LCL : une grosse panne touche le site et l’application, votre compte est inaccessible

L’application et le site Internet de LCL ne fonctionnent plus depuis quelques heures. Les clients de la banque ne peuvent pas effectuer la moindre opération sur leur compte à cause de cette panne qui commence à durer.

Il arrive régulièrement que services en ligne de banque soient inaccessibles, mettant les clients dans une situation bien embarrassante. Lorsque le Crédit Agricole subissait une panne en mars dernier, ces derniers ne pouvaient tout simplement plus utiliser leur carte bancaire pour payer.

Après le Crédit Agricole et BNP Paribas, LCL est touché par sa première grosse panne de l’année. L’application et le site Internet de la banque ne fonctionnent plus depuis quelques heures, empêchant les clients d’accéder à leur espace personnel et d’effectuer la moindre opération sur leur compte bancaire.

Le site et l’application de LCL en panne depuis plusieurs heures

Depuis environ 9h30 ce 29 mai, les services de LCL sont en panne. Si vous cherchez à vous connecter à votre espace personnel sur l’application LCL ou le site Internet, voici le message que vous verrez s’afficher sur votre écran : « suite à un incident technique, l’action n’a pas pu être effectuée. Nous vous invitons à essayer ultérieurement ».

Dans le meilleur des cas, vous parviendrez à accéder à votre compte, mais LCL vous indiquera que la consultation de prélèvements est momentanément indisponible. Sur X, la banque confirme que ses services ne fonctionnent pas.

L’appli LCL et le site Mon Espace rencontrent des difficultés aléatoires à la connexion. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée 📲 — LCL (@LCL) May 29, 2024

« L’appli LCL et le site Mon Espace rencontrent des difficultés aléatoires à la connexion. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée » écrit LCL. Une panne qui ne tombe pas au meilleur moment, alors que certains clients viennent de recevoir leur salaire en cette fin de mois.

Si vous souhaitez effectuer des opérations sur votre compte, il n’y a rien de plus à faire que de patienter jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. N’hésitez pas à contacter votre banque par téléphone ou à vous rendre directement en agence en cas de réelle urgence. Ce type de panne dure rarement toute une journée, les services de LCL devraient donc être à nouveau disponible d’ici quelques heures.