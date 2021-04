PlayStation 5 x Nike PG 5 : les sneakers aux couleurs de la console next-gen arrivent le mois prochain

Après les baskets PG 2.5 x PlayStation sorties en 2018 en hommage à la première console de Sony, Nike prépare une nouvelle paire qui est cette fois-ci dédiée à la PlayStation 5. Les sneakers PlayStation 5 x Nike PG 5 sont apparues pour la première fois sur le compte Instagram de « laceuphk » fin mars.

Les deux modèles des sneakers PlayStation 5 x Nike PG 5 – Crédit : @laceuphk / Instagram

Plusieurs photos des prochaines baskets de Nike ont été partagées. Elles sont effectivement aux couleurs de la PS5 avec le nom de la console gravé sur le côté et à l’arrière de la basket. Une multitude de petits logos PlayStation sont évidemment inscrits à plusieurs endroits de la sneaker.

Les sneakers PlayStation 5 x Nike PG 5 seront disponibles en deux couleurs et vendues à 110 $

Les sneakers PlayStation 5 seront-elles plus accessibles que la console next-gen de Sony ? Ce n’est pas si sûr. Bien que le stock de la PS5 risque de ne pas revenir à la normale avant mi 2022 au mieux, les baskets PS5 seront probablement disponibles en quantité très limitée. En effet, les collaborations de Nike avec des artistes et des marques sont généralement très demandées. Les clients sont pour la plupart des passionnés de sneakers ou tout simplement des collectionneurs. C’était par exemple le cas avec les récentes baskets issues du partenariat entre le célèbre streamer Ninja et Adidas.

Les PlayStation 5 x Nike PG 5 seront disponibles le mois prochain, en mai. Comme l’a rapporté le site Sneaker Files, « Nike Basketball et Paul George se connecteront à nouveau pour lancer deux options de couleurs de la Nike PG 5 PlayStation 5 qui seront lancées pendant les mois les plus chauds ». Pour rappel, Paul George est un joueur américain de basketball de l’équipe Clippers de Los Angeles.

Enfin, les sneakers PS5 seront donc disponibles en deux couleurs. Il y aura une paire avec du bleu comme couleur dominante et une avec du blanc. Les deux modèles des sneakers PS5 seront vendus à 110 $. Il faudra sûrement être très réactif pour réussir à acheter une paire le jour de leur sortie. En effet, le stock des baskets en édition limitée s’épuisera probablement en quelques minutes.

