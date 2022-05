Pixel Watch : la fiche technique se précise avant le lancement officiel

Google va présenter à l’automne 2022 avec ses nouveaux Pixel 7 sa première montre connectée, la Pixel Watch. Avant son lancement officiel, on en sait déjà un peu plus sur sa fiche technique, et notamment sur les capteurs qui seront présents au dos.

Google avait officiellement dévoilé l’existence de la Pixel Watch à l’occasion de sa conférence Google I/O 2022 au début du mois, mais n’avait partagé aucune information concernant les caractéristiques techniques de sa montre. 9to5Google a donc levé le voile sur une bonne partie de la fiche technique avant sa présentation.

Pixel Watch – Crédit : Google

Dans un nouveau rapport, 9to5Google a précisé la fiche technique de la prochaine Pixel Watch de Google. Peu de temps après avoir confirmé que la montre allait être propulsée par une vieille puce Exynos 9110, que l’on retrouvait déjà sur la Galaxy Watch de 2018, on sait désormais qu’elle ne sera pas seule.

En effet, Google compte utiliser une autre puce basse consommation sur sa montre. Celle-ci aurait notamment la charge du mode Always-On Display, qui permet de lire l’heure quand l’écran est éteint, ou encore de la gestion de certains capteurs. Cela devrait permettre à la montre de profiter d’une meilleure autonomie.

La Pixel Watch sera la montre avec le plus de mémoire vive

D’après 9to5Google, la Pixel Watch devrait offrir une capacité de stockage de 32 Go, mais surtout plus de RAM que toutes les autres montres connectées du marché. Alors que la Galaxy Watch 4 est équipée de 1,5 Go de RAM, la nouvelle Pixel Watch devrait « légèrement dépasser ce total », sans plus de précision. On s’attend donc à ce que la montre atteigne environ 2 Go de RAM, ce qui serait une première pour l’industrie. Le système d’exploitation Wear OS pourrait donc être beaucoup plus fluide que chez la concurrence.

Enfin, nos confrères sont en mesure de confirmer que la Pixel Watch va directement hériter du savoir-faire de Fitbit, que Google a racheté en 2021, pour la partie santé. On retrouvera des capteurs visiblement identiques aux montres Fitbit Luxe et Charge 5, que nous avions pu tester. La Pixel Watch profitera donc d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un capteur SpO2 pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, mais surtout d’un ECG (électrocardiogramme), ce qui lui permettra de rivaliser directement avec les Apple Watch de dernière génération.

Source : 9to5Google