente sur les iPhone 16 Pro. Par ailleurs, la cuvée 2024 profitera d’écrans plus imposants selon l’analyste Ross Young. D’après une fuite, les trois déclinaisons de Pixel 9 devraient proposer les tailles d’écran suivantes :

Pixel 9 : 6,24 pouces ;

; Pixel 9 Pro : 6,34 pouces ;

; Pixel 9 Pro XL : 6,73 pouces.

Le Pixel 9 justifierait donc d’un gain minime de 0,4 pouces, par rapport au modèle actuel qui dispose d’un écran de 6,2 pouces. Le Pixel 9 Pro passerait quant à lui à un format d’écran de 6,34 pouces, contre 6,7 pouces. C’est donc le Pixel 9 Pro XL et son écran de 6,73 pouces qui remplacerait visiblement l’actuel modèle Pro. Rappelons qu’il est toutefois encore impossible de savoir si ces rumeurs sont fondées à ce stade. Ces données sont donc à prendre avec d’énormes pincettes.

© ROZETKED

La même source indique aussi que les trois écrans profiteront d’une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. Cela n’est pas précisé, mais il est plus que probable que Google conserve la technologie LTPO, qui permet à ses smartphones de faire osciller leur taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz.

Pour le reste, aucune information n’a fuité, mais on s’attend à ce que Google conserve au minimum l’expérience d’affichage proposée sur ses Pixel 8. C’est à dire une excellente calibration, ainsi qu’une luminosité élevée, supérieure à 1 000 nits.

⚙️ Quelles seront les performances des Pixel 9 ?

Qui dit nouvelle génération, dit aussi nouvelle puce. Le Google Tensor G4 équipera la gamme Pixel 9. Le processeur devrait disposer d’une gravure en 4 nm, ainsi que d’une nouvelle technique de conditionnement (FOWLP) qui lui permettrait de profiter d’une meilleure efficacité énergétique, ainsi que d’une meilleure gestion thermique.

Le Tensor G4 promet ainsi d’être encore plus performant, et d’afficher également une chauffe plus contenue que la puce Tensor G3, actuellement en place sur les Pixel 8. Par ailleurs, le prochain SoC maison de Google devrait intégrer un nouveau modem (Samsung Modem 5400), qui en plus de régler les problèmes de connectivité des Pixel, devrait permettre l’introduction des communications par satellite. Une des fonctionnalités que prévoit Android 15, qui sera à l’honneur sur les smartphones. Par ailleurs, comme sur la génération actuelle, seuls les modèles Pro devraient embarquer une puce UWB.

Concernant la mémoire vive LPDDR5, le modèle standard serait accompagné de 12 Go de RAM, tandis que les déclinaisons Pro embarqueraient 16 Go de RAM. Les trois modèles devraient également offrir au minimum un espace de stockage de 128 Go.

Google devrait continuer sur la lancée de ses Pixel 8, en introduisant de nouvelles fonctionnalités d’IA et des capacités améliorées, qui pourraient être dorénavant gérées localement, comme l’indiquent de récentes fuites. Ceci permettrait de renforcer encore plus la confidentialité des données, mais également de profiter de temps de réponse beaucoup plus courts, et bien évidemment de pouvoir utiliser ces fonctions sans connexion Internet.

Le code trouvé par les leakers suggère que les Pixel 9 pourraient être capable de générer des images, de résumer le contenu de documents PDF, de proposer des suggestions de réponse automatique complexes, ou encore de catégoriser des textes. Tout ceci sans passer par le cloud. Par ailleurs, une fuite a révélé l’existence de trois autres fonctions : Add Me, une version améliorée de la fonction Meilleure prise, Studio, un générateur d’images maison, et Pixel Screenshots, qui permettrait de retrouver une information dans vos captures à la manière de l’outil Recall de Microsoft.

Les Pixel 9 devraient également profiter d’un nouvel assistant baptisé Pixie AI. Ce dernier utilisera le modèle Gemini pour offrir une assistance quotidienne encore plus poussée à ses utilisateurs. Il pourrait notamment indiquer le chemin vers le magasin le plus proche pour acheter un produit que vous auriez photographié avec votre smartphone.

D’autre part, les futurs smartphones américains devraient également profiter de la fonctionnalité Adaptive Touch, qui permettra de les utiliser sous la pluie. Pour ce faire, la sensibilité tactile de l’écran s’ajustera automatiquement.

Google is working on an "Adaptive Touch" feature for the upcoming Pixel 9 that will automatically adjust the phone's touch sensitivity.



Full details can be found👇https://t.co/JgZVupJDeo — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 11, 2024

📸 Les Pixel 9 seront-ils meilleurs en photo ?

Selon les dernières rumeurs en date, la configuration à double caméra du Pixel 8 serait conservée sur le Pixel 9. Le modèle standard profiterait donc toujours d’un capteur principal et d’un module ultra grand-angle à 0,5x. Pour ce qui est des modèles Pro, ils disposeraient tous les deux d’un triple capteur arrière avec objectif principal et ultra grand-angle à 0,5x, ainsi qu’un téléobjectif avec un zoom 5x. Les trois capteurs afficheraient par ailleurs une définition de 50 Mpx.

Les fuites n’ont pour le moment révélées aucune autre information concernant les capacités photographiques des prochains modèles. Nous ne manquerons pas de vous dire ce qu’il en est dès que nous en saurons davantage.

Concept de Pixel 9 © Technizo Concept

Les Google Pixel sont réputés pour faire partie des meilleurs photophones sur le marché, et les Pixel 8 l’ont une fois de plus prouvés en atteignant de nouveaux sommets. On peut ainsi légitimement s’attendre à ce que les Pixel 9 fassent encore mieux que la gamme actuelle. Pour ce faire, Google pourrait utiliser des capteurs encore plus grands et performants, et/ou exploiter encore mieux l’IA, qui devrait être encore plus présente avec le Tensor G4.

🔋 Quelle sera l’autonomie des Google Pixel 9 ?

Nous ne savons pas encore à quoi nous attendre concernant l’autonomie des Pixel 9. Toutefois, les prochains smartphones de Google pourraient se montrer encore plus endurants que les modèles actuels grâce à la puce Tensor G4, qui s’annonce toujours plus efficace en termes de gestion énergétique.

À lire aussi : notre classement des meilleurs smartphones.