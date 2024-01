PlayStation Plus : prix, jeux, avantages, tout savoir sur le nouvel abonnement

Le PlayStation Plus se scinde désormais en trois abonnements distincts : Essential, Extra et Premium, avec des tarifs mensuels, trimestriels ou annuels. Chaque formule dispose de ses avantages. Voici toutes les infos pratiques.

© Sony

Le PlayStation Plus de Sony a fait l’objet d’une refonte complète en juin 2022. Avant ce changement, le service accordait aux abonnés l’accès au multijoueur en ligne, à des jeux mensuels gratuits et à d’autres avantages comme les remises uniques sur le PS Store. Les joueurs pouvaient également s’abonner au PlayStation Now pour accéder à une bibliothèque de jeux PS4, PS3 et certains jeux PS2.

En 2022, Sony a choisi de combiner ces deux services dans une toute nouvelle version rafraichie du PS Plus. Le nouveau modèle propose désormais des centaines de jeux PlayStation, plusieurs niveaux de prix et plusieurs autres fonctionnalités. Si vous hésitez encore à sauter le pas ou que vous souhaitez mettre à niveau votre abonnement, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau PlayStation Plus.

💰 Quels sont les prix des trois formules du PS Plus ?

Sony vous propose trois formules nommées respectivement Essential, Extra et Premium. Notez qu’une hausse du prix des abonnements annuels a été décrétée le 9 septembre 2023. Voici la grille tarifaire actuelle :

PlayStation Plus Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99 € par an

: 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99 € par an PlayStation Plus Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99 € par an

: 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99 € par an PlayStation Plus Premium : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99 € par an

© Sony

L’abonnement PlayStation Plus Essential reprend la tarification exacte de l’ancien forfait. Ceux qui ne souhaitent pas bénéficier des avantages des formules Extra et Premium peuvent conserver leur offre, sans aucune modification.

Si un joueur utilise uniquement la fonction multijoueur en ligne, Essential suffit amplement. L’abonnement Premium est intéressant pour son catalogue Classics, qui ajoute des centaines de titres en plus des jeux PS5 et PS4 qui sont également disponibles avec Extra. Bien que cette collection soit grande, veuillez noter que les jeux PS3 sont joués via le Cloud Streaming et ne peuvent pas être téléchargés. Par conséquent, leurs performances dépendent de la connexion Internet de l’utilisateur.

Le processus d’abonnement au PS Plus est assez simple. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour y arriver, mais le moyen le plus pratique pour s’abonner au PS Plus est de le faire depuis votre PS5 ou PS4.

Directement depuis une console PlayStation : Connectez-vous à l’écran d’accueil. Accédez au menu PlayStation Plus. Sélectionnez S’abonner. Choisissez Essentia l, Extra ou Premium . Choisissez une méthode de paiement et finalisez l’inscription.

À partir d’un navigateur Web : Visitez la page dédiée au PS Plus. Sélectionnez l’abonnement de votre choix. Cliquez sur Ajouter au panier. Connectez-vous à votre compte Sony. Procédez au paiement et suivez les indications.



Voici le processus pour résilier son compte au PS Plus.

Sur un navigateur Web, rendez-vous sur la page de gestion de compte de Sony Network.

Dans les options du menu PlayStation Network, sélectionnez Abonnement.

Sélectionnez Annuler l’abonnement à côté de PlayStation Plus.

🆓 PS Plus : quels sont les jeux de janvier 2024 ?

Voici les trois jeux offerts à l’ensemble des abonnés en janvier :

A Plague Tale : Requiem (PS5)

(PS5) Evil West (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Nobody Saves The World (PS4 / PS5)

A noter que des skins en pagaille sont également offerts sur une sélection de plusieurs titres dont Rocket League et Fortnite.

✅ PS Plus Essential, Extra et Premium : quels avantages pour chaque abonnement ?

Comme il y a une forte augmentation des prix d’un abonnement à l’autre, un aperçu complet des fonctionnalités et des avantages de chaque niveau vous aidera à décider si vous devez opter pour Essential, Extra ou Premium. Voici la liste.

Avantages Essential Extra Premium Jeux mensuels Oui Oui Oui Jeux en ligne multijoueur Oui Oui Oui Promotions spéciales Oui Oui Oui Sauvegardes sur le cloud de Sony Oui Oui Oui Share Play Oui Oui Oui The PlayStation Plus Collection (PS5 uniquement) Oui Oui Oui Contenu exclusif Oui Oui Oui Catalogue de jeux (jeux PS5 et PS4) Non Oui Oui Catalogue de jeux Ubisoft+ Classics Non Oui Oui Catalogue de jeux Classics (jeux PS3, PS2, PS1, et PSP) Non Non Oui Cloud gaming Non Non Oui PS Plus sur PC (via cloud gaming) Non Non Oui Game Trials Non Non Oui

🎮 Quels sont les jeux disponibles sur le PS Plus ?

Le nouveau PS Plus vous propose une large sélection de jeux. Tous les abonnements ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux qui optent pour le forfait Extra peuvent télécharger et jouer à des jeux PS5 et PS4. Ceux qui choisissent le forfait Premium peuvent aussi en profiter, mais ils auront également la possibilité d’accéder à des titres PS1, PS2, PS3 et PSP sur leur console.

Les jeux du PlayStation Plus © Sony

Au total, ce sont des centaines de jeux qui sont disponibles, même si les titres PS3 ne pourront pas être téléchargés, puisque jouables uniquement en streaming. Voici l’ensemble des titres proposés actuellement :

Absolver: Downfall

ABZÛ

Ace of Seafood

ADR1FT

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion

Age of Wonders: Planetfall

Agents of Mayhem

Alex Kidd in Miracle World DX

ALIENATION™

Anodyne

AO Tennis 2

Aragami

Ash of Gods: Redemption

Ashen

Assassin’s Creed 4 Black Flag

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed® Freedom Cry

Assassin’s Creed® III Remastered

Assassin’s Creed® Odyssey

Assassin’s Creed® Origins

Assassin’s Creed® Rogue Remastered

Assassin’s Creed® Syndicate

Assassin’s Creed® Unity

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed® Chronicles: Russia

Assassin’s Creed® The Ezio Collection

Assetto Corsa Competizione

Astebreed

AVICII Invector

Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5

Bad North

BALAN WONDERWORLD PS4 & PS5

Batman: Arkham Knight

Battle Chasers: Nightwar

Bee Simulator

Ben 10: Power Trip

Black Mirror

Blasphemous

Bloodborne™

Bloodstained: Ritual of the Night

Bomber Crew

Borderlands 3 PS4™ & PS5™

Bound™

Brawlout

Brothers: a Tale of two Sons

Bubsy: The Woolies Strike Back

Bugsnax

Caladrius Blaze

Call of Cthulhu®

Car Mechanic Simulator

Carmageddon: Max Damage

Cartoon Network: Battle Crashers

Celeste

Chess Ultra

Chicken Police – Paint it RED!

Chicory: A Colorful Tale

Child of Light

Children of Morta

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!

Chorus

Chronos: Before the Ashes

Cities: Skylines – PlayStation®4 Edition

Clouds & Sheep 2

CODE VEIN

Concrete Genie

Concrete Genie Digital Deluxe Edition

ConnecTank

Control: Ultimate Edition

Cris Tales

Croixleur Sigma

Crysis Remastered

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edtion

Dandara: Trials of Fear Edition

Dangerous Golf™

Darksiders Genesis

Darksiders III

Days Gone™

DCL – The Game

Dead by Daylight PS4™ & PS5™

Dead Cells

DEAD OR ALIVE 5 Last Round

Death end reQuest 2

Death end reQuest™

Death Squared

DEATH STRANDING

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

DEATHLOOP

Defense Grid 2

Deliver Us The Moon

Demon’s Souls

Descenders

Desperados III

Destruction AllStars

Detroit: Become Human

Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 Special Edition

Disaster Report 4: Summer Memories

DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE

DOOM

DRAGON BALL FIGHTERZ

DRAGON BALL XENOVERSE 2

DRAGON BALL Z: KAKAROT

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Standard Edition

DRAGON QUEST BUILDERS™

DRAGON QUEST HEROES™

DRAGON QUEST HEROES™ II

DRAGON QUEST HEROES™ II Digital Explorer’s Edition

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Dragon Star Varnir™

Dreamfall Chapters

DYNASTY WARRIORS 8 Empires

Eagle Flight

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

EARTH DEFENSE FORCE 5

EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN

EARTH DEFENSE FORCE:WORLD BROTHERS

El Hijo – A Wild West Tale

ELEX

Embr

Empire of Sin

Enter the Gungeon

Entwined™

Erica

EVERSPACE™

Everybody’s Golf

Evil Genius 2: World Domination PS4 & PS5

Fade to Silence

Fallout 4

Fallout 76

FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry Primal

Far Cry® New Dawn

Far Cry®3 Classic Edition

FIA European Truck Racing Championship

FIGHTING EX LAYER (Standard Version)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD

FINAL FANTASY VII REMAKE

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

FINAL FANTASY VIII Remastered

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION

FINAL FANTASY® IX Digital Edition

FINAL FANTASY® VII

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster

Fire Pro Wrestling World

FlatOut 4 – Total Insanity

FLUSTER CLUCK™

FOR HONOR™ STANDARD EDITION

For The King

FORECLOSED

Friday the 13th: The Game

Frostpunk: Console Edition

Fury Unleashed

Gabbuchi

GAL*GUNVOLT BURST

Get Even

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT (PlayStation Plus)

Ghostrunner

Ghostwire: Tokyo

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut

Gigantosaurus The Game

God of War™

Gods Will Fall

Golf With Your Friends

Goosebumps: The Game

Grand Ages: Medieval

Graveyard Keeper

Gravity Rush™ 2

GRIP

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX

Haven

Hello Neighbor

Hohokum™

Hollow Knight: Voidheart Edition

Homefront®: The Revolution

Horizon Forbidden West™

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition

Hotline Miami 2: Wrong Number

Hotshot Racing

How to Survive 2

How to Survive: Storm Warning Edition

Hue

Human: Fall Flat

Human: Fall Flat PS4 & PS5

I am Bread

I Am Dead

I am Setsuna

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5

Indivisible

inFAMOUS Second Son™

inFAMOUS™ First Light

Infinite Minigolf

Injustice™ 2 – Standard Edition

INSIDE

JETT: The Far Shore + Given Time

Joe Dever’s Lone Wolf Console Edition

John Wick Hex

Jotun: Valhalla Edition

Judgment

JUMANJI: The Video Game

Just Cause 4

Just Cause 4: Reloaded

KeyWe

KILLZONE™ SHADOW FALL

Kingdom Come: Deliverance

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS III

KINGDOM HEARTS Melody of Memory

Kingdom Two Crowns

Kingdom: New Lands

KNACK™

Kona

Last Day of June

Last Stop

Lawn Mowing Simulator PS4 & PS5

LEFT ALIVE® DAY ONE EDITION

Legendary Fishing

Legends of Ethernal

LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham

Life is Strange 2 Complete Season

Life is Strange Complete Season

Life is Strange: Before the Storm Complete Season

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5

Little Big Workshop

Little Nightmares

LittleBigPlanet™ 3

LOST SPHEAR

Lost Words: Beyond the Page

Magicka 2

Mahjong

Malicious™ Fallen

Maneater PS4 & PS5

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Marvel’s Avengers

Marvel’s Guardians of the Galaxy PS4 & PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

MATTERFALL

MediEvil

Megadimension Neptunia VII

Middle-earth™: Shadow of Mordor™

Middle-earth™: Shadow of War™

Mighty No. 9

MINIT

Mitsurugi Kamui Hikae

Momodora: Reverie Under the Moonlight

MONOPOLY PLUS

MONOPOLY® Madness

Monster Jam Steel Titans 2

Monster Truck Championship

Moonlighter

Mortal Kombat 11

Mortal Shell

Mortal Shell: Enhanced Edition

Moving Out

MudRunner

MX vs ATV All Out

My Friend Pedro

My Time at Portia

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

NASCAR Heat 5

NBA 2K Playgrounds 2

Necromunda: Underhive Wars

NEO: The World Ends with You

Nidhogg

Nidhogg 2

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Nioh

No Straight Roads

Observation

Observer: System Redux

Oddworld: New ‘n’ Tasty (PS4™)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

Omega Quintet

OMNO

Onee Chanbara Origin

ONINAKI

Outer Wilds

OUTRIDERS PS4 & PS5

Overcooked! 2

Overpass

Party Hard

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Paw Patrol: On a Roll!

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION.

Pile Up! Box by Box

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

Pillars of Eternity: Complete Edition

Pixel Piracy

Portal Knights

Power Rangers: Battle For The Grid

Prey

Prison Architect: PlayStation®4 Edition

Pure Hold’em World Poker Championship

Pure Pool

R-Type® Final 2

Rabbids Invasion: The interactive TV Show

RAGE 2

Raiden V: Director’s Cut

Rapala Fishing: Pro Series

Rayman Legends

ReadySet Heroes

Rebel Galaxy

Redeemer: Enhanced Edition

Reel Fishing: Road Trip Adventure

Relicta

RESIDENT EVIL 7 biohazard

RESOGUN™

Returnal

Rez Infinite

Risk Urban Assault

Rock of Ages 3: Make & Break

Rogue Stormers

Romance of The Three Kingdoms 13

Saints Row IV: Re-Elected

Saints Row: Gat out of Hell

SCARLET NEXUS PS4 & PS5

Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition

Secret Neighbor

Shadow of the Beast™

Shadow of the Colossus™

Shadow Warrior 2

Shenmue III

Slime Rancher

Sniper Elite 4

SOULCALIBUR Ⅵ

South Park™: The Fractured but Whole™

South Park™: The Stick of Truth™

Space Crew: Legendary Edition

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

Space Junkies™

Spirit of the North: Enhanced Edition

Spiritfarer®: Farewell Edition

Spitlings

STAR OCEAN First Departure R

Star Trek™: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas™

STEEP

STEINS;GATE ELITE

Stellaris: Console Edition – Standard Edition

Stranded Deep

Stray

Street Fighter V

Street Fighter V: Champion Edition

Sundered®: Eldritch Edition

Surgeon Simulator: Anniversary Edition

Surviving Mars

Tchia (PS4 & PS5)

Tearaway™ Unfolded

TEKKEN 7

Telling Lies

Tennis World Tour 2

Tennis World Tour 2 – Complete Edition

Terraria – PlayStation®4 Edition

Tetris® Effect: Connected

The Artful Escape

The Caligula Effect: Overdose

The Crew

The Crew® 2 Standard Edition

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 & PS5

The Division 2 – Standard Edition

The Elder Scrolls Online – PS4

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – PS5 & PS4

The Escapists 2

The Fisherman – Fishing Planet

The Forgotten City

The Gardens Between

The Last Guardian™

The LEGO® Movie Videogame

The Long Dark

The Medium

The Messenger

The MISSING J.J. Macfield and the Island of Memories

The Pedestrian

The Quarry for PS4™

The Quarry for PS5™

The Surge

The Surge 2

The Technomancer

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition

The Wonderful 101: Remastered

This is the Police

This Is the Police 2

This War of Mine: The Little Ones

Thomas Was Alone

Through the Darkest of Times

Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege

TOM CLANCY’S THE DIVISION

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands – Standard Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5

TorqueL

Totally Reliable Delivery Service

Toukiden 2

Tour de France 2021 PS4

Tour de France 2021 PS5

TowerFall Ascension

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Trackmania® Turbo

Transference™

Trials Fusion

Trials of Mana

Trials of the Blood Dragon

Trials® Rising

Tricky Towers

Trine 4: The Nightmare Prince

TRON RUN/r

Tropico 5

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: The Lost Legacy

UNCHARTED™ 4: A Thief’s End Digital Edition

UNO®

Until Dawn™

Untitled Goose Game

Unturned

Valiant Hearts: The Great War

Vampyr

Vikings – Wolves of Midgard

Virginia – The Game

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Warhammer: Chaosbane

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Warhammer: Vermintide 2

WARRIORS ALL-STARS

Watch Dogs®2

Watch_Dogs™

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Werewolves Within

What Remains of Edith Finch

WHEEL OF FORTUNE

Wild Guns™ Reloaded

Windbound

Wolfenstein: The New Order

WORLD OF FINAL FANTASY®

Worms W.M.D

Wreckfest PlayStation®5 Version

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Wytchwood

🖥️ Qu’est-ce que PlayStation Plus sur PC ?

Les abonnés à PS Plus Premium ont la possibilité de diffuser des jeux en streaming via l’application PC du service. La bibliothèque comprend une sélection de jeux, mais attention, Sony recommande une connexion Internet filaire haut débit d’au moins 5 Mbps. Voici comment en profiter.

Téléchargez l’application PlayStation Plus sur PC. Installez-la et connectez-vous à votre compte Sony.

L’ensemble des jeux sont classés en fonction de leur genre (action, aventure, course, sport, etc.), par ordre alphabétique, ou par supports (PS5, PS4 et jeux classiques, PS3, PSP, PS2 et PS1).

Sélectionnez un jeu pour lancer votre partie en cloud gaming.

👀 Les abonnés PS Plus Premium peuvent-ils streamer des jeux PS5 ?

Le Cloud Streaming du PS Plus Premium est compatible avec les jeux PS4 et tous les titres trouvés dans le catalogue Classics. Et depuis peu, Sony a confirmé l’arrivée du cloud gaming pour les jeux PS5. Mais cela n’est pas la révolution attendue. Pour streamer des jeux PS5, il faudra être impérativement passer par la console next-gen, les autres appareils n’étant pas éligibles, du moins pour le moment. L’intérêt ici est de permettre aux joueurs de lancer des titres sans avoir à les télécharger en amont.

👉 Les abonnés PS Plus peuvent-ils changer d’abonnement ?

Oui. Si quelqu’un souhaite passer à un abonnement supérieur, il lui suffit d’acheter un nouvel abonnement au niveau souhaité. Cette mise à niveau se produira instantanément et le client se verra facturer des frais au prorata pour le reste du mois en cours.

Si un membre du PS Plus souhaite rétrograder son abonnement, il devra visiter l’onglet Abonnement de son compte Sony pour effectuer le changement. Cette modification entrera en vigueur une fois le prochain paiement effectué.

👨‍👩‍👧‍👧Les avantages PS Plus peuvent-ils être partagés ?

Bien que limités à une console PS5 ou PS4, certains avantages du PS Plus sont partagés entre les différents comptes du système. Ceux-ci incluent le multijoueur en ligne, l’accès aux bibliothèques Premium et Extra, les jeux mensuels téléchargés et les jeux achetés avec une remise PS Plus.