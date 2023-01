PlayStation Plus : la liste des jeux offerts sur PS5 et PS4 pour février 2023 a fuité

Comme chaque mois, la liste des jeux offerts dans le cadre du PlayStation Plus a été dévoilée avec un peu d’avance. En février 2023, les abonnés pourront récupérer deux titres PS4 et deux titres PS4/PS5. Découvrez sans plus tarder les heureux élus !

Destiny 2: Beyond Light fait partie des jeux PS+ du mois © Bungie

Février est sur le point de s’ouvrir et nous connaissons déjà la liste des jeux offerts dans le cadre du PlayStation Plus. Pour rappel, tous les abonnés peuvent mettre la main dessus quel que soit leur degré d’abonnement (Essential, Extra et Premium). Une fois acquis, le jeu leur appartient pour l’éternité tant qu’ils conservent un abonnement PS Plus actif.

Le mois dernier, la pêche était plutôt miraculeuse. Les joueurs avaient notamment pu récupérer Star Wars : Jedi Fallen Order, Fallout 76, Axiom Verge 2. Mais à quelle sauce seront-ils mangés en février ? Quelques jours avant l’annonce officielle de Sony, le traditionnel leak de BillbilKun a été publié. Nous pouvons nous y fier les yeux fermés, l’informateur ne s’étant encore jamais trompé lors de ses révélations mensuelles.

Quels sont les jeux PlayStation Plus offerts en février 2023 ?

OlliOlli World (PS5/PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead The Game (PS5/PS4)

Destiny 2 Beyond Light (PS5/PS4)

Les abonnés auront la possibilité de faire des tricks dans le jeu de skateboard OlliOlli World sorti en février 2022. De leur côté, les apprentis malfaiteurs pourront jeter leur dévolu sur Mafia: Definitive Edition, remake du célèbre jeu Mafia où le joueur incarne Tommy Angelo. Notez toutefois que certaines régions n’auront pas le droit à ce titre pour le mois de février.

Dans un registre plus horrifique, vous pourrez vous frotter à Evil Dead: The Game qui met à l’honneur la franchise éponyme dans un titre multijoueur (coopération et PvP). Enfin le dernier jeu de la liste est Destiny 2 Beyond Light, extension de Destiny 2 où l’intrigue prend corps sur Europe, la lune glacée de Jupiter.

Ces quatre jeux seront accessibles entre le 7 février et le 6 mars 2023. Êtes-vous satisfaits par cette nouvelle fournée de jeux PS Plus ? Partagez votre avis dans l’espace commentaires !