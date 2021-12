Pixel Watch : la montre connectée de Google sortirait au printemps 2022

La Pixel Watch, première montre connectée de Google, pourrait sortir au printemps 2022. La montre ronde dont l’écran occuperait toute la surface du cadran intègrerait des éléments de Fitbit et tournerait sous Wear Os, la plateforme conçue par Samsung et Google.

Google envisageait déjà de lancer sa propre montre connectée en 2016. Deux ans plus tard, plusieurs rumeurs annonçaient l’arrivée de la montre connectée. Finalement, Google s’est concentré sur le système d’exploitation Wear OS avec Samsung. Il ne faut pas non plus oublier que Google a racheté Fitbit plus tôt cette année.

Rendu de la Pixel Watch – Crédit : FRONT PAGE TECH

Désormais, le géant de Mountain View serait véritablement prêt à sortir sa montre connectée. Il aurait effectivement prévu une sortie pour le printemps 2022. Le nom de la montre n’est pas encore confirmé, mais elle s’appellera probablement la Pixel Watch. Le nom de code « Rohan » ainsi que le terme Android Watch sont également utilisés en interne.

Des fonctionnalités Fitbit seraient intégrées à la Pixel Watch

La Pixel Watch serait l’une des concurrentes de l’Apple Watch qui domine encore le marché avec ses 100 millions d’utilisateurs dans le monde. Elle ne ferait pas partie de la gamme Fitbit comme le Charge 5 que nous avons récemment testé avec son écran couleur et son prix raisonnable.

Néanmoins, le rachat de Fitbit permet à Google de réutiliser des éléments pour sa montre connectée. Comme l’a rapporté Business Insider, le groupe Fitbit fait partie de l’unité Appareils et Services de Google. De plus, l’équipe Fitbit travaille avec les employés de Google. Par conséquent, la Pixel Watch bénéficierait des fonctionnalités populaires de Fitbit comme le moniteur de fréquence cardiaque et le podomètre. Cette intégration s’appellerait « Nightlight » en interne.

À lire aussi > Montres connectées : les meilleurs smartwatches de 2021

Google aurait prévu une vingtaine de bracelets pour la Pixel Watch

À l’heure actuelle, la Pixel Watch serait testée par les employés de Google eux-mêmes. Cette phase s’appelle « dogfooding » et se traduit littéralement par « manger sa propre nourriture pour chien ». Le prototype de la montre connectée aurait une journée d’autonomie, mais se rechargerait plutôt lentement. Quoi qu’il en soit, Google a encore le temps de l’améliorer d’ici son lancement au printemps 2022.

Le rapport indique également que Google aurait prévu vingt bracelets différents pour s’assurer que la Pixel Watch soit agréable à porter pour tout le monde. Enfin, The Verge s’attend à ce que la Pixel Watch soit plus onéreuse que les montres Fitbit. Son prix dépasserait donc la barre des 300 $. Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation officielle de Google.

Source : phoneArena