Plans est enfin disponible sur votre navigateur, Apple s’attaque à Google Maps

Apple Plans débarque sur navigateur

Depuis sa création il y a 12 ans déjà (en 2012), Plans s’est imposé comme un concurrent sérieux dans le pas si grand monde de la cartographie numérique. Bien que l’application ait été largement utilisée sur les appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et le Mac, elle n’était pas encore accessible via le web, contrairement à son rival principal, Google Maps.

Cette lacune est désormais comblée, car Plans est disponible sur le web en version bêta publique.

Plans s’invite sur le web, comme Google Maps

Avec ce lancement, les internautes peuvent désormais profiter d’un ensemble de services pratiques, incluant :

la recherche d’itinéraires en voiture ou à pied partout dans le monde,

le changement entre trois styles de carte différents,

l’accès à des informations détaillées sur les entreprises locales.

En outre, Apple a enrichi son offre avec des guides soigneusement conçus, notamment en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de la Leagues Cup de la MLS.

Bien que la version web ne dispose pas encore de certaines fonctionnalités distinctives (comme les bâtiments en 3D et les survols), Apple prévoit d’intégrer des éléments supplémentaires tels que « Look Around » dans les mois à venir.

Pour l’instant, la version bêta est uniquement disponible en anglais, avec une compatibilité variable selon les navigateurs : Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu’Edge et Chrome sur PC Windows. Mais Apple a l’intention d’élargir la prise en charge linguistique et la compatibilité navigateur.

Plans sur le web

Les investissements significatifs d’Apple dans l’amélioration de ses services de cartographie sont évidents. Par exemple, sous un emplacement spécifique, on peut aisément vérifier les horaires d’ouverture, passer un appel ou visiter un site web. Lorsqu’il s’agit d’un restaurant, il est même possible de commander de la nourriture directement depuis Plans (dans certains pays), en ouvrant le service concerné dans un nouvel onglet.

Quand ils sont disponibles, les guides représentent une dimension particulièrement divertissante de l’expérience web. Ils sont méticuleusement organisés autour de lieux ou de quartiers au sein d’une ville, mais également autour d’événements importants. L’avenir réserve sans doute des surprises quant aux fonctionnalités spécifiques d’iOS, iPadOS, macOS ou watchOS qui feront leur apparition sur la version web.

Bien qu’il ne soit disponible qu’en anglais pour l’instant, pour ceux qui souhaitent découvrir cette nouvelle interface, il suffit de taper « beta.maps.apple.com » dans votre navigateur.