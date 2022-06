Pixel Watch : la montre de Google aurait une journée d’autonomie

Google a teasé la Pixel Watch le mois dernier à l’occasion de la conférence Google I/O 2022. La montre connectée est attendue pour l’automne aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro. Google n’a pas encore dévoilé officiellement les caractéristiques techniques de sa première montre, mais on en sait déjà un peu plus sur sa fiche technique et ses différents capteurs. Une nouvelle source a donné plus d’informations sur sa batterie et son autonomie.

La Pixel Watch – Crédit : Google

La Pixel Watch aurait environ une journée d’autonomie. Elle serait équipée d’une batterie d’un peu moins de 300 mAh. Cette estimation provient de l’état actuel de la Pixel Watch en développement. Il est donc tout à fait possible que Google décide de modifier la batterie d’ici la sortie de sa montre.

La Pixel Watch tiendrait la journée et prendrait un peu plus de 110 minutes pour se recharger

La source qui a confirmé l’autonomie de la Pixel Watch à 9to5Google n’a pas donné plus de précisions sur les conditions de test. Le mode Always On Display était-il activé ? La fréquence cardiaque était-elle surveillée en permanence ? Des exercices sportifs ont-ils été réalisés avec la montre au poignet ? Trop d’informations manquent pour se rendre véritablement compte de l’autonomie de la Pixel Watch.

Néanmoins, la durée de vie supposée de la Google Pixel Watch correspond bien à la moyenne des montres connectées sous Wear OS. Par exemple, la Fossil Gen 6 sortie l’année dernière a une autonomie de 24 heures avec sa batterie de 300 mAh. Du côté de la Galaxy Watch 4, Samsung annonce 40 heures d’autonomie pour le modèle de 40 mm avec une batterie de 247 mAh. Cependant, selon 9to5Google, l’autonomie véritable de la Galaxy Watch 4 40 mm se situe plutôt autour d’une journée.

De plus, la Pixel Watch ne proposera apparemment pas de charge rapide avec son câble magnétique USB Type C. La montre connectée de Google prendrait un peu plus de temps pour se recharger que la Galaxy Watch 4. Celle-ci nécessite 110 minutes. En comparaison, l’Apple Watch Series 7 peut se charger de 0 à 80 % en 45 minutes environ.

Encore une fois, ces informations sur l’autonomie et la batterie de la Pixel Watch sont des estimations du modèle actuel en cours de développement. Google peut donc encore améliorer l’autonomie de la Pixel Watch avant son lancement à l’automne.

